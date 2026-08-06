Cambios regulatorios recientes impulsan la salida de varias empresas del sector, generando incertidumbre sobre la continuidad de coberturas médicas

La Superintendencia de Servicios de Salud confirmó esta semana la exclusión de siete prepagas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP). Con estas nuevas bajas, el total de entidades excluidas en 2026 llegó a 15.

Las medidas forman parte del proceso de reordenamiento del sistema de salud que impulsa el organismo. El objetivo es depurar el registro eliminando a las empresas que no cumplen con la Ley N° 26.682, que regula la actividad de medicina prepaga en Argentina.

El panorama completo incluye un dato adicional: otras 55 entidades permanecen en proceso de baja. La Superintendencia ya las notificó y les intimó que regularicen su situación.

Las exclusiones no fueron sorpresivas. El organismo explicó que las bajas se decidieron después de una evaluación integral realizada por sus áreas técnicas.

Todas las entidades afectadas recibieron notificaciones previas. Se les solicitó que presentaran documentación y cumplieran con la normativa vigente. Ante la falta de respuesta, el organismo avanzó con los procedimientos administrativos correspondientes.

Las siete prepagas excluidas esta semana del registro oficial

Las últimas bajas se conocieron entre el 5 y el 6 de agosto. Las resoluciones se publicaron en el Boletín Oficial en dos tandas: cuatro el miércoles 5 y tres el jueves 6.

Las cuatro primeras entidades excluidas fueron:

IE Emergencias Médicas Bolívar S.A.

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda. (Pluralcoop)

Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación

MAPFRE Salud S.A.

La Superintendencia rechazó la solicitud de inscripción definitiva de estas cuatro empresas. También dejó sin efecto la inscripción provisoria que mantenían dentro del RNEMP.

Las decisiones quedaron formalizadas mediante las Resoluciones 1367, 1368, 1369 y 1370 de 2026, y en todos los casos el motivo fue el mismo: no desarrollaban actividades alcanzadas por la Ley de Medicina Prepaga.

Un día después, el jueves 6 de agosto, se sumaron tres bajas más. Las entidades alcanzadas en esta segunda tanda fueron:

Grupo Gerenciador G4 S.A.

Emergencias Médicas Punilla S.A.

Emergencias Río Cuarto S.R.L.

El procedimiento siguió los mismos pasos. El organismo notificó e intimó a las tres empresas para que presentaran la documentación correspondiente. No recibió respuesta en ninguno de los casos.

Listado completo: las 15 prepagas dadas de baja durante 2026

Con estas nuevas resoluciones, el registro de exclusiones en lo que va del año quedó conformado por las siguientes entidades:

Austral Organización Médica Integral S.A.

Carra Salud S.A.

Codime S.A.

Pangea S.A.

Rescate Centro S.A.

Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba

Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios

Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios

IE Emergencias Médicas Bolívar S.A.

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda. (Pluralcoop)

Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación

MAPFRE Salud S.A.

Grupo Gerenciador G4 S.A.

Emergencias Médicas Punilla S.A.

Emergencias Río Cuarto S.R.L.

La mayoría de estas empresas operaba con inscripción provisoria dentro del RNEMP. Ese status les permitía funcionar mientras tramitaban la inscripción definitiva.

Al no presentar la documentación requerida ni demostrar que desarrollaban actividades de medicina prepaga, perdieron ese permiso. Quedaron automáticamente fuera del registro oficial.

Qué pasa con las obras sociales: tres entidades iniciaron proceso de baja

En paralelo al ordenamiento de las prepagas, la Superintendencia también avanzó sobre el universo de obras sociales. Durante 2026, tres agentes del seguro de salud iniciaron el procedimiento de baja.

Las tres entidades en proceso de exclusión son:

Obra Social del Personal de la Industria Botonera

Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (OSPIF)

Obra Social de la Federación de Cámaras y Centros Zonales de la República Argentina (Fedecámaras)

En el caso de las dos primeras, los afiliados ya fueron reasignados a otras entidades mediante sorteo. Pasaron a formar parte de la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas, la Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina y la Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.

El proceso de depuración del sistema de salud continúa: con 15 prepagas ya excluidas, 55 más en proceso de baja, y tres obras sociales en vías de exclusión, el reordenamiento del sector marca su punto más alto en años.