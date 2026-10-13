La biopsia asistida al vacío permite obtener muestras de tejido mamario con anestesia local. Cómo se realiza, cuánto dura y qué cuidados requiere

El procedimiento es ambulatorio, usa anestesia local y dura pocos minutos, siendo menos complejo y doloroso de lo esperado.

La biopsia asistida al vacío (BAV) es una técnica mínimamente invasiva que permite obtener tejido mamario preciso para un diagnóstico.

Recibir la indicación de una biopsia mamaria puede despertar muchas preguntas. ¿Va a doler? ¿Hay que pasar por una cirugía? ¿Cuánto tiempo lleva la recuperación? Y, detrás de esas dudas, suele aparecer otra preocupación: qué puede revelar el resultado del estudio.

La biopsia es una herramienta médica que permite analizar una muestra de tejido para determinar qué ocurre en una zona del cuerpo. En el caso de la mama, se utiliza para estudiar lesiones detectadas durante los controles y establecer si corresponden a alteraciones benignas o si presentan características compatibles con un cáncer.

Entre las técnicas disponibles se encuentra la biopsia asistida al vacío (BAV), un procedimiento mínimamente invasivo que permite obtener varias muestras de tejido mediante una pequeña abertura en la piel. Se realiza con anestesia local y, por lo general, de manera ambulatoria. Esto significa que la paciente puede regresar a su casa una vez finalizada la intervención, siempre que el equipo médico lo autorice.

La elección del método depende de las características de la lesión, su ubicación y la información que se necesita obtener. Por eso, conocer cómo funciona la BAV, cuánto dura y qué cuidados requiere puede ayudar a despejar algunas de las dudas que aparecen antes del procedimiento.

Qué es la biopsia asistida al vacío y para qué sirve

La biopsia asistida al vacío es una técnica que utiliza una aguja especial conectada a un sistema de aspiración para extraer múltiples fragmentos de tejido de una lesión mamaria. Esas muestras se envían al laboratorio, donde se analizan para determinar la naturaleza del hallazgo.

La diferencia con otros procedimientos está, principalmente, en el tipo de material que se obtiene. Mientras que una punción con aguja fina permite extraer células o líquido, la BAV obtiene fragmentos de tejido que pueden examinarse para conocer las características de la lesión.

El estudio puede indicarse cuando una mamografía, una ecografía u otro método de diagnóstico por imágenes detecta una zona que necesita una evaluación más precisa. No toda lesión mamaria es cancerosa, y justamente uno de los objetivos de la biopsia es determinar qué tipo de alteración está presente.

La Dra. África Piñeiro (MN 141.835), especialista en mama y coordinadora del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Instituto Alexander Fleming (IAF), explicó que el procedimiento suele resultar menos complejo de lo que algunas pacientes imaginan antes de realizarlo.

"La biopsia asistida al vacío es un método que permite realizar este estudio con mayores comodidades para el paciente, al realizarse con anestesia local y de manera ambulatoria. Muchas pacientes llegan a la biopsia con temor o imaginando un procedimiento más complejo, pero suele ser mucho más llevadera de lo imaginado y nos brinda a los médicos resultados mucho más precisos y claros para definir un diagnóstico y tomar decisiones respecto del tratamiento adecuado, sea o no un cáncer", señaló.

El resultado permite avanzar en la evaluación médica y determinar si hace falta realizar otros estudios o indicar un tratamiento. Para llegar a una conclusión, el equipo de salud considera el análisis del tejido junto con los antecedentes de la paciente y los hallazgos de las imágenes.

Cómo se realiza una biopsia mamaria asistida al vacío

Una de las preguntas más frecuentes tiene que ver con lo que ocurre durante la intervención. La BAV se realiza con anestesia local y no requiere, por lo general, una internación. El profesional utiliza imágenes médicas para localizar la lesión y guiar la extracción de las muestras.

Una vez anestesiada la zona, se introduce una aguja especial a través de una pequeña abertura en la piel. El sistema de vacío permite recoger varios fragmentos de tejido durante el mismo procedimiento, sin necesidad de retirar la aguja en cada toma.

La cantidad de muestras que se obtiene depende de las características de la lesión y de las necesidades del análisis. El material recolectado se envía al laboratorio para su estudio anatomopatológico, que permite examinar el tejido y aportar información para el diagnóstico.

En cuanto a la duración, el procedimiento suele llevar entre 20 y 30 minutos, aunque el tiempo puede variar según la ubicación y el tamaño de la lesión, además de las particularidades de cada caso.

Accácio Junqueira de Andrade, gerente sénior de Asuntos Médicos de BD, indicó que la intervención puede extenderse hasta 60 minutos en determinadas circunstancias. La duración concreta debe consultarse con el equipo que realizará la biopsia.

Que el procedimiento sea ambulatorio no significa que todas las pacientes tengan las mismas indicaciones. Antes de la intervención, el profesional evalúa los antecedentes clínicos y explica cómo será el proceso, qué medidas se tomarán y qué cuidados habrá que seguir después.

Qué diferencias hay entre la biopsia con aguja fina, la aguja gruesa y la BAV

Aunque las tres técnicas se utilizan para obtener material que permita estudiar una lesión, no funcionan de la misma manera. La elección depende de la información que se necesita, de las características del hallazgo y de la evaluación del especialista.

La punción con aguja fina permite extraer células o líquido. Puede utilizarse en determinadas situaciones, cuando ese material resulta suficiente para la evaluación que se busca realizar.

La biopsia con aguja gruesa, también conocida como biopsia core, obtiene pequeños cilindros de tejido. Es uno de los métodos empleados para estudiar lesiones mamarias porque permite analizar su estructura microscópica.

La biopsia asistida al vacío, en cambio, utiliza un mecanismo de aspiración para obtener múltiples fragmentos de tejido durante una misma intervención. Esto permite reunir varias muestras sin retirar la aguja en cada extracción.

La diferencia puede parecer técnica, pero tiene consecuencias prácticas: cada método ofrece un tipo de muestra y responde a distintas necesidades diagnósticas. Por eso, no existe una única técnica que sea la indicada para todas las lesiones.

La BAV puede utilizarse en determinadas lesiones pequeñas y en otros hallazgos que requieren una evaluación específica. Sin embargo, el tamaño por sí solo no determina qué procedimiento corresponde. También se consideran la ubicación, la forma en que la lesión aparece en los estudios por imágenes y la cantidad de tejido necesaria para el análisis.

La biopsia mamaria duele y deja cicatriz

El dolor es otra de las preocupaciones habituales antes de una biopsia. En la técnica asistida al vacío se utiliza anestesia local para reducir las molestias durante la intervención. La aplicación del anestésico puede generar una sensación inicial de ardor o pinchazo, mientras que el procedimiento posterior no debería resultar doloroso una vez que la anestesia hizo efecto.

La experiencia, de todos modos, puede variar entre pacientes. Por eso, conviene consultar al profesional qué sensaciones pueden aparecer durante la intervención y cómo avisar si se siente dolor o alguna molestia fuera de lo esperado.

También suele preocupar la marca que puede quedar en la mama. Según explicó Piñeiro, la técnica requiere una pequeña abertura en la piel, de aproximadamente 2 a 3 milímetros, por donde se introduce la aguja. A diferencia de una biopsia quirúrgica convencional, no necesita una incisión amplia ni suturas en todos los casos.

"La técnica requiere solamente una pequeña abertura en la piel de 2 a 3 milímetros donde pasa la aguja sin necesidad de abrir la mama ni realizar suturas como ocurre en una biopsia quirúrgica, por lo cual la cicatriz es similar a una peca o grano en la piel, que habitualmente acaba desapareciendo", explicó la especialista.

La evolución de esa pequeña marca depende de cada paciente. Además, aunque se trate de un procedimiento mínimamente invasivo, pueden aparecer hematomas, inflamación o sangrado en la zona intervenida. Por eso, los cuidados posteriores forman parte de la recuperación y no deben pasarse por alto.

Qué cuidados hay que seguir después de la biopsia

Una vez finalizada la extracción de las muestras, el equipo médico coloca un apósito y aplica presión sobre la zona durante aproximadamente una hora. La finalidad es reducir el riesgo de sangrado y la formación de un hematoma.

Piñeiro indicó que el apósito debe mantenerse durante al menos 24 horas. También recomendó utilizar un corpiño bien ajustado durante los dos días y las dos noches posteriores al procedimiento, de acuerdo con las indicaciones médicas.

En general, las actividades cotidianas pueden retomarse después de la biopsia. Sin embargo, se aconseja evitar el ejercicio físico vigoroso durante los primeros dos días para no someter la zona intervenida a esfuerzos innecesarios.

La recuperación puede variar según las características de la intervención y las condiciones de cada paciente. La recomendación es seguir las instrucciones del profesional que realizó el procedimiento, incluso si las molestias son leves o desaparecen rápidamente.

Además, conviene consultar si aparece un sangrado persistente, si aumenta considerablemente la inflamación o si el dolor empeora en lugar de disminuir. Ante cualquier síntoma que genere dudas, el equipo médico podrá indicar si hace falta una evaluación.

Qué preparación requiere una biopsia asistida al vacío

Antes de la intervención, es habitual que surjan preguntas sobre la alimentación, los medicamentos y las actividades que pueden realizarse ese día.

De acuerdo con la información del Instituto Alexander Fleming, la biopsia asistida al vacío no requiere ayuno. Sin embargo, es recomendable confirmar las indicaciones con el centro médico antes de acudir, ya que la preparación puede depender de las condiciones particulares de cada paciente.

Otro punto importante es la medicación habitual. No se deben suspender los medicamentos por cuenta propia. En especial, quienes toman anticoagulantes o tienen problemas de coagulación deben informar esa situación con anticipación para que el equipo tratante determine cómo proceder.

La decisión depende de los antecedentes clínicos, los medicamentos utilizados y las características del procedimiento. Por eso, avisar qué tratamientos se siguen y qué enfermedades o antecedentes deben tenerse en cuenta permite que el profesional evalúe los riesgos y establezca las pautas correspondientes.

Antes de la biopsia, también conviene consultar cuánto tiempo se estima que llevará la intervención, qué cuidados serán necesarios después y cuándo estarán disponibles los resultados. Contar con esa información ayuda a organizar la jornada y a saber cuáles serán los pasos siguientes.

Cómo evolucionaron las técnicas de biopsia mamaria

La biopsia asistida al vacío comenzó a utilizarse para estudiar microcalcificaciones mamarias, pequeños depósitos de calcio que pueden observarse en una mamografía. Su presencia no significa necesariamente que exista un cáncer, pero determinadas características pueden hacer necesario un análisis más detallado.

Con el avance de la tecnología médica, la técnica incorporó distintas formas de localizar las lesiones. Además de la estereotaxia, puede realizarse con guía ecográfica y, en determinados casos, mediante resonancia magnética.

El método de guía se selecciona según la forma en que se visualiza el hallazgo y su ubicación. El objetivo es identificar con precisión el área que debe estudiarse y obtener muestras representativas para el análisis.

Estos avances ampliaron las alternativas disponibles para evaluar las lesiones mamarias. La incorporación de nuevas tecnologías permite adaptar el procedimiento a las necesidades diagnósticas, aunque la elección de la técnica sigue dependiendo de la evaluación profesional.

"La evolución tecnológica en biopsia mamaria permite hoy combinar dos aspectos fundamentales: por un lado, obtener el tejido que necesita el equipo médico para avanzar en el diagnóstico preciso y, por otro, procurar que esa instancia sea cada vez menos invasiva para la paciente. La tecnología cobra valor cuando acompaña al profesional y mejora un momento concreto del recorrido de atención para el paciente", señaló Junqueira de Andrade.

En el marco del Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, Becton Dickinson (BD), compañía internacional de tecnología médica, destacó la importancia de contar con herramientas que aporten información para el diagnóstico y acompañen la atención de las pacientes.

La biopsia asistida al vacío es una de las opciones disponibles para analizar lesiones mamarias y determinar su naturaleza. Conocer sus características puede ayudar a despejar dudas antes del procedimiento, pero la indicación, la preparación y los cuidados posteriores deben definirse junto con el equipo de salud, según las necesidades de cada paciente.