El papa León XIV ya está comiendo, caminando y respirando con normalidad tras la cirugía

Los médicos informaron que el adenocarcinoma detectado es tratable y el pontífice sigue mejorando favorablemente tras la intervención

El papa León XIV ya camina, come y respira con normalidad. A 24 horas de la cirugía que le extirpó una masa cancerosa de su pulmón derecho, el pontífice mostró una recuperación que sorprendió incluso a sus médicos.

El Vaticano informó este miércoles que el papa de 71 años reanudó su dieta habitual. Desayunó y almorzó en su habitación del hospital. También comenzó a hacer fisioterapia respiratoria y a caminar por el cuarto.

Los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora, el cirujano torácico que condujo la operación, dieron detalles precisos. Los análisis de sangre y una radiografía de tórax confirmaron que todos los valores están dentro de la norma, y la recuperación postoperatoria avanza según lo previsto.

La cirugía del martes reveló que León XIV tiene adenocarcinoma, el tipo más frecuente de cáncer de pulmón. La operación duró aproximadamente 90 minutos y transcurrió sin complicaciones.

Qué es el adenocarcinoma y por qué tiene el mejor pronóstico

El adenocarcinoma representa el tipo de cáncer pulmonar más común. También es el que ofrece el pronóstico más favorable entre todos los cánceres de pulmón, según explicaron especialistas consultados.

El doctor Stephen Liu, experto en cáncer de pulmón del Lombardi Comprehensive Cancer Center de Georgetown, detalló las características de esta enfermedad. Tiende a desarrollarse en las zonas externas del pulmón y responde mejor a los tratamientos actuales.

Los cirujanos extirparon completamente el lóbulo superior derecho del pulmón del papa. El Vaticano usó el término "extirpación radical" para indicar que retiraron todo el tejido sospechoso.

El pulmón derecho tiene tres lóbulos o secciones. El izquierdo tiene dos. Cuando se quita un lóbulo, el resto del pulmón puede compensar gradualmente esa pérdida.

Este proceso de adaptación funciona especialmente bien en personas físicamente activas. León XIV es conocido por ser deportista: juega tenis semanalmente y nada con regularidad, lo que favorece su recuperación pulmonar.

Qué pruebas faltan y qué tratamientos podrían seguir

Los médicos aún esperan resultados cruciales. Durante la cirugía también extrajeron ganglios linfáticos del papa para analizarlos en laboratorio.

Esas pruebas determinarán si el cáncer se propagó más allá del pulmón. Los resultados aún no estaban disponibles este miércoles.

"Aunque conocemos el diagnóstico, ahora necesitamos saber el estadio", explicó Liu. "Necesitamos saber qué tan grande es, cuántos focos en el pulmón hay implicados".

Las preguntas clave son tres: ¿Es solo un nódulo o hay más? ¿Cuánto medía el tumor? ¿Los ganglios linfáticos están comprometidos?

Si el cáncer se diseminó, León XIV necesitará tratamiento adicional. Las opciones incluyen quimioterapia, una combinación de quimio e inmunoterapia, o terapia dirigida con pastillas para cánceres específicos.

El doctor PierCarlo Gentile, jefe de oncología radioterápica del Hospital San Pietro Fatebenefratelli de Roma, dio un panorama temporal. El papa podría estar en pie en 48 a 72 horas. La recuperación total de la cirugía toma entre 15 y 20 días.

El tipo de procedimiento al que se sometió León —cirugía torácica mínimamente invasiva asistida por video— reduce considerablemente los riesgos. Las complicaciones postoperatorias, incluidas las infecciones, son raras con esta técnica quirúrgica.

Una revolución comunicacional de 2000 años

El pontífice estadounidense rompió una tradición milenaria. Reveló él mismo el descubrimiento del nódulo en su pulmón durante su oración del mediodía del domingo.

Lo anunció en televisión en vivo, casi como un comentario al margen al final de su bendición. Millones de fieles en todo el mundo se enteraron en tiempo real.

"Eso fue verdaderamente una revolución", dijo Giovanni Maria Vian, historiador de la Iglesia y exdirector de L'Osservatore Romano. "Fue como si estuviera leyendo él mismo un boletín médico".

El Vaticano siempre fue extremadamente reservado sobre la salud de los papas. Controlaba estrictamente cualquier información médica durante siglos.

Existe incluso un dicho popular italiano que resume esa política: "El papa está bien hasta que se muere".

San Juan XXIII murió en 1963, casi un año después de que los médicos diagnosticaran un cáncer de estómago. Ese diagnóstico se mantuvo oculto hasta su muerte.

San Juan Pablo II sufrió durante años los efectos visibles de la enfermedad de Parkinson. El Vaticano solo confirmó la enfermedad después de su muerte en 2005.

El papa Francisco pareció más abierto. Concedió a un médico argentino una extensa entrevista para un libro sobre su salud física y mental. Pero incluso Francisco controló estrictamente la información que se difundió en sus últimos meses.

Vian formó parte del equipo de comunicaciones del Vaticano entre 2007 y 2018. Explicó que el secretismo tiene raíces tanto prácticas como culturales.

El Vaticano es una institución de 2.000 años que es culturalmente europea. Los europeos tienden a ser más reservados sobre problemas de salud que los estadounidenses.

"En teoría, el papa tiene un poder absoluto", dijo Vian. "Se puede entender que hay muchas personas que aspirarían a ese poder absoluto".

El secretismo sobre la salud papal funciona como "una defensa legítima tanto del papa en cuestión como de la propia institución".

León XIV no compartió todo el domingo. El boletín médico del martes reveló que los médicos ya sospechaban cáncer basándose en pruebas previas. Esa sospecha se confirmó durante la operación.

El viaje a Sudamérica que pende de un hilo

El Vaticano canceló todas las audiencias del papa hasta el 20 de octubre. Pero no dio información sobre el viaje previsto a Sudamérica para noviembre.

León XIV tiene programado visitar Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Sería el viaje más largo de sus 17 meses de pontificado.

El itinerario es ambicioso: poco más de 31.000 kilómetros en una docena de vuelos, dos trayectos en helicóptero, y un cambio significativo de altitud en Perú.

Los cirujanos oncólogos suelen aconsejar a los pacientes no volar durante tres semanas después de la cirugía. Eso le daría al papa justo el tiempo necesario para emprender el viaje.

Pero poder ir dependerá fundamentalmente de su recuperación y del estadio del cáncer.

"Si es estadio 1, puede completar estos viajes", evaluó Liu. "Si se necesita más tratamiento, probablemente desaconsejaría los viajes".