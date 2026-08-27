La Anmat retiró productos de tres empresas por falta de registros, robo de lotes y una droga cuya autorización ya había sido cancelada

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso nuevas prohibiciones que alcanzan a productos de limpieza, un hierro inyectable y un medicamento. Las medidas, publicadas este jueves en el Boletín Oficial, afectan a productos de tres empresas y tienen distintos motivos: falta de inscripción sanitaria, robo de unidades y antecedentes regulatorios que derivaron en el retiro de un principio activo.

Las decisiones quedaron formalizadas mediante las Disposiciones 5292/2026, 5319/2026 y 5322/2026.

ANMAT prohibió todos los productos de limpieza de Qualibest en todo el país

Una de las medidas recayó sobre la marca Qualibest. La Anmat ordenó impedir en todo el territorio nacional el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución de todos sus productos identificados como limpiadores, eliminadores de olores, desinfectantes, aromatizantes, productos para acabado de superficies y cualquier otro domisanitario.

La prohibición también alcanza a las plataformas de venta electrónica y permanecerá vigente hasta que los productos sean debidamente regularizados.

El organismo llegó a esta decisión luego de detectar, durante tareas de fiscalización y monitoreo, que artículos de la marca eran promocionados y comercializados a través de sitios web y otros canales digitales pese a no contar con registro ante la autoridad sanitaria.

A esto se sumó que no pudo identificarse un establecimiento responsable habilitado. Además, la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires informó que no encontró registros de esos productos dentro de su jurisdicción.

La Anmat recordó que anteriormente habían existido productos de Qualibest registrados por Quali Química S.R.L. y Química Erpe S.R.L., pero esas inscripciones y los registros correspondientes fueron dados de baja.

Ante la falta de información vigente sobre su fabricación y formulación, el organismo sostuvo que no puede garantizar las condiciones de calidad, seguridad y eficacia de los productos.

Qué pasó con el hierro inyectable Yectafer

Otra de las disposiciones alcanzó a Yectafer / Hierro 5%, un medicamento inyectable elaborado por Laboratorio Rontag S.A.

En este caso, la prohibición comprende dos lotes específicos:

presentación de 5 ampollas, lote 1-R0730;

presentación de 10 ampollas, lote 2-R0730.

La medida se originó a partir de una denuncia de la propia compañía. Durante el proceso de acondicionamiento realizado en las instalaciones de Dalban Pharma S.A., se produjo el robo de distintos medicamentos, entre ellos las unidades correspondientes a esos dos lotes.

Por ese motivo, la Anmat resolvió impedir su uso, comercialización, publicación y distribución en todo el país. El argumento central fue que se desconoce en qué condiciones se encuentran esas unidades y cómo fueron conservadas luego del robo, por lo que no puede garantizarse su seguridad.

Ordenaron retirar del mercado un medicamento con hidroxietilalmidón

La tercera medida tiene como protagonista a Hessico / hidroxietilalmidón 6 g % solución inyectable, lote 29116, con vencimiento en agosto de 2027, perteneciente a P. L. Rivero y Cia. S.A.

La Anmat prohibió su uso, comercialización y distribución y, además, ordenó recuperar las unidades que permanecieran en el mercado. También dispuso la apertura de un sumario sanitario contra la empresa y su dirección técnica.

El antecedente regulatorio es determinante en este caso. El organismo ya había cancelado la autorización de comercialización e inscripción de especialidades medicinales que contuvieran hidroxietil-almidón y poli (O-2-hidroxietil)-almidón en solución para infusión, junto con una orden para retirarlas inmediatamente del mercado.

Según consta en el expediente, la empresa había declarado la liberación de 2.639 unidades de Hessico en agosto de 2025, destinadas a laboratorios de extracción de células madre.

La Anmat posteriormente intimó a la compañía a iniciar el retiro en un plazo de 24 horas. Sin embargo, el organismo sostuvo que la firma no había comenzado con esa tarea, situación que derivó en la nueva prohibición y en el inicio del sumario sanitario.

El expediente también incorporó otra irregularidad reconocida por la propia empresa: admitió haber elaborado preparaciones magistrales en un establecimiento habilitado como elaborador de especialidades medicinales, pese a no contar con autorización sanitaria específica para desarrollar esa actividad.

Así, las tres disposiciones de la Anmat responden a situaciones diferentes, pero tienen un mismo efecto inmediato: restringir la circulación de productos que el organismo considera que no reúnen las condiciones necesarias para permanecer en el mercado.