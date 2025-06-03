Subsidios de luz y gas: el listado definitivo para saber si tu country queda afuera con el nuevo plan de Milei
Un relevamiento oficial identificó más de 400 urbanizaciones cerradas y countries del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que cuentan con hogares inscriptos en el esquema de subsidios energéticos para ingresos bajos y medios, según la segmentación N2 y N3 del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).
Según supo Noticias Argentinas con información de Clarín, el informe fue elaborado con herramientas de georreferenciación (GIS) y datos del ENRE cruzados con padrones de electricidad y gas. El documento oficial del Ministerio de Economía confirma la existencia de suministros subsidiados dentro de barrios privados del Gran Buenos Aires y del barrio de Puerto Madero, excluyendo el asentamiento Rodrigo Bueno.
Áreas Norte y Oeste del Gran Buenos Aires
- 1 ACACIAS BLANCAS
- 2 AGUSTINAS I
- 3 ÁLAMO ALTO
- 4 ALBANUEVA
- 5 ALTAMIRA
- 6 ALTOS DE GOLF
- 7 ALTOS DE LA HORQUETA
- 8 ALTOS DE MANZANARES
- 9 ALTOS DE MASCHWITZ
- 10 ALTOS DE PACHECO S.A
- 11 ALTOS DEL PILAR
- 12 ALTOS DEL SOL
- 13 ÁLVAREZ DEL BOSQUE
- 14 ALVEAR DE BENAVIDEZ
- 15 ARANJUEZ COUNTRY CLUB
- 16 ARANZAZU
- 17 ARBOLEDA I
- 18 ARBOLEDA II
- 19 AROMAS DE SARAVÍ
- 20 AUGUSTA
- 21 AYRES CHICO
- 22 AYRES DE LELOIR
- 23 AYRES DEL PILAR
- 24 AYRES PLAZA
- 25 BARBARITA
- 26 BARRANCAS DE SAN JOSÉ
- 27 BARRANCAS DE SANTA MARÍA
- 28 BARRANCAS DE VICTORIA
- 29 BARRIO CERRADA LA ANGÉLICA
- 30 BARRIO CERRADO EL LAGO
- 31 BARRIO CERRADO GUIDO
- 32 BARRIO CERRADO LA EMBAJADA
- 33 BARRIO CHICO
- 34 BARRIO CLARIDAD
- 35 BARRIO EL TREBOL
- 36 BARRIO ELORTONDO
- 37 BARRIO LA CELINA
- 38 BARRIO LAS CASAS
- 39 BARRIO MASCHWITZ PRIVADO
- 40 BARRIO NÁUTICO CANAL
- 41 BARRIO NUEVO PILAR
- 42 BARRIO PALMER´S COTTAGE
- 43 BARRIO PARQUE IRIZAR
- 44 BARRIO PARQUE NÁUTICO BOATING CLUB
- 45 BARRIO PRIVADO CUBE
- 46 BARRIO PRIVADO LA DELFINA
- 47 BARRIO PRIVADO MALIBÚ
- 48 BARRIO PRIVADO SANTO TOMÁS
- 49 BARRIO PRIVADO SAULITO
- 50 BARRIO PRIVADO VILLA FLAUBERT
- 51 BARRIO QUINTA GAH DAN
- 52 BARRIO RIVER OAKS
- 53 BARRIO SAN JOSÉ
- 54 BARRIO SANTA CLARA
- 55 BARRIO SANTA TERESA
- 56 BELLA VISTA CHICO
- 57 BENAVIDEZ GREENS
- 58 BOAT CENTER
- 59 BOCA RATÓN GOLF CLUB S.A
- 60 BOSQUE CHICO
- 61 BOULEVARD DEL SOL
- 62 BUENOS AIRES GOLF S.A.
- 63 BUENOS AIRES VILLAGE
- 64 BY ROSINA (EL CANTÓN)
- 65 CABAÑAS DE SOLEZ
- 66 CAMINO REAL
- 67 CAMPO CHICO
- 68 CAMPO GRANDE
- 69 CAN
- 70 CARDENAL DEL MONTE
- 71 CARMEL
- 72 CASABLANCA
- 73 CASAS DE SAN PATRICIO
- 74 CASAS DE SANTA MARÍA
- 75 CASAS DEL ALTO
- 76 CASAS DEL ESTE
- 77 CASCO DE ÁLVAREZ
- 78 CASUARINAS DEL PILAR
- 79 CENTAUROS
- 80 CHACRAS DE ALCALÁ
- 81 CHACRAS DE MURRAY
- 82 CHAMPAGNAT
- 83 CHINGOLO 102
- 84 CLUB DE CAMPO PUEYRREDÓN
- 85 CLUB DE CAMPO SAN DIEGO
- 86 CLUB JARDÍN NÁUTICO ESCOBAR
- 87 CLUB SAN CARLOS
- 88 CONSORCIO DE PROPIETARIOS LARENA COUNTRY CLUB
- 89 COUNTRY CLUB ATLÉTICO BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
- 90 COUNTRY CLUB LA CASCADA
- 91 COUNTRY LAS LAJAS
- 92 CUBA I
- 93 CUBA II
- 94 DEL JAGÜEL
- 95 DEPARTAMENTO HACOAJ
- 96 DON MANUEL
- 97 EL ATARCEDER
- 98 EL BARRANCO COUNTRY CLUB
- 99 EL BUEN RETIRO
- 100 EL CASCO
- 101 EL CASCO DE LELOIR
- 102 EL CAZAL
- 103 EL DIQUE
- 104 EL ENCUENTRO
- 105 EL ENSUEÑO
- 106 EL HORNERO
- 107 EL LUCERO
- 108 EL MIRADOR
- 109 EL MOLINO
- 110 EL MORO
- 111 EL NAUDIR
- 112 EL PATO VERDE
- 113 EL PORTAL DE PILAR
- 114 EL PORTILLO
- 115 EL RECODO
- 116 EL RESUELLO
- 117 EL SILENCIO
- 118 EL SOLITARIO I EL SOLITARIO II Y EL SOLITARIO III
- 119 EL TALAR
- 120 EL TALAR CHICO
- 121 EL TALAR DE PACHECHO
- 122 EL TRIÁNGULO
- 123 EL ZORZAL
- 124 ESTANCIAS DEL PILAR II
- 125 FARM CLUB
- 126 FINCAS DE ÁLVAREZ
- 127 FINCAS DEL LAGO
- 128 G3D
- 129 GOLFER'S CLUB COUNTRY
- 130 GREENLANDS
- 131 HÁBITAT
- 132 HARAS MARÍA ELENA
- 133 HARAS MARÍA EUGENIA
- 134 HARAS MARÍA VICTORIA
- 135 HARAS SAN PABLO
- 136 HARAS SANTA MARÍA
- 137 HIGHLAND PARK
- 138 IKELAR S.A.
- 139 ISLA DEL SOL
- 140 JARDINES DE SARAVÍ
- 141 JARDINES DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA
- 142 JUAN GRANDE
- 143 JULIO MIGUEL
- 144 LA AGUSTINA
- 145 LA ARBOLEDA
- 146 LA BARRA VILLAGE
- 147 LA CANDELARIA
- 148 LA CAÑADA
- 149 LA CARMELA
- 150 LA CASUALIDAD BARRIO CERRADO
- 151 LA CESARINA
- 152 LA CHACRA
- 153 LA COLINA
- 154 LA COMARCA
- 155 LA CUESTA
- 156 LA CUMBRE DE LA ROSA III
- 157 LA DAMASIA
- 158 LA EMILIA
- 159 LA ESCONDIDA
- 160 LA ESPERANZA
- 161 LA FRIZIA
- 162 LA HERRADURA
- 163 LA JOSEFINA
- 164 LA LAGUNA
- 165 LA LEGUA
- 166 LA LOMADA (AMPLIACIÓN)
- 167 LA MADRUGADA 1/2
- 168 LA MAGNOLIA
- 169 LA MASÍA
- 170 LA MERCED
- 171 LA MONTURA
- 172 LA NAZARENA
- 173 LA OTILIA
- 174 LA PEREGRINA
- 175 LA PILARICA
- 176 LA POSTA
- 177 LA RESERVA DE PILAR
- 178 LA RETAMA
- 179 LA SEGUNDA TRADICIÓN
- 180 LA SOBERANA
- 181 LA TRANQUERA
- 182 LAGOON PILAR
- 183 LAGOS DE MANZANARES NORTE
- 184 LAGOS DEL NORTE
- 185 LAGUNA DEL SOL
- 186 LAGUNAS DEL POLO
- 187 LAS ANGÉLICAS
- 188 LAS ARAUCARIAS
- 189 LAS BRISAS
- 190 LAS BRUJAS
- 191 LAS CALETAS
- 192 LAS CAMELIAS
- 193 LAS CATONAS I
- 194 LAS HOJAS CLUB DE CAMPO
- 195 LAS LIEBRES
- 196 LAS MARGARITAS
- 197 LAS MARÍAS
- 198 LAS MERCEDES
- 199 LAS ORQUÍDEAS
- 200 LAS PERDICES
- 201 LAS VICTORIAS
- 202 LOMAS DE BENAVIDEZ
- 203 LOS ÁLAMOS
- 204 LOS ALCANFORES
- 205 LOS BERROS
- 206 LOS BERROS II
- 207 LOS BOULEVARES
- 208 LOS FAROLES
- 209 LOS FAROLES II
- 210 LOS FRESNOS
- 211 LOS FRESNOS - LAS ACACIAS
- 212 LOS LAGARTOS
- 213 LOS LAGOS DE NORDELTA
- 214 LOS OLIVARES
- 215 LOS OLMOS
- 216 LOS PALENQUES
- 217 LOS PILARES
- 218 LOS PINGUINOS
- 219 LOS PLÁTANOS
- 220 LOS POTRILLOS
- 221 LOS ROBLES DE MASCHWITZ
- 222 LOS ROBLES VILLAGE
- 223 LOS SAUCES
- 224 LOS TACOS
- 225 LOS TILOS
- 226 LOS TRONCOS
- 227 MACABI COUNTRY CLUB
- 228 MANZANARES CHICO
- 229 MAPUCHE COUNTRY CLUB
- 230 MARÍA DEL PARQUE
- 231 MARÍA EUGENIA RESIDENCES AND VILLAGE
- 232 MARINA CANESTRARI
- 233 MARINAS DEL PILAR
- 234 MARINAS H
- 235 MARTINDALE NORTE
- 236 MARTINDALE SUR
- 237 MASCHWITZ VILLAGE
- 238 MATHEU GRANDE
- 239 MB MASCHWITZ
- 240 MEDAL COUNTRY CLUB
- 241 MIRADORES II
- 242 MIRAFLORES COUNTRY CLUB
- 243 NÁUTICO ESCOBAR
- 244 NEWMAN JOVEN
- 245 NORDELTA
- 246 NORDELTA 2 PUERTO
- 247 OLIVOS GOLF CLUB
- 248 PALMAS DEL SOL
- 249 PARQUE PERÓ
- 250 PELLEGRINI VILLAGE
- 251 PETREL VILLAGE
- 252 PIGEON CLUB
- 253 PILAR DEL ESTE
- 254 PILAR DEL ESTE I
- 255 PILAR GOLF CLUB
- 256 PILAR GREEN PARK
- 257 PILAR HOUSE
- 258 PILAR PATAGONIA CLUB DE CAMPO
- 259 PILAR PLAZA
- 260 PILAR PRIVADO
- 261 PILAR VILLAGE
- 262 PILARA I
- 263 PINO SOLO
- 264 PINTAR-USANDIZAGA S.R.L.
- 265 PUNTA CHICA VILLAGE
- 266 QUINTA NUESTRA SEÑORA DEL BUEN AYRE
- 267 REY MORO
- 268 REYLA
- 269 RINCON DE LA COSTA
- 270 RINCÓN DE LELOIR
- 271 RINCON DE MILBERG
- 272 RINCÓN DEL ARCA
- 273 ROBLE JOVEN
- 274 SAINT MATTHEW´S VILLAGE
- 275 SAN AGUSTÍN
- 276 SAN ANDRES
- 277 SAN FRANCISCO
- 278 SAN GABRIEL
- 279 SAN IGNACIO
- 280 SAN ISIDRO CHICO
- 281 SAN ISIDRO LABRADOR
- 282 SAN JUAN
- 283 SAN MARCO
- 284 SAN MATÍAS
- 285 SAN MIGUEL DE GHISO
- 286 SAN PATRICIO
- 287 SAN RAFAEL
- 288 SAN SEBASTÍAN
- 289 SANTA MARIA DEL PILAR
- 290 SANTA AGUSTINA
- 291 SANTA ANA
- 292 SANTA BARBARA
- 293 SANTA CATALINA
- 294 SANTA CLARA
- 295 SANTA ELENA
- 296 SANTA EMILIA
- 297 SANTA MARÍA
- 298 SANTA MARÍA DE LOS OLIVOS
- 299 SANTA MARÍA DE TIGRE
- 300 SANTA SILVINA
- 301 SAUSALITO VILLAGE
- 302 SENDEROS 1
- 303 SEPTIEMBRE
- 304 SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA/ SHA COUNTRY CLUB
- 305 SOL DEL ESTE
- 306 SOLAR AZUL
- 307 SOLAR DE ALVAREZ
- 308 SOLARES DEL JAGÜEL
- 309 SOLELOIR
- 310 SOLES DEL PILAR
- 311 TACHDT S.A
- 312 TALAR DEL LAGO I
- 313 TALAR DEL LAGO II
- 314 TECHNOPOLO RESORT & COUNTRY CLUB
- 315 TERRAVISTA
- 316 TERRAZAS DE AYRES
- 317 TERRAZAS DEL HARAS
- 318 TIGRE CHICO
- 319 TIGRE JOVEN
- 320 TORTUGAS COUNTRY CLUB
- 321 TORTUGAS I
- 322 TRES HORQUETAS
- 323 URBANIZACIÓN MAYLING CLUB DE CAMPO
- 324 VALLE CLARO
- 325 VILA MARINA I
- 326 VILA MARINA II
- 327 VILAHAUS
- 328 VILLA OLIVOS
- 329 VILLA ROSA
- 330 VILLA VICTORIA
- 331 VIRASORO VILLAGE
- 332 VISTAS
- 333 VIVRE LELOIR
- 334 WESTON BARRIO PRIVADO
- 335 WINDBELLS
- 336 YATCH - NORDELTA
Áreas Sur del Gran Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Barrio Puerto Madero (El barrio popular "Rodrigo Bueno" que se encuentra delimitado y localizado oficialmente dentro del denominado barrio "Puerto Madero" ha sido excluido a los efectos de esta disposición)
- 1 ADROGUÉ CHICO
- 2 ALTOS DE HUDSON
- 3 ALTOS DE HUDSON II
- 4 ALTOS DE VALDEVEZ CONDOMINIOS
- 5 ALUEN BARRIO PRIVADO
- 6 BARRANCAS DE GUIDO
- 7 BARRIO ALTOS DEL CARMEN
- 8 BARRIO CERRADO DON JOAQUÍN
- 9 BARRIO CERRADO PARQUE LAS NACIONES
- 10 BARRIO CERRADO SANTA JUANA
- 11 BARRIO MIRASOLES
- 12 BARRIO PARQUE LA COLINA
- 13 BARRIO PRIVADO LOS TRONCOS
- 14 BARRIO PRIVADO PARQUE JORGE NEWBERY
- 15 BARRIO PRIVADO RANELAGH GOLF
- 16 BARRIO SANTA INÉS
- 17 BRISAS DE ADROGUÉ
- 18 CAÑUELAS GOLF CLUB
- 19 CAMPO AZUL
- 20 CAMPO DAROMY
- 21 CHACRAS DE SAN VICENTE
- 22 CHACRAS DEL ALBA
- 23 CISSAB
- 24 CLUB DE CAMPO CRUZ DEL SUR
- 25 CLUB DE CAMPO EL CANDIL
- 26 CLUB DE CAMPO HORIZONTES AL SUR
- 27 CLUB DE CAMPO LOS ROSALES
- 28 CLUB DE CAMPO SAN LUCAS
- 29 CLUB DE CAMPO SANTA RITA
- 30 CLUB HOUSE FINCAS GOLF
- 31 CLUB SOCIAL ISRAELITA SEFARDÍ
- 32 COUNTRY CIRCULO SOCIAL HEBREO ARGENTINO - CSHA
- 33 COUNTRY CLUB EL VENADO
- 34 COUNTRY EL PARAÍSO
- 35 COUNTRY MI REFUGIO
- 36 COUNTRY VENADO II
- 37 EL CARMEN
- 38 EL CENTAURO
- 39 EL LAUQUÉN
- 40 EL METEJÓN BARRIO PRIVADO
- 41 EL OMBÚ
- 42 EL PATO
- 43 EL ROCÍO
- 44 EL RODAL
- 45 EL SOSIEGO
- 46 FIDEICOMISO HUDSON CHICO
- 47 FINCAS
- 48 FINCAS DE HUDSON
- 49 FINCAS DE IRAOLA
- 50 FINCAS DE IRAOLA II
- 51 FINCAS DE SAN VICENTE
- 52 FINCAS DEL ALBA
- 53 GREENVILLE
- 54 HARAS LATINA
- 55 HUDSON PARK
- 56 LA ALAMEDA BARRIO PRIVADO
- 57 LA BONITA DE CANNING
- 58 LA CASONA
- 59 LA DOLFINA POLO RANCH
- 60 LA HORQUETA DE ECHEVERRÍA
- 61 LA MARTONA
- 62 LA PROVIDENCIA RESORT & COUNTRY CLUB
- 63 LA RESERVA
- 64 LAGOS DE CANNING
- 65 LAGOS DE SAN ELISEO
- 66 LAGUNA AZUL
- 67 LARES DE CANNING
- 68 LAS ACACIAS DE HUDSON
- 69 LAS CAÑUELAS
- 70 LAS CASUARINAS
- 71 LAS DOS TORRES S.A.
- 72 LAS FUENTES I
- 73 LAS GOLONDRINAS
- 74 LOMAS ATHLETIC CLUB ANEXO
- 75 LOMAS DE PETION
- 76 LOMAS DE QUILMES
- 77 LOS NARANJOS
- 78 LOS OMBÚES DE HUDSON
- 79 LOS ROBLES DE MONTE GRANDE
- 80 LOS TALAS
- 81 MALIBÚ
- 82 MASLIAH COUNTRY
- 83 NEW FIELD
- 84 NOTHER HOUSES
- 85 NUEVO QUILMES
- 86 PARQUE LA CELIA
- 87 PRINCIPADO DE SAN VICENTE
- 88 QUINTA LOS PILARES
- 89 ROBLES DE SAN VICENTE
- 90 SAINT JOSEPH
- 91 SAINT THOMAS CENTRO
- 92 SAINT THOMAS OESTE
- 93 SAINT THOMAS SUR
- 94 SAN ELISEO
- 95 SAN FELIPE CANNING
- 96 SAN JUAN CHICO
- 97 SANTA CLARA AL SUR
- 98 SANTO DOMINGO
- 99 SANTO TOMÁS
- 100 SOLAR DEL BOSQUE
- 101 TERRALAGOS
- 102 VILLA MARÍA
- 103 VILLAGE DEL PARQUE
Metodología utilizada
El estudio empleó imágenes satelitales, datos de ENRE y las capas oficiales de barrios cerrados de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, con tecnología QGIS y PostGIS para el cruce de datos espaciales. El análisis permitió detectar que existen múltiples suministros subsidiados en barrios donde se presume un poder adquisitivo alto.