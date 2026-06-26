La Anmat prohibió la venta de maquillajes infantiles y productos de limpieza por irregularidades sanitarias y falta de registro oficial

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de comercialización de una serie de productos cosméticos infantiles y artículos de limpieza doméstica que no contaban con habilitación sanitaria, según quedó establecido en las Disposiciones 3841/2026 y 3843/2026 publicadas en el Boletín Oficial.

Las medidas apuntan a proteger la salud de los consumidores frente a artículos que circulaban en el mercado sin los controles obligatorios, en algunos casos con fuerte presencia en canales digitales y redes sociales.

Cosmética infantil bajo la lupa: marcas sin registro sanitario

Uno de los ejes de la decisión oficial se centra en productos de belleza destinados a niñas y adolescentes que se vendían bajo las marcas:

Lady Idea

Hold Morning

M’Lundo

Miss Betty

Mocmallure

La oferta incluía perfumes, kits de maquillaje, labiales y sets de brillo labial, presentados con diseños llamativos y orientados al público infantil. En algunos casos, incluso incorporaban imágenes o personajes reconocidos como Hello Kitty.

De acuerdo con la ANMAT, ninguno de estos artículos estaba inscripto en el registro sanitario correspondiente, lo que impide conocer su composición, procedencia y condiciones de elaboración.

Detectados en inspecciones y sin rotulado obligatorio

La irregularidad fue constatada durante inspecciones realizadas en comercios de la Ciudad de Buenos Aires por personal del área de Cosméticos y Productos de Higiene.

En esos operativos se detectaron productos sin rotulado reglamentario y sin la información obligatoria exigida por la normativa vigente.

Al mismo tiempo, al verificar las bases oficiales del organismo, no se hallaron registros que acreditaran la habilitación de los productos ni de sus responsables comerciales.

Prohibición total de uso, venta y difusión

Frente a este escenario, la ANMAT resolvió prohibir de manera integral la comercialización, distribución, uso y publicidad de todos los cosméticos alcanzados por la medida, incluyendo cualquier otro producto asociado a las marcas involucradas.

El objetivo de la decisión es reducir riesgos sanitarios y evitar la circulación de artículos destinados principalmente a población infantil sin controles de seguridad.

Fuerte medida de ANMAT: prohiben desinfectantes y aromatizantes sin habilitación

En paralelo, la Disposición 3843/2026 incluyó a la marca H2 soap, dedicada a la elaboración de desinfectantes, aromatizantes y productos de limpieza doméstica.

El expediente se originó a partir de una denuncia que permitió detectar la venta de estos artículos a través de sitios web, redes sociales y plataformas de comercio electrónico, sin habilitación como establecimiento responsable ni registros sanitarios.

Según consta en la investigación, la autoridad sanitaria intentó notificar a los responsables en el domicilio declarado, aunque no obtuvo respuesta.

Ante esa situación, el organismo avanzó con la prohibición total de comercialización, distribución, publicidad y uso de todos los productos de la marca H2 soap, incluidos desinfectantes, limpiadores y aromatizantes.

Un refuerzo en los controles sanitarios

Con esta decisión, la ANMAT refuerza la vigilancia sobre productos que circulan sin autorización en el mercado local, especialmente aquellos de venta digital que no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad y trazabilidad.