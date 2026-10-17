IAdicción y cáncer de mama: preguntarle todo a ChatGPT puede retrasar una consulta médica

La inteligencia artificial puede ser una fuente de información, pero no debería utilizarse para decidir si consultar o para descartar una enfermedad

Las lesiones de cáncer de mama detectadas en etapas tempranas tienen mejores opciones de tratamiento. Esa detección solo es posible cuando la paciente llega al estudio y un médico interpreta sus imágenes.

Una mujer siente un bulto. Antes de llamar al médico, abre ChatGPT. En dos minutos tiene una respuesta: los bultos mamarios son benignos en la mayoría de los casos, dice el modelo. Decide esperar. En octubre, el mes de concientización sobre el cáncer de mama, esa escena se repite con una frecuencia que inquieta a los especialistas. Es otra forma de una especie de IAdicción, ya que la IA responde rápido y con seguridad, pero una respuesta incorrecta o ambigua puede influir en la decisión de consultar y, en algunos casos, contribuir a demoras.

No es un comportamiento aislado. La misma herramienta que cambió cómo trabajamos y planificamos viajes también está siendo usada para interpretar síntomas. Y en oncología, el tiempo entre el primer signo y la consulta médica puede ser la diferencia entre un diagnóstico temprano y uno tardío.

Qué pasa cuando una paciente llega al consultorio con un autodiagnóstico de IA

La Dra. Flavia Sarquis, especialista en imágenes mamarias, lo ve con regularidad: pacientes que llegan con preguntas o con posibles explicaciones para lo que les está pasando, del mismo modo que antes llegaban con búsquedas de Google. Lo importante, dice, es escuchar qué encontraron y ayudarlas a poner esa información en contexto, sin juzgarlas.

El problema no es que consulten, sino qué hacen con la respuesta. El riesgo central no es la alarma sino la tranquilidad injustificada: una respuesta que dice "la mayoría de los bultos son benignos" es técnicamente correcta, pero aplicada a una situación individual puede llevar a postergar una consulta que debería hacerse cuanto antes.

"La herramienta no puede reemplazar el examen clínico ni indicar por sí sola qué estudios hacen falta", explica Sarquis. Ante un síntoma mamario, la conducta se define caso por caso, y eso es algo que ningún modelo de lenguaje puede hacer.

En qué se diferencia buscar información sobre cáncer de mama de consultarle síntomas propios a la IA

Sarquis marca una distinción que el público suele pasar por alto. Preguntar qué es una mamografía, qué significa la densidad mamaria o qué dudas conviene llevar a una consulta puede ser útil. Describir un bulto propio y preguntarle a una herramienta si es benigno o maligno es otra cosa: para evaluarlo se necesita integrar antecedentes, examen clínico e imágenes, algo que un chatbot no puede realizar.

La evidencia académica coincide. Un ensayo aleatorizado de la Universidad de Oxford, con casi 1.300 participantes, encontró que quienes utilizaron modelos de lenguaje para interpretar escenarios médicos y decidir qué hacer no tomaron mejores decisiones que quienes recurrieron a métodos tradicionales. El estudio no se centró en cáncer de mama, pero aporta una señal de alerta sobre las limitaciones de estas herramientas cuando se usan para orientar decisiones de salud.

La IA que detecta tumores en una mamografía no tiene nada que ver con ChatGPT

Pablo Serrao, Country Manager de GE HealthCare Argentina, pone en palabras una distinción que el mercado confunde. Un asistente de IA de uso general ayuda a buscar información o redactar ideas. La inteligencia artificial que desarrolla la compañía trabaja dentro de la mamografía, con las imágenes de cada paciente, para que el radiólogo vea mejor y a tiempo.

En la mamografía 3D, algoritmos de deep learning separan la señal del ruido para obtener imágenes más nítidas, con menor dosis de radiación. Otras herramientas señalan zonas de riesgo, estiman densidad mamaria y priorizan estudios urgentes.

Todo ocurre dentro de un proceso clínico que empieza con la indicación de un médico y termina con la interpretación del radiólogo, que es quien informa el resultado y decide. "La tecnología le ayuda a llegar antes y con más claridad al diagnóstico, y nunca reemplaza su criterio", dice Serrao. El riesgo de la confusión es concreto: el tiempo que se pierde cuando una respuesta en pantalla tranquiliza a la paciente y la lleva a posponer la consulta.

En cáncer de mama eso es crucial, porque las lesiones detectadas en etapas tempranas -muchas veces antes de poder palparse- tienen mejores opciones de tratamiento. Serrao lo resume con una imagen precisa: "Es como un barco muy bien equipado, que de todos modos necesita a alguien que sepa navegarlo."

Para qué sí sirve la IA cuando se recibe un diagnóstico de cáncer de mama

Sarquis y Serrao señalan el mismo uso legítimo: la IA de uso general puede ser valiosa después del diagnóstico, no antes. Puede ayudar a comprender conceptos generales o preparar preguntas para la consulta. La clave está en el orden: primero la consulta médica, después la herramienta para procesar lo que el médico dijo. Si algo del informe genera dudas, lo adecuado es revisarlas con el profesional tratante.

Frente a una mujer que siente un bulto y antes de llamar al médico abre ChatGPT, Sarquis tiene una respuesta directa: es comprensible querer respuestas cuando aparece algo que preocupa. "Pero no dejes que la herramienta decida por vos si necesitás consultar". Muchos bultos mamarios son benignos, pero eso no se puede determinar con seguridad a partir de una conversación con un chatbot.

En el mes en que la concientización sobre el cáncer de mama ocupa portadas y redes, el mensaje es claro: la IA puede acompañar, informar y organizar. Lo que no puede hacer es mirar, palpar, preguntar ni decidir. Y en oncología, esas cuatro cosas siguen siendo irremplazables.