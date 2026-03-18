Las obras sociales alertan por el desfasaje entre aportes y costos médicos y piden cambios urgentes para sostener la cobertura de monotributistas

Referentes del Sindicato de Comercio llevaron al Ministerio de Salud la preocupación por el deterioro financiero que atraviesan las obras sociales. El secretario general, Armando Cavalieri, junto con el titular de Osecac, Carlos Pérez, se reunieron con el ministro Mario Lugones para advertir sobre el efecto que provoca la diferencia entre los aportes de los monotributistas y el costo real de la atención médica.

Aunque el encuentro fue encabezado por estos dirigentes, el planteo reflejó una inquietud más amplia dentro de la CGT, ya que varias organizaciones sindicales enfrentan dificultades similares en la administración de sus servicios de salud.

Costos en alza y aportes rezagados

El informe presentado detalla que el Programa Médico Obligatorio supera los $100.000 mensuales por adulto, cifra que trepa a entre $160.000 y $170.000 en adultos mayores. En contraste, el aporte de un monotributista ronda apenas los $22.000.

Esa diferencia se vuelve aún más evidente al analizar los valores del sistema: una consulta médica básica, estudios como radiografías que pueden alcanzar los $150.000 y análisis completos que superan los $200.000.

Además, se deben considerar procedimientos de mayor envergadura, como cirugías que van de $1.000.000 a $2.500.000 en casos básicos, así como tratamientos complejos para oncología, diabetes y otras enfermedades crónicas.

Cavalieri alerta sobre riesgo de desfinanciación de obras sociales para monotributistas

Según analizó Cavalieri, "el sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente este desfasaje, por lo que se requieren medidas urgentes para asegurar la cobertura de los monotributistas, quienes corren el riesgo de quedar fuera del sistema de obras sociales y verse obligados a recurrir exclusivamente al sistema público de salud".

Luego del encuentro, el dirigente explicó que se analizaron alternativas para corregir el problema. Entre ellas, equiparar los aportes de los monotributistas con los de los trabajadores en relación de dependencia o revisar directamente el esquema actual de contribuciones.

Riesgo para la cobertura

Desde Osecac también advirtieron sobre el impacto de esta situación: "Queremos ser claros: no estamos planteando excluir a los monotributistas del sistema de obras sociales. Por el contrario, estamos convencidos de la importancia de garantizar el acceso a la salud para todas las personas. Sin embargo, también sabemos que, si continúa profundizándose este proceso de desfinanciación, no solo se pondrá en riesgo la atención de los monotributistas, sino la de todos los afiliados del sistema", señaló Pérez.

En la actualidad, más de 300.000 monotributistas están cubiertos por esta obra social. En ese marco, Cavalieri advirtió: "Si este problema estructural no se discute ni se resuelve, todos ellos podrían quedar progresivamente al margen del sistema de obras sociales".

Y concluyó: "Por eso creemos que este tema debe debatirse con responsabilidad. El desafío es encontrar un esquema que permita garantizar el acceso a la salud de toda la comunidad sin desfinanciar el sistema solidario que hoy sostiene la atención médica de millones de personas en la Argentina".