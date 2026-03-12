Los CUD con vencimiento en 2025 se extendieron hasta 2026. Cómo hacer la renovación, dónde tramitarla y qué requisitos exige el proceso

En 2025, el Gobierno implementó una prórroga para los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) con vencimiento en 2025, pasándolo a 2026. Desde iProfesional te explicamos cómo se puede renovar, cuándo debe hacerse y qué documentos se necesitan.

Cómo se puede renovar el Certificado Único de Discapacidad

El trámite para solicitar o renovar el CUD puede llevarse a cabo de forma digital a través de la app Mi Argentina o de forma presencial en una Junta Evaluadora cercana al domicilio. Si se busca hacerse de forma online, el trámite es el siguiente:

Ingresar a la plataforma oficial Argentina.gob.ar

Completar un formulario con información personal y médica. Se debe contar con el DNI vigente, certificados, estudios y diagnósticos médicos recientes

Presentar la documentación ante la Junta Evaluadora correspondiente

Para las personas con discapacidad menores de edad, el trámite tiene que ser gestionado por los padres o tutores a través de la aplicación Mi Argentina. Por otra parte, si se opta por realizar el trámite de solicitud o renovación de forma presencial, el proceso es el siguiente:

Solicitar un turno en la Junta Evaluadora más cercana al domicilio

Asistir a la evaluación interdisciplinaria. Es importante tener presente que en dicha instancia, los profesionales de distintas áreas analizan la documentación presentada y determinan si corresponde la renovación del certificado

Al recibir la aprobación, se entrega el nuevo CUD en formato físico y, al mismo tiempo, se agrega la versión digital del certificado en la plataforma Mi Argentina

Cabe recordar que muchas veces los documentos requeridos varían según la edad y la discapacidad del solicitante. Por lo tanto, lo mejor es consultar previamente qué documentos se deben tener y a dónde llevarlos en la página oficial del Gobierno.

Cuándo corresponde renovar el CUD

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estableció el año pasado que todos los certificados que vencían entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 recibían una prórroga automática, extendiendo su vigencia hasta la misma fecha de 2026.

De esta forma, si un CUD vencía en marzo 2025, se debe renovar en marzo 2026 para seguir gozando de los derechos y beneficios de este certificado.

Beneficios y requisitos del CUD

Los titulares del CUD acceden a los siguientes beneficios:

Cobertura total de las prestaciones del Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad, que incluyen: tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos, prótesis, entre otros

Transporte público gratuito a nivel Nacional en trenes, subtes, colectivos y micros, tanto de corta como de mediana y larga distancia

El Símbolo Internacional de Acceso para facilitar el tránsito y el estacionamiento

Acceso a asignaciones familiares destinadas a personas con discapacidad

Exención de ciertas tasas municipales

Beneficios para la adquisición de vehículos

En cuanto a los requisitos para obtener el CUD, el mismo se otorga a personas con alguna de las siguientes condiciones:

Auditiva

Cardiovascular

Digestiva/hepática

Intelectual y mental

Motora

Renal urológica

Respiratoria

Visual

El CUD no tiene costo y se entrega luego de una exhaustiva evaluación realizada por un equipo interdisciplinario. Ninguna persona o institución se encuentra autorizada a cobrar por la gestión, la evaluación o la entrega del certificado. La documentación requerida varía según la discapacidad.