Cómo conseguir una pensión por incapacidad: lo que evalúa el Tribunal Médico en mayo 2026
Las personas que presentan enfermedades o lesiones que generan limitaciones permanentes para trabajar pueden solicitar una pensión por incapacidad dentro del sistema de la Seguridad Social. Este beneficio económico está destinado a quienes, incluso después de recibir tratamientos médicos, no logran reincorporarse a su actividad laboral habitual. Para iniciar el trámite, generalmente se requiere presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como documentación oficial ante la Anses.
Solicitar la pensión no garantiza la aprobación. Datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) muestran que más de la mitad de las solicitudes —53,47%— son rechazadas, y algunos especialistas creen que el porcentaje podría ser aún mayor. No existe una lista cerrada de enfermedades que otorgue el beneficio automáticamente; cada expediente es analizado individualmente.
Qué analiza el Tribunal Médico
El órgano encargado de decidir es el Tribunal Médico, que revisa la documentación, la evolución de la enfermedad y las limitaciones funcionales de cada solicitante. Las pensiones pueden clasificarse en diferentes grados:
- Incapacidad parcial
- Incapacidad total
- Incapacidad absoluta
- Gran invalidez
El Tribunal analiza no solo la enfermedad diagnosticada, sino también de qué manera limita la capacidad laboral, los efectos de los tratamientos y, cuando aplica, el grado de dependencia de otras personas.
Enfermedades que suelen recibir aprobación
Aunque no hay un listado oficial de patologías que garanticen la pensión, existen unas 78 enfermedades que aparecen con frecuencia en expedientes aprobados. Entre las más comunes destacan:
Trastornos neurológicos y degenerativos
- Alzheimer
- Demencia
- Parkinson
- Esclerosis múltiple
- Miastenia gravis
Enfermedades cardiovasculares y respiratorias
- Arterioesclerosis
- Fibrilación auricular
- Hipertensión pulmonar
- Insuficiencia mitral
- Enfisema pulmonar
Patologías musculoesqueléticas y dolor crónico
- Artritis reumatoide
- Artrosis
- Lumbalgia
- Hernia cervical
- Lesiones de manos
Enfermedades digestivas, autoinmunes y neurológicas
- Lupus eritematoso sistémico
- Colitis ulcerosa
- Migraña
- Epilepsia
Cáncer y otros cuadros graves
- Cáncer
- Cáncer de pulmón
- Insuficiencia renal crónica
- Trasplante de riñón
Problemas sensoriales
- Glaucoma
- Hipoacusia
- Pérdida de visión
El diagnóstico no garantiza la pensión
Tener un diagnóstico registrado no garantiza el otorgamiento de la pensión. El Tribunal Médico debe verificar que la discapacidad sea duradera y relevante, considerando la severidad del cuadro, las secuelas, la eficacia de los tratamientos y la actividad laboral previa.
Solo al confirmar un impacto real y permanente se reconoce el derecho a la prestación por incapacidad.
Cómo obtener o renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD): paso a paso
- Consulta inicial Ingresa al sitio oficial del Estado y completa el formulario de orientación. Esto permite identificar el lugar del trámite y los requisitos según tu situación.
- Reunir documentación médica Recopila certificados, estudios recientes e informes complementarios que acrediten la discapacidad. Estos documentos son esenciales para la evaluación del caso.
- Solicitar turno en la Junta Evaluadora Agenda una cita con la Junta correspondiente. Profesionales revisarán cada caso individualmente para determinar si corresponde otorgar o renovar el CUD.
- Evaluación del caso Durante la evaluación, el Tribunal analiza el impacto de la discapacidad en la capacidad laboral o funcional, los tratamientos realizados y posibles necesidades de asistencia.
- Retiro del certificado Si el CUD es aprobado, se indica una fecha para retirarlo. Puede ser retirado por cualquier persona mayor de 18 años con DNI. También está disponible en formato digital a través de la app Mi Argentina.
Beneficios del CUD vigente
- Salud: cobertura total de tratamientos, medicamentos y equipamiento.
- Transporte: acceso gratuito a servicios públicos terrestres.
- Asignaciones familiares: ayuda escolar anual y beneficios por hijos o cónyuge con discapacidad.
- Trámites y exenciones: impuestos, peajes y uso de espacios habilitados por el Símbolo Internacional de Acceso.
- Educación: apoyos específicos, integración escolar y adaptaciones según necesidades del estudiante.