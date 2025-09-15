ANMAT prohibió marcas de productos por falta de registros y deficiencias sanitarias. La medida abarca cosméticos, equipos médicos y artículos para el hogar

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió múltiples disposiciones que prohíben el empleo, comercialización y distribución de al menos seis marcas de productos que no contaban con la inscripción sanitaria correspondiente o presentaban deficiencias graves.

Las acciones se basaron en denuncias y controles de mercado, tanto presenciales como virtuales, que detectaron irregularidades en artículos de distintos rubros.

Entre los productos afectados se encuentran cosméticos, dispositivos médicos, artículos de limpieza del hogar, equipos para el tratamiento capilar, repelentes de mascotas y purificadores de agua.

ANMAT prohíbe la venta de esta marca de cosméticos

A través de la Disposición 6776/2025, ANMAT prohibió la venta de todos los productos de la marca JUKA.ALISADOS, incluidos shampoo neutro, botox capilar, alisado japonés y otros tratamientos.

La investigación comenzó tras detectar ventas en plataformas digitales sin los registros sanitarios obligatorios. La autoridad sanitaria verificó la inexistencia de inscripción oficial en la base de datos y suspendió el uso, venta y publicidad de estos artículos hasta su regularización.

Los otros productos que fueron retirados del mercado

La Disposición 6777/2025 se centró en productos de Medical Team S.R.L., incluyendo parches cardiovasculares y prótesis vasculares, algunos con registros vencidos o sin identificación del importador.

Por otro lado, la ANMAT señaló que los originales de la firma EMECLAR S.A. contaban con codificaciones y sellos de seguridad que las unidades incautadas no presentaban. La entidad instruyó un sumario sanitario por presuntas infracciones a la Ley 16.463.

En Córdoba, otro equipo médico para tratar la apnea obstructiva del sueño fue retirado tras ser sustraído durante su traslado. Según la Disposición 6778/2025, la pérdida de trazabilidad del producto implicaba un riesgo sanitario real para usuarios de todas las edades que utilizan estos dispositivos en el hogar o en hospitales.

ANMAT también prohibió una lavandina en polvo que se promocionaba como desinfectante y viricida sin contar con inscripción sanitaria. Del mismo modo, el repelente y desodorante para mascotas "Chau Pis" fue retirado del mercado tras comprobarse irregularidades en el rótulo, la imposibilidad de contactar al distribuidor y la falta de registro del fabricante. Estos productos, clasificados como de riesgo II, requieren autorización específica que no se acreditó.

Purificadores de agua bajo la lupa

En la Disposición 6781/2025, el organismo sanitario determinó la prohibición de purificadores de agua domiciliarios y sus filtros de marcas Gowave, Water Purifier, Water Fusion, Agoa Home, Pentair, Osvan y Electrolux, incluyendo cualquier unidad sin rótulo identificatorio.

La decisión respondió a denuncias de usuarios que reportaron turbiedad, partículas negras y sabor extraño en el agua. ANMAT solicitó que solo puedan venderse productos registrados y trazables.

Protección del consumidor y seguimiento

Estas medidas reflejan la política de ANMAT de garantizar la seguridad de los productos en el mercado. La autoridad insiste en que toda fabricación, distribución y venta requiere registros oficiales, especialmente en artículos de riesgo sanitario.

Mientras persistan dudas sobre su autenticidad, composición o trazabilidad, los productos mencionados continuarán prohibidos en todo el país, tanto en locales físicos como en plataformas digitales.