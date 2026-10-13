Clínicas y sanatorios privados declararon la crisis y exigen una reunión con el Gobierno

Más de 30 cámaras empresarias advirtieron sobre el retraso en los valores de las prestaciones, el aumento de costos y las deudas acumuladas del PAMI

Clínicas y sanatorios privados de todo el país declararon una crisis económica y financiera sin precedentes. Más de 30 cámaras y asociaciones que representan al sector exigieron una audiencia urgente con el Gobierno Nacional.

El pedido busca acordar medidas concretas que eviten el colapso del sistema de salud privado. La situación pone en riesgo la atención de millones de argentinos que dependen de estas instituciones.

El reclamo es encabezado por ADECRA, ACAMI, CAPRESS, CONFECLISA, FECLIBA y SALUD FEDERAL. Estas entidades representan a instituciones médicas de todas las provincias argentinas.

Organizaciones locales de cada distrito también adhirieron al pedido. El objetivo es abrir una instancia de diálogo inmediato para preservar la respuesta sanitaria que estas instituciones brindan a la población.

Por qué el sector privado de salud está al borde del colapso

Las prestadoras enumeraron tres factores que amenazan su supervivencia. El primero es el atraso sostenido en los valores arancelarios que cobran por sus servicios.

El segundo problema es la escalada imparable de los costos operativos. Insumos médicos, salarios del personal y servicios básicos aumentaron muy por encima de los ingresos.

El tercer factor crítico son las deudas acumuladas del PAMI. Los servicios prestados a afiliados de la obra social de jubilados no se cobran hace meses en muchas instituciones.

Esta combinación de factores generó una situación insostenible. Muchas clínicas y sanatorios ya evalúan reducir servicios o directamente cerrar sus puertas.

Cuánto pesa la medicina privada en el sistema de salud argentino

Las cifras que aportaron las cámaras empresarias dimensionan la gravedad del problema. El sector privado concentra el 51% de los establecimientos con internación del país.

Además, estas instituciones operan el 56% de la totalidad de las camas disponibles en Argentina. Son números que muestran que más de la mitad de la capacidad de internación depende de este sector.

La medicina privada también es un motor de empleo masivo. Más de 330.000 trabajadores de la salud tienen su puesto de trabajo en clínicas y sanatorios privados.

Médicos, enfermeros, técnicos, personal administrativo y de servicios dependen de la continuidad de estas instituciones. Un cierre masivo de sanatorios privados no solo afectaría a pacientes, sino que provocaría una crisis laboral en el sector salud.

Qué pasaría si cierran clínicas y sanatorios privados

Las entidades advirtieron sobre el efecto dominó que tendría una paralización del sector. Los pacientes que hoy atienden estas instituciones deberían volcarse al sistema público.

Los hospitales estatales ya funcionan al límite de su capacidad. Absorber la demanda de millones de personas que hoy se atienden en el ámbito privado sería imposible.

El colapso no sería solo administrativo. Implicaría demoras extremas en cirugías, falta de camas para internación y servicios de emergencia desbordados.

"Necesitamos una instancia de diálogo urgente con el Gobierno para preservar la respuesta sanitaria de millones de argentinos", señalaron en el comunicado conjunto. La falta de acción inmediata podría derivar en el cierre de instituciones que atienden a una parte mayoritaria de la población.

Qué respuesta espera el sector del Gobierno Nacional

Este no es el primer pedido de audiencia que realizan las cámaras empresarias. A lo largo del año hubo múltiples intentos de establecer mesas de diálogo con las autoridades.

En el oficialismo, las entidades esperan una definición del ministro de Economía, Luis Caputo. El funcionario prometió fondos para que la problemática no escale a niveles críticos.

Sin embargo, hasta el momento no existieron resoluciones concretas. La cancelación de las obligaciones con el PAMI sigue pendiente y los valores arancelarios continúan retrasados.

Las prestadoras advierten que el tiempo se agota. Sin medidas urgentes, el sistema de salud privado enfrentará una crisis terminal que impactará en toda la población argentina.