Cómo usar la IA para planificar un viaje: los errores más comunes y trucos para ahorrar

El 60% de los viajeros ya usa IA para planificar sus vacaciones. Argentina está en el top 5 regional. Lo que hay que saber antes de empezar

Para aprovecharla, da contexto, interactúa y no anules tu criterio. La IA potencia tu viaje si la usas activamente en el proceso de decisión.

La IA ya no es una curiosidad, sino una herramienta clave para planificar viajes, con su uso creciendo del 15% al 60% en un año. Argentina es líder regional en su adopción.

Planificar un viaje con Inteligencia Artificial ya no es una curiosidad tecnológica. El 60% de los viajeros ya interactúa con alguna IA en algún momento de la planificación de su viaje, según datos de Expedia Hotel Group citados por Wyndham Hotels. En un año, esa cifra saltó del 15% al 60%. Argentina no solo acompaña esa tendencia: está entre los cinco países de la región con mayor adopción. El desafío es aprender a sacarle el máximo provecho, y hay trucos concretos para hacerlo mejor.

El tráfico de viajeros que llega a los sitios de hoteles proveniente de modelos de lenguaje (como ChatGPT, Claude, Gemini) creció un 3.500% según un estudio de Adobe Analytics 2025 citado por Wyndham. Eso no es un número de tendencia: es un cambio estructural en cómo las personas buscan y reservan viajes.

Wyndham Hotels fue la primera cadena hotelera del mundo en integrarse con los principales LLMs, logrando que cuando un modelo de IA recomienda uno de sus hoteles, el viajero llegue directamente al sitio oficial sin intermediarios. Esa decisión estuvo respaldada por una inversión de 435 millones de dólares en transformación tecnológica global.

Del lado local, Despegar tiene estadísticas que muestran la adopción de inteligencia artificial en el turismo. El 45% de sus viajeros ya interactúa con SOFIA, su asistente de IA generativa, en algún momento del proceso, desde cuando empieza a imaginar el viaje hasta después de volver. Son 3 millones de conversaciones mensuales, el 80% desde el celular y más de 100.000 por mes a través de WhatsApp.

Pablo Abad, CTO de Despegar, describe el hito más significativo de 2026: la primera venta 100% agéntica en América Latina, realizada en Brasil. SOFIA acompañó la compra de principio a fin dentro de una misma conversación, entendió qué buscaba el viajero, recomendó opciones, acompañó la selección, mostró los datos de la operación y generó el QR para pagar. La primera transacción se concretó menos de 12 horas después de activar la funcionalidad.

Qué ventajas concretas tiene usar IA para planificar un viaje

Jimena Faena, Regional VP de Wyndham para América Latina y el Caribe, enumera las ventajas que explican el crecimiento explosivo: información en segundos, comparaciones de precios en tiempo real, opciones que se adaptan a las necesidades de cada persona y acceso a mucha información de valor en tiempos inéditos. El ahorro es en costos y en errores.

Desde Despegar, Abad subraya el cambio más profundo: la forma de buscar un viaje. Antes, el usuario tenía que adaptarse a una búsqueda estructurada con fechas, destinos y filtros fijos. Hoy puede empezar por contarle a SOFIA qué quiere hacer, con quién viaja, qué le interesa y qué necesita, y construir la búsqueda a partir de esa conversación.

Eso también cambia la lógica de comparación: la IA permite hacer preguntas de seguimiento, modificar preferencias y explorar alternativas sin empezar de cero. El 46% de las conversaciones de SOFIA corresponde a usuarios que ya habían interactuado antes con la asistente, no solo la prueban, vuelven a usarla.

Cuáles son los errores más comunes al usar IA para planificar viajes

El error más frecuente que identifica Faena no es técnico: "Es anular tu criterio frente a la respuesta de los modelos de IA". La tecnología permite procesar datos rápidamente, aunque es fundamental saber cómo evitar estafas al reservar alojamiento con asistentes virtuales. Nadie te conoce más que vos mismo — no te anules frente a una respuesta automatizada.

Abad agrega dos errores concretos desde la experiencia de Despegar. El primero: darle poco contexto. Si la consulta es simplemente 'hotel en Cancún', la conversación parte de información muy limitada.

El segundo: pensar que hay que obtener la respuesta perfecta en una sola consulta. La conversación es parte de la herramienta, se puede pedir una alternativa, cambiar una fecha, comparar destinos, sumar una preferencia o replantear la búsqueda.

Cómo usar la IA para planificar un viaje y sacarle el máximo provecho

Las recomendaciones de las dos fuentes coinciden en un punto central: el resultado que da la IA es proporcional a la información que recibe. Cuanto más específico sea el prompt, más útil será la respuesta.

Faena recomienda que los prompts sean lo más claros posible: qué tipo de viaje se quiere hacer, cuál es el propósito, qué presupuesto se tiene, cuántas personas viajan. Si además se puede dar información sobre gustos y preferencias, mucho mejor. Y siempre repreguntar todo lo que no cierra y pedirle al modelo que se base en fuentes confiables y en experiencias de viajeros reales.

Abad sintetiza la guía práctica de Despegar en tres pasos:

Primero, dale contexto : no solo el destino sino qué viaje querés hacer, con quién, qué te interesa y qué necesitás.

: no solo el destino sino qué viaje querés hacer, con quién, qué te interesa y qué necesitás. Segundo, contale tus fechas y tu nivel de flexibilidad : si podés moverte algunos días, decilo, porque eso amplía las alternativas y permite comparar distintas posibilidades.

: si podés moverte algunos días, decilo, porque eso amplía las alternativas y permite comparar distintas posibilidades. Tercero, no la uses solo para buscar: usala para decidir. Pedile que compare, repreguntá, cambiá condiciones y explorá alternativas. La ventaja real aparece cuando la IA acompaña el proceso y no cuando simplemente responde una pregunta aislada.

La inteligencia artificial no reemplaza el juicio del viajero, lo potencia cuando se usa bien. El salto del 15% al 60% en un año no es una coincidencia: es que funciona. Pero funciona mejor cuanto más específico es el contexto que uno le da y más activo es el rol que uno juega en la conversación. La IA puede encontrar el hotel, comparar precios y armar el itinerario. Lo que no puede hacer es saber mejor que vos qué viaje querés hacer.