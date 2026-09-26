Mapa de plátanos en CABA: cómo saber qué calles evitar por la alergia

Una investigadora de la UBA creó un mapa interactivo para esquivar las cuadras con más árboles y reducir la exposición a la pelusa

La llegada de la primavera a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suele traer consigo el florecimiento y el reverdecer de los espacios públicos, pero también activa un malestar recurrente para miles de vecinos que caminan a diario por sus veredas. El desprendimiento de las fibras y la pelusa de los plátanos vuelve a afectar la respiración y la vista de los transeúntes, provocando desde cuadros de irritación ocular hasta episodios severos de alergia respiratoria según el nivel de sensibilidad de cada persona.

Frente a esta problemática estacional, una investigadora de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) desarrolló una solución tecnológica práctica y de acceso gratuito. Se trata de un mapa interactivo accesible desde teléfonos móviles a través de la aplicación Google Maps, diseñado para que los vecinos puedan visibilizar la densidad de ejemplares arbolados por cuadra y elegir trayectos alternativos con menor exposición durante sus desplazamientos habituales por los barrios porteños.

El mapa interactivo, elaborado por la docente e investigadora Luciana Staiano sobre la base del censo de arbolado público comunal, clasifica las trazas urbanas mediante un sistema de colores: amarillo para cuadras con hasta tres ejemplares, naranja para las que poseen entre cuatro y seis, y marrón para los tramos con siete o más plátanos. Esta herramienta resulta clave para planificar recorridos en días ventosos, cuando el desprendimiento de partículas se intensifica en el ambiente urbano.

Barrios con mayor presencia de plátanos y diferencias entre pelusa y polen

El relevamiento oficial contabiliza más de 33.000 plátanos en la capital argentina, posicionándolos como la segunda especie con mayor presencia en la vía pública. Los datos del trazado revelan matices relevantes entre las distintas zonas de la capital:

Concentración por cantidad total: las comunas y barrios con mayor número de ejemplares son Palermo, Flores, Belgrano y Villa Urquiza, mientras que San Nicolás, Villa Real, Coghlan y Constitución registran las cifras más bajas.

Proporción por trazado vial: La Paternal lidera la presencia porcentual, con plátanos en el 34% de sus calles, seguida por Villa Luro, Parque Chas y Villa del Parque con valores superiores al 30%. En contraposición, Villa Soldati, Constitución y San Nicolás presentan esta especie en menos del 5% de sus arterias.

Impacto de la pelusa: las espículas mecánicas generan tos, picazón y ardor en ojos, nariz y garganta por contacto directo, afectando incluso a quienes no padecen sensibilización inmunológica.

Efecto del polen: los granos polínicos suspendidos desencadenan reacciones alérgicas específicas en personas predispuestas, manifestando congestión, estornudos repetitivos y secreción nasal.

Recomendaciones para prevenir la irritación y mitigar el malestar estacional

Aunque el platanus hispanica ofrece importantes beneficios ecológicos a la metrópoli -como la amortiguación del ruido, la generación de sombras ante olas de calor y la absorción de gases contaminantes-, los especialistas sugieren adoptar hábitos preventivos para reducir las molestias durante los meses primaverales.

Para minimizar la exposición, los profesionales recomiendan utilizar anteojos de sol o protectores al circular en bicicleta y evitar la permanencia prolongada al aire libre durante las primeras horas de la mañana y el atardecer, momentos de mayor dispersión. Asimismo, resulta conveniente mantener los cerramientos cerrados en viviendas y vehículos, lavar el cabello al regresar al hogar para retirar partículas adheridas y evitar el secado de prendas en patios o balcones en jornadas de alta polinización.