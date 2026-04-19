Quienes no pueden trabajar por enfermedades graves pueden solicitar pensiones por incapacidad, pero la aprobación depende del análisis del Tribunal Médico

Las personas que presentan enfermedades o lesiones que generan limitaciones permanentes para trabajar pueden solicitar una pensión por incapacidad dentro del sistema de la Seguridad Social. Este beneficio económico está destinado a quienes, incluso después de recibir tratamientos médicos, no logran reincorporarse a su actividad laboral habitual. Para iniciar el trámite, generalmente se requiere presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como documentación oficial ante la Anses.

Solicitar la pensión no garantiza la aprobación. Datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) muestran que más de la mitad de las solicitudes —53,47%— son rechazadas, y algunos especialistas creen que el porcentaje podría ser aún mayor. No existe una lista cerrada de enfermedades que otorgue el beneficio automáticamente; cada expediente es analizado individualmente.

Qué analiza el Tribunal Médico

El órgano encargado de decidir es el Tribunal Médico, que revisa la documentación, la evolución de la enfermedad y las limitaciones funcionales de cada solicitante. Las pensiones pueden clasificarse en diferentes grados:

Incapacidad parcial

Incapacidad total

Incapacidad absoluta

Gran invalidez

El Tribunal analiza no solo la enfermedad diagnosticada, sino también de qué manera limita la capacidad laboral, los efectos de los tratamientos y, cuando aplica, el grado de dependencia de otras personas.

Enfermedades que suelen recibir aprobación

Aunque no hay un listado oficial de patologías que garanticen la pensión, existen unas 78 enfermedades que aparecen con frecuencia en expedientes aprobados. Entre las más comunes destacan:

Trastornos neurológicos y degenerativos

Alzheimer

Demencia

Parkinson

Esclerosis múltiple

Miastenia gravis

Enfermedades cardiovasculares y respiratorias

Arterioesclerosis

Fibrilación auricular

Hipertensión pulmonar

Insuficiencia mitral

Enfisema pulmonar

Patologías musculoesqueléticas y dolor crónico

Artritis reumatoide

Artrosis

Lumbalgia

Hernia cervical

Lesiones de manos

Enfermedades digestivas, autoinmunes y neurológicas

Lupus eritematoso sistémico

Colitis ulcerosa

Migraña

Epilepsia

Cáncer y otros cuadros graves

Cáncer

Cáncer de pulmón

Insuficiencia renal crónica

Trasplante de riñón

Problemas sensoriales

Glaucoma

Hipoacusia

Pérdida de visión

El diagnóstico no garantiza la pensión

Tener un diagnóstico registrado no garantiza el otorgamiento de la pensión. El Tribunal Médico debe verificar que la discapacidad sea duradera y relevante, considerando la severidad del cuadro, las secuelas, la eficacia de los tratamientos y la actividad laboral previa.

Solo al confirmar un impacto real y permanente se reconoce el derecho a la prestación por incapacidad.

Cómo obtener o renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD): paso a paso

Consulta inicial Ingresa al sitio oficial del Estado y completa el formulario de orientación. Esto permite identificar el lugar del trámite y los requisitos según tu situación. Reunir documentación médica Recopila certificados, estudios recientes e informes complementarios que acrediten la discapacidad. Estos documentos son esenciales para la evaluación del caso. Solicitar turno en la Junta Evaluadora Agenda una cita con la Junta correspondiente. Profesionales revisarán cada caso individualmente para determinar si corresponde otorgar o renovar el CUD. Evaluación del caso Durante la evaluación, el Tribunal analiza el impacto de la discapacidad en la capacidad laboral o funcional, los tratamientos realizados y posibles necesidades de asistencia. Retiro del certificado Si el CUD es aprobado, se indica una fecha para retirarlo. Puede ser retirado por cualquier persona mayor de 18 años con DNI. También está disponible en formato digital a través de la app Mi Argentina.

Beneficios del CUD vigente