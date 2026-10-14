Tras la cirugía en el pulmón derecho, el líder religioso continúa su recuperación y mantiene en agenda el viaje previsto a Argentina en noviembre

El papa León XIV presenta una evolución posoperatoria normal, según informaron este miércoles los médicos que lo atienden en el hospital Gemelli de Roma. Los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados después de la intervención quirúrgica arrojaron resultados dentro de los parámetros esperados para el tipo de operación.

"Los resultados confirman una evolución posoperatoria normal, los valores se encuentran dentro de los parámetros normales por el tipo de operación realizada", señalaron los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora, según el parte difundido por la Sala de Prensa de la Santa Sede.

El comunicado también indicó que el pontífice realizó fisioterapia respiratoria, comenzó a caminar por la habitación y retomó su alimentación habitual, con desayuno y almuerzo. "La evolución sigue según lo previsto", precisaron los profesionales.

Qué operación le realizaron al papa León XIV

León XIV, de 71 años, ingresó el martes 13 de octubre al hospital universitario Agostino Gemelli de Roma para someterse a una intervención de cirugía torácica destinada a extirpar un nódulo en el pulmón derecho.

Según informó el Vaticano, durante la operación se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida, con el objetivo de completar la extirpación de la lesión.

El examen histológico efectuado durante la cirugía confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón que ya se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios.

El nódulo había sido detectado durante un chequeo de rutina. Antes de la intervención, el propio pontífice había señalado que la lesión se encontraba en un estado inicial y estaba bien localizada.

Cuánto tiempo permanecerá internado

La previsión de la Santa Sede es que el Papa permanezca aproximadamente una semana hospitalizado para facilitar su recuperación. En función de ese plazo, fueron suspendidas sus audiencias hasta el martes 20 de octubre.

Durante los próximos días, el equipo médico continuará con el seguimiento de su evolución y los controles posteriores a la cirugía. La reanudación de sus actividades públicas dependerá de su recuperación.

El equipo de atención está encabezado por el cirujano torácico Stefano Margaritora y cuenta con la participación de:

Luigi Carbone, médico personal del pontífice

Massimiliano Strappetti, enfermero que estuvo al servicio del papa Francisco durante sus últimos años

Qué pasará con la visita del Papa a la Argentina

Por el momento, la visita de León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, continúa confirmada. El viaje forma parte de su primera gira por América Latina como pontífice, que también contempla escalas en:

Uruguay

Perú

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, afirmó que no se habían comunicado modificaciones en el calendario previsto. Sin embargo, señaló que será necesario seguir la evolución del Papa después de la operación.

El cardenal japonés Isao Kikuchi, presidente de Cáritas Internationalis, también había transmitido que León XIV tenía intención de mantener su viaje. Según relató, el pontífice decidió someterse a la intervención cuanto antes para evitar cambios en sus planes de visitar la región.

Por su parte, el presidente Javier Milei manifestó que el Gobierno está dispuesto a realizar ajustes si la recuperación del Papa lo requiere: "Oramos por él para que pueda venir a la Argentina. Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles para hacer los ajustes necesarios", afirmó en una entrevista con Radio Mitre.

La continuidad del viaje dependerá de la evolución clínica del pontífice y de las decisiones que se adopten durante su recuperación. Hasta el momento, el Vaticano no anunció cambios en las fechas previstas.