El organismo bloqueó la venta y distribución de medicamentos de tres lotes tras robos en plantas industriales. Qué productos quedaron alcanzados

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución en todo el país de distintos medicamentos luego de que las empresas fabricantes reportaran robos de lotes en sus instalaciones. Las medidas fueron publicadas a través de las disposiciones 4753/26 y 4754/26, y alcanzan a dos presentaciones de una crema antiinflamatoria de Gramon Millet S.A. y a un jarabe elaborado por Laboratorios Dalban.

El organismo explicó que la decisión responde a que no puede garantizarse la trazabilidad ni las condiciones de conservación de los productos sustraídos.

Los lotes de crema antiinflamatoria que quedaron prohibidos

En el caso de los productos de Gramon Millet S.A., la empresa informó que sufrió un robo en una de sus plantas industriales mientras se realizaban tareas de acondicionamiento de medicamentos.

Tras ese episodio, la ANMAT resolvió impedir la circulación de dos lotes de la línea Átomo Desinflamante:

Átomo Desinflamante Forte crema x 100 g: lote 00023, vencimiento 05/28.

lote 00023, vencimiento 05/28. Átomo Desinflamante Clásico crema x 110 g: lote 00214, vencimiento 05/28.

Según detalló la compañía, las unidades sustraídas no llegaron a ingresar al circuito comercial y los remanentes correspondientes a esos lotes fueron enviados a destrucción.

Sin embargo, el organismo sanitario decidió avanzar con la prohibición preventiva debido a que no existe certeza sobre qué ocurrió con los productos robados ni en qué condiciones podrían encontrarse.

Desde la ANMAT señalaron que la medida se tomó porque "se desconoce la condición y el estado de los lotes mencionados".

El otro medicamento que ANMAT retiró del mercado tras una denuncia por robo

En una disposición separada, la ANMAT informó la prohibición de otro medicamento luego de una denuncia presentada por Laboratorios Dalban, que reportó el robo de unidades durante un hecho delictivo ocurrido en su planta ubicada en Haedo.

El producto alcanzado por la medida es:

ZETROTRAX jarabe por 240 ml: lotes EAIB6, EAIB7 y EAIB8.

De acuerdo con la información aportada por el laboratorio, los frascos sustraídos todavía no habían completado el proceso de acondicionamiento final, ya que no contaban con el estuche secundario correspondiente.

No obstante, las unidades sí tenían incorporada la identificación autorizada del medicamento, incluyendo datos como el nombre del producto, el número de lote y la fecha de vencimiento.

Por qué ANMAT decidió retirar los productos del mercado

Luego de realizar una revisión interna de existencias y presentar la denuncia policial correspondiente, el laboratorio comunicó la situación a las autoridades sanitarias.

Ante la imposibilidad de determinar el estado de conservación de los medicamentos robados, la ANMAT resolvió impedir cualquier venta o distribución para evitar posibles riesgos.

El organismo explicó que, al desconocerse las condiciones a las que fueron sometidos esos productos luego de la sustracción, no se puede asegurar su seguridad, calidad ni integridad.

Por ese motivo, los lotes alcanzados por las disposiciones quedaron fuera de circulación en todo el territorio nacional.

ANMAT autorizó la venta libre de 10 medicamentos, podrán comprarse sin receta pero perderán los descuentos

En paralelo, a fines de julio, la ANMAT habilitó el pase de diez principios activos y asociaciones medicinales a la condición de venta libre, una decisión que amplió el acceso a ciertos medicamentos bajo requisitos específicos de concentración, presentación y forma de administración.

La decisión fue oficializada mediante la Disposición 4714/2026, publicada este martes 28 de julio en el Boletín Oficial, y comenzará a regir a partir del miércoles 29 de julio. La normativa alcanza a las especialidades medicinales inscriptas en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) que cumplan con los requisitos establecidos por el organismo.

La resolución no implica que todos los medicamentos que contengan esos principios activos puedan comercializarse sin receta. La autorización se limita exclusivamente a las concentraciones, formas farmacéuticas y vías de administración detalladas en la disposición oficial.

Qué medicamentos pasaron a ser de venta libre por decisión de la ANMAT

La disposición incorpora al régimen de venta libre diez principios activos y asociaciones medicinales que, hasta ahora, requerían receta médica para su adquisición.

Los medicamentos alcanzados por la medida son los siguientes: