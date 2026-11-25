El organismo prohibió un aerosol deportivo sin registros y suspendió medicamentos con rosiglitazona por riesgos de infarto y problemas cardíacos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso dos medidas de alcance nacional que afectan a productos vinculados con la salud. Por un lado, prohibió la comercialización y el uso de un aerosol frío utilizado en el ámbito deportivo porque no contaba con los registros sanitarios correspondientes. Por otro, suspendió la elaboración, importación, comercialización y uso de medicamentos que contienen rosiglitazona, un principio activo indicado para tratar la diabetes tipo 2, debido a los riesgos cardiovasculares identificados en evaluaciones de seguridad.

Las decisiones fueron oficializadas mediante las disposiciones 7556/2026 y 7557/2026, publicadas en el Boletín Oficial del 25 de noviembre. Ambas tienen alcance en todo el territorio nacional, aunque responden a motivos diferentes: en el caso del aerosol, la falta de autorización y trazabilidad del producto; en el del medicamento, la evaluación de su relación entre beneficios y riesgos a partir de antecedentes internacionales y reportes de farmacovigilancia.

Por qué la ANMAT prohibió el aerosol frío GMP

A través de la Disposición 7556/2026, el organismo prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad en todo el país del producto identificado como "SPRAY FRIO – GMP – Industria Argentina – cont. neto 440 ml", en todos sus lotes, hasta tanto obtenga las autorizaciones sanitarias correspondientes.

La investigación comenzó a partir de una denuncia relacionada con la oferta del aerosol en sitios web y plataformas de venta por internet. A partir de esa comunicación, personal de la ANMAT realizó una inspección en un depósito de MDF S.R.L., ubicado en Amenábar 934, en la ciudad de Rosario, Santa Fe.

En el depósito, los inspectores encontraron 31 unidades del aerosol, con vencimiento declarado en diciembre de 2028. Los envases no tenían información sobre el número de lote, el fabricante o importador responsable en el país ni los registros sanitarios exigidos.

La firma contaba con habilitación municipal, pero no tenía habilitación sanitaria para desarrollar actividades sujetas al control de la ANMAT. Durante la inspección, su representante manifestó que el producto era provisto por una persona de Lanús y que la empresa lo recibía terminado para comercializarlo con la marca GMP.

La investigación también incluyó una inspección en el domicilio del proveedor señalado en la factura presentada por MDF S.R.L. Allí, un familiar del titular manifestó que se dedicaba a distribuir distintos artículos, entre ellos el aerosol, pero no a fabricarlos.

Las verificaciones posteriores de la ANMAT determinaron que no existía inscripción del producto en los registros sanitarios ni habilitación vigente de las firmas involucradas para las actividades reguladas por el organismo.

Por ese motivo, además de prohibir el aerosol en todo el país, la autoridad sanitaria dispuso impedir a MDF S.R.L. la distribución y comercialización de productos médicos destinados al tránsito interjurisdiccional e iniciar sumarios sanitarios contra la empresa y Jorge Omar Kazlauskas, señalado como proveedor.

Las actuaciones también establecieron que las 30 unidades restantes encontradas durante la inspección quedaron inhibidas preventivamente para su uso, comercialización y distribución. Una unidad fue tomada como muestra por los inspectores.

ANMAT suspendió la rosiglitazona por riesgos cardiovasculares

La segunda medida fue oficializada mediante la Disposición 7557/2026. En este caso, la ANMAT suspendió la elaboración, importación, comercialización y uso de la rosiglitazona, tanto como ingrediente farmacéutico activo como en todos los medicamentos que la contengan, ya sea sola o combinada con otros principios activos.

La rosiglitazona es un medicamento utilizado para tratar la diabetes mellitus tipo 2. Pertenece al grupo de las tiazolidinedionas y actúa mejorando la sensibilidad del organismo a la insulina, lo que contribuye al control de los niveles de glucosa en sangre.

La decisión del organismo se fundamentó en una revisión de su perfil de seguridad, que contempló antecedentes regulatorios internacionales, estudios sobre sus efectos cardiovasculares y notificaciones de posibles reacciones adversas.

Uno de los antecedentes centrales fue la evaluación realizada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que examinó información surgida de estudios publicados en 2010 sobre la seguridad cardiovascular del compuesto.

Según reproduce la disposición argentina, el organismo europeo concluyó que, debido al aumento del riesgo de complicaciones cardiovasculares y a la imposibilidad de identificar medidas adicionales que permitieran reducirlo suficientemente, la relación entre los beneficios y los riesgos de la rosiglitazona había dejado de ser favorable.

A partir de esas conclusiones, distintas agencias regulatorias internacionales retiraron o suspendieron los productos que contenían este principio activo. También se registraron decisiones similares en países de América Latina.

En la Argentina, los medicamentos innovadores que contenían rosiglitazona sola o combinada con metformina habían dejado de comercializarse anteriormente. Sin embargo, la ANMAT detectó que todavía permanecía vigente un registro correspondiente a otro producto.

Qué medicamento con rosiglitazona se comercializaba en Argentina

El relevamiento de la Dirección de Gestión de Información Técnica identificó un medicamento registrado que contenía rosiglitazona como principio activo: GLIMIDE 8 MG, del Laboratorio Beta S.A.

El producto estaba inscripto bajo el certificado N.º 48.816 y se presentaba en comprimidos recubiertos de 8 miligramos, en blísteres de 30 unidades.

Con la nueva disposición, la ANMAT canceló la autorización de comercialización y la inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales de todos los certificados correspondientes a productos que contengan rosiglitazona.

Además, ordenó a los laboratorios titulares las siguientes acciones:

Retirar inmediatamente del mercado las especialidades alcanzadas por la medida

Comunicar al Instituto Nacional de Medicamentos las acciones realizadas para acreditar el cumplimiento

La resolución también establece que no se admitirán nuevos trámites para inscribir medicamentos que contengan ese ingrediente farmacéutico activo.

Qué datos de farmacovigilancia llevaron a suspender el medicamento

Para fundamentar la decisión, la ANMAT incorporó información de VigiBase, la base mundial de notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos administrada por el Uppsala Monitoring Centre, que participa del Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos.

La consulta se realizó mediante la herramienta VigiLyze y permitió identificar 93.204 reportes asociados con la rosiglitazona dentro de una base que reúne más de 40 millones de notificaciones.

De ese total, alrededor del 70% correspondía a la categoría de trastornos cardíacos. Entre las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia figuraban el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca congestiva.

La ANMAT incorporó estos registros como parte de la evaluación de seguridad del principio activo. Se trata de notificaciones de posibles reacciones adversas y no de una confirmación de causalidad individual para cada caso.

El organismo también consideró las recomendaciones de la Red de Puntos Focales de Farmacovigilancia de las Américas, que había planteado la necesidad de revisar la permanencia de la rosiglitazona en el mercado por sus posibles efectos cardiovasculares.

Cuándo entran en vigencia las medidas de la ANMAT

Las dos disposiciones fueron publicadas el 25 de noviembre de 2026 en el Boletín Oficial.

En el caso de la rosiglitazona, la Disposición 7557/2026 establece expresamente que entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Los laboratorios titulares deben retirar los productos alcanzados e informar las medidas adoptadas.

El incumplimiento puede dar lugar a las sanciones previstas en la Ley 16.463 y el Decreto 341/92, que establecen el marco regulatorio para la fiscalización de medicamentos y otros productos vinculados con la salud.

En cuanto al aerosol, la prohibición comprende todos sus lotes y alcanza tanto el uso como la comercialización, distribución y publicidad en el territorio nacional.

Las actuaciones contra MDF S.R.L. y Jorge Omar Kazlauskas continuarán mediante los respectivos sumarios sanitarios, en los que podrán ejercer su derecho de defensa y presentar los recursos administrativos previstos en la normativa.