Los avances en tratamientos quirúrgicos permiten a personas con resistencia a la insulina alcanzar mejores resultados a largo plazo en su salud

La obesidad y diabetes tipo 2 están vinculadas al tejido adiposo. La cirugía metabólica mejora la glucemia al alterar hormonas y metabolismo.

n la Argentina, más de seis de cada diez adultos tienen exceso de peso, uno de cada cuatro vive con obesidad y el 12,7% presenta niveles elevados de glucemia o diabetes. Estos indicadores reflejan la dimensión de dos problemas de salud que mantienen una relación directa: la obesidad y la diabetes tipo 2 (DM2).

El vínculo entre ambas enfermedades está relacionado con los efectos del tejido adiposo sobre el funcionamiento del organismo. En particular, la acumulación de grasa visceral favorece la resistencia a la insulina, una condición que dificulta que las células utilicen adecuadamente la glucosa presente en la sangre. Con el paso del tiempo, este proceso también puede deteriorar las células beta del páncreas, responsables de producir insulina.

Frente a este escenario, los tratamientos disponibles incorporaron nuevas estrategias para abordar ambas condiciones. Una de ellas es la cirugía metabólica, una intervención que durante años estuvo asociada principalmente con el descenso de peso, pero que actualmente también se utiliza por sus efectos sobre el metabolismo y el control de la glucemia.

Los doctores María del Pilar Quevedo, especialista en Clínica Médica y Nutrición, y Diego Awruch, cirujano bariátrico, ambos integrantes de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad (SACO), explicaron cómo funciona este procedimiento, qué resultados puede ofrecer en personas con diabetes tipo 2 y cuáles son los factores que influyen en su efectividad.

Cómo funciona la cirugía metabólica y por qué mejora la glucemia

Uno de los efectos que se observan después de una cirugía metabólica es la disminución de los niveles de glucosa en sangre. En algunos pacientes, la glucemia comienza a normalizarse durante los primeros días posteriores a la intervención, incluso antes de que se produzca una reducción significativa del peso corporal.

Este comportamiento permite comprender que los beneficios del procedimiento no dependen exclusivamente de la menor ingesta de alimentos ni de la pérdida de kilos.

"Ese fenómeno de mejorar inmediatamente la glucemia es una de las razones por las que sabemos que el efecto metabólico no es simplemente 'comer menos y adelgazar'", explicó Awruch.

El especialista señaló que la intervención modifica de manera permanente la anatomía del sistema gastrointestinal y, como consecuencia, altera diferentes mecanismos relacionados con el metabolismo. Entre ellos se encuentran el aumento de la secreción de hormonas intestinales, como el GLP-1 y el PYY, una mejor respuesta del hígado y los tejidos periféricos a la insulina y cambios en las señales que conectan el intestino con el cerebro.

Quevedo también describió cómo influye el nuevo recorrido de los alimentos dentro del organismo.

"Al cambiar el recorrido de los alimentos, los nutrientes llegan más rápido a la porción final del intestino delgado. Esto estimula las células productoras de hormonas que no solo generan saciedad, sino que estimulan en el páncreas la liberación de insulina de manera más eficiente tras las comidas. Además, en técnicas como la manga gástrica, disminuye drásticamente la grelina, conocida como la 'hormona del hambre'", explicó.

De esta manera, la cirugía metabólica interviene sobre distintos procesos fisiológicos vinculados con la diabetes tipo 2. Sus efectos incluyen modificaciones en la secreción hormonal, la sensibilidad a la insulina y los mecanismos que regulan el apetito y la utilización de la glucosa.

Qué significa la remisión de la diabetes tipo 2

Uno de los conceptos centrales para evaluar los resultados de esta intervención es la remisión de la diabetes. Los especialistas aclaran que la cirugía metabólica no representa una cura definitiva de la enfermedad, pero puede permitir que determinados pacientes alcancen un período prolongado de control glucémico sin necesidad de utilizar medicamentos específicos.

La remisión se define, en este contexto, como el mantenimiento de una hemoglobina glicosilada (HbA1c) inferior al 6,5% durante al menos tres meses, sin tratamiento con medicamentos hipoglucemiantes. La HbA1c es un indicador que permite conocer el promedio de glucosa en sangre durante los últimos dos o tres meses.

Por eso, se utiliza para diagnosticar la diabetes y evaluar la evolución de los pacientes que reciben tratamiento.

"La cirugía metabólica no es un último recurso: es un tratamiento con evidencia sólida, que actúa sobre los mecanismos de la enfermedad y que debería evaluarse a tiempo", sostuvo Quevedo.

Los resultados de diferentes investigaciones respaldan el uso de esta intervención en pacientes con obesidad y diabetes tipo 2. Según los estudios citados por los especialistas, las tasas de remisión pueden superar el 80% en seguimientos de más de cinco años, aunque los resultados dependen de las características de cada paciente y de la evolución de la enfermedad.

Entre las investigaciones que analizaron sus efectos se encuentran el ensayo clínico STAMPEDE y el estudio sueco SOS. Ambos aportaron evidencia sobre la evolución de los pacientes operados y permitieron comparar sus resultados con los obtenidos mediante tratamientos médicos convencionales.

En esas investigaciones, las personas que se sometieron a cirugía metabólica alcanzaron mejores indicadores de control glucémico que quienes recibieron tratamientos médicos intensivos.

Además, los beneficios no se limitan a los niveles de azúcar en sangre. Quevedo señaló que, en personas con diabetes tipo 2 y obesidad, la intervención se relacionó con una menor incidencia de complicaciones cardiovasculares y renales.

"El impacto va más allá de la glucemia. En personas con diabetes y obesidad, la cirugía metabólica se asoció con menos infartos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal", indicó.

La especialista agregó que los beneficios pueden mantenerse incluso cuando la diabetes reaparece después de varios años. En esos casos, el período durante el cual el paciente permaneció en remisión puede contribuir a reducir la exposición a niveles elevados de glucosa y, por lo tanto, el riesgo de desarrollar complicaciones microvasculares y macrovasculares.

Por qué el momento de la cirugía influye en los resultados

La posibilidad de alcanzar la remisión no depende únicamente del peso que tenga una persona antes de la intervención. Uno de los factores que más influye es la reserva funcional de las células beta del páncreas, encargadas de producir insulina.

Estas células pueden perder capacidad de funcionamiento a medida que avanza la diabetes tipo 2. Por ese motivo, el tiempo transcurrido desde el diagnóstico y la necesidad de utilizar determinados medicamentos son variables que los especialistas consideran al evaluar una posible cirugía.

En términos generales, los pacientes con menos años de evolución de la enfermedad y que todavía no necesitan insulina, o utilizan dosis bajas de medicación, pueden tener mayores posibilidades de alcanzar la remisión.

"Cuanto más esperamos, más reserva de la célula beta perdemos. Derivar tarde es una oportunidad perdida para el paciente", advirtió Quevedo.

La evaluación temprana permite identificar a las personas que podrían beneficiarse del procedimiento antes de que se produzca un deterioro mayor de la función pancreática.

Esto no significa que todos los pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad deban operarse. La indicación requiere una evaluación individual, que contemple los antecedentes clínicos, la evolución de la enfermedad, el estado nutricional y las condiciones generales de salud.

Cirugía metabólica o medicamentos para adelgazar: qué diferencias existen

La aparición de nuevos medicamentos para tratar la obesidad y la diabetes tipo 2 modificó las alternativas terapéuticas disponibles. Entre ellos se encuentran los agonistas del receptor GLP-1, como la semaglutida y la tirzepatida, que intervienen sobre mecanismos relacionados con el apetito, la saciedad y el control de la glucemia.

Su utilización plantea una pregunta frecuente: ¿la cirugía metabólica sigue siendo necesaria frente a estos tratamientos farmacológicos?

Para Awruch, ambas alternativas pueden complementarse y no necesariamente deben considerarse excluyentes. Sin embargo, señaló que la cirugía cuenta con evidencia de resultados sostenidos durante períodos prolongados.

El especialista mencionó seguimientos de hasta diez años en los que la cirugía consiguió una reducción de la hemoglobina glicosilada del 1,6%, frente al 0,2% registrado con tratamiento farmacológico en la comparación citada.

"La cirugía tiene algo que los fármacos todavía no han demostrado de manera comparable, que es la durabilidad sin necesidad de mantener una exposición farmacológica continua", afirmó.

Otra diferencia está relacionada con lo que sucede cuando se interrumpe la medicación. Según Awruch, en muchos pacientes que utilizan agonistas de GLP-1, la suspensión del tratamiento puede provocar una recuperación del peso y el deterioro de algunos indicadores metabólicos.

"Con los agonistas de GLP-1 cuando se suspende el tratamiento aparece una recuperación del peso y de las alteraciones metabólicas en muchos pacientes", puntualizó.

En cambio, la cirugía produce modificaciones anatómicas que pueden sostener parte de sus efectos metabólicos a largo plazo. Esto no implica que los pacientes operados estén exentos de controles médicos ni que nunca necesiten volver a utilizar medicamentos.

El especialista también mencionó un estudio de la Cleveland Clinic publicado en 2025, que encontró una mortalidad hasta un 32% menor entre pacientes con diabetes tipo 2 que se habían sometido a cirugía, en comparación con quienes recibían tratamiento farmacológico. Entre los factores considerados en el análisis se encuentra la continuidad de los tratamientos médicos.

En términos económicos, la intervención también puede presentar una mejor relación entre costos y resultados a mediano y largo plazo, frente al gasto acumulado que supone mantener determinados tratamientos farmacológicos durante años.

De todos modos, los medicamentos conservan un lugar dentro de las estrategias terapéuticas. Pueden utilizarse antes de una intervención para preparar al paciente, como alternativa en determinados cuadros de obesidad o como complemento después de la cirugía.

Seguridad de la cirugía metabólica y recuperación del paciente

La seguridad es otro de los aspectos que se evalúan al considerar una intervención de este tipo. Los avances en las técnicas quirúrgicas y en los protocolos de recuperación modificaron las condiciones de internación y el seguimiento inmediato de los pacientes.

Awruch explicó que la cirugía laparoscópica permite realizar el procedimiento mediante pequeñas incisiones, con asistencia de una cámara e instrumental específico. A esto se suman los protocolos ERAS, sigla en inglés de recuperación intensificada después de la cirugía, que buscan reducir el impacto de la intervención y facilitar la recuperación.

Estos protocolos contemplan medidas como la movilización temprana, la reanudación progresiva de la alimentación y la reducción de los días de internación. En pacientes seleccionados, la evolución puede permitir el alta durante el mismo día, bajo criterios médicos específicos.

El cirujano también destacó la importancia de elegir centros especializados que cuenten con experiencia en este tipo de procedimientos.

"Operarse en 'centros de alto volumen', es decir, aquellos que realizan más de 150 cirugías al año, garantiza mejores resultados y una tasa mínima de complicaciones", explicó.

La elección del equipo médico, la evaluación preoperatoria y el seguimiento posterior forman parte del proceso. Como ocurre con cualquier intervención quirúrgica, existen riesgos que deben analizarse antes de tomar una decisión.

Qué cuidados necesita una persona después de la cirugía

La operación representa una etapa dentro de un tratamiento que requiere seguimiento a largo plazo. Para conservar los resultados y prevenir deficiencias nutricionales, los pacientes deben incorporar cambios en la alimentación y mantener controles médicos periódicos.

Quevedo explicó que el plan nutricional posterior contempla los siguientes aspectos:

Consumo adecuado de proteínas para preservar la masa muscular

Reducción de azúcares simples y bebidas azucaradas

Distribución de los alimentos en varias comidas durante el día

Suplementación de vitaminas y minerales bajo control médico

Debido a los cambios que produce la cirugía en el sistema digestivo y en la absorción de nutrientes, los pacientes necesitan controles de laboratorio para detectar posibles deficiencias y ajustar los suplementos cuando sea necesario.

La actividad física también forma parte del tratamiento. Los especialistas recomiendan combinar ejercicios de fuerza, que contribuyen a conservar la masa muscular, con actividad aeróbica, de acuerdo con las posibilidades y condiciones de cada persona.

A estas medidas se suma el acompañamiento psicológico, que permite trabajar sobre los hábitos alimentarios y los cambios que implica la intervención en la vida cotidiana.

"Los resultados no se miden solo en si el paciente está o no en remisión, sino también en los años que vive libre de enfermedad y en las complicaciones que evitamos", sostuvo Quevedo.

La médica agregó que la medicación para controlar la diabetes suele reducirse o suspenderse desde el posoperatorio, según los niveles de glucemia y las indicaciones del equipo tratante. Esta modificación requiere supervisión para evitar episodios de hipoglucemia.

Sin embargo, alcanzar la remisión no significa que deban abandonarse todos los controles vinculados con la enfermedad. Los exámenes oftalmológicos, la evaluación de la función renal y la revisión de los pies continúan siendo necesarios. También debe mantenerse el seguimiento de la presión arterial y el colesterol, ya que estos factores influyen en el riesgo cardiovascular.

Qué cobertura tiene la cirugía metabólica en la Argentina

En la Argentina, la Ley 26.396 establece el marco de prevención y control de los trastornos alimentarios y contempla la cobertura de tratamientos para la obesidad, incluida la cirugía bariátrica, de acuerdo con las condiciones y los requisitos correspondientes.

La indicación debe surgir de una evaluación médica que determine si el procedimiento resulta adecuado para cada paciente. En ese proceso intervienen profesionales de distintas especialidades, que analizan tanto las condiciones clínicas como las necesidades nutricionales y psicológicas.

La relación entre obesidad y diabetes tipo 2 requiere un abordaje que contemple los mecanismos metabólicos de ambas enfermedades. En ese contexto, la cirugía metabólica constituye una alternativa respaldada por estudios clínicos para determinados pacientes, con posibilidades de mejorar el control de la glucemia, reducir la necesidad de medicación y disminuir el riesgo de algunas complicaciones.

Como concluyó Quevedo, la diabetes tipo 2 asociada a la obesidad cuenta actualmente con tratamientos capaces de modificar su evolución. La consulta temprana con un equipo especializado permite evaluar las alternativas disponibles y determinar cuál es la más adecuada para cada caso.