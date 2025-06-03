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Subsidios de luz y gas: el listado definitivo para saber si tu country queda afuera con el nuevo plan de Milei

Según un informe oficial, más de 400 barrios cerrados del AMBA tienen hogares subsidiados por tarifas sociales como N2 y N3 del esquema RASE
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Por iProfesional
03/06/2025 - 12:17hs
Subsidios de luz y gas: el listado definitivo para saber si tu country queda afuera con el nuevo plan de Milei

Un relevamiento oficial identificó más de 400 urbanizaciones cerradas y countries del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que cuentan con hogares inscriptos en el esquema de subsidios energéticos para ingresos bajos y medios, según la segmentación N2 y N3 del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

Según supo Noticias Argentinas con información de Clarín, el informe fue elaborado con herramientas de georreferenciación (GIS) y datos del ENRE cruzados con padrones de electricidad y gas. El documento oficial del Ministerio de Economía confirma la existencia de suministros subsidiados dentro de barrios privados del Gran Buenos Aires y del barrio de Puerto Madero, excluyendo el asentamiento Rodrigo Bueno.

Áreas Norte y Oeste del Gran Buenos Aires

  • 1 ACACIAS BLANCAS
  • 2 AGUSTINAS I
  • 3 ÁLAMO ALTO
  • 4 ALBANUEVA
  • 5 ALTAMIRA
  • 6 ALTOS DE GOLF
  • 7 ALTOS DE LA HORQUETA
  • 8 ALTOS DE MANZANARES
  • 9 ALTOS DE MASCHWITZ
  • 10 ALTOS DE PACHECO S.A
  • 11 ALTOS DEL PILAR
  • 12 ALTOS DEL SOL
  • 13 ÁLVAREZ DEL BOSQUE
  • 14 ALVEAR DE BENAVIDEZ
  • 15 ARANJUEZ COUNTRY CLUB
  • 16 ARANZAZU
  • 17 ARBOLEDA I
  • 18 ARBOLEDA II
  • 19 AROMAS DE SARAVÍ
  • 20 AUGUSTA
  • 21 AYRES CHICO
  • 22 AYRES DE LELOIR
  • 23 AYRES DEL PILAR
  • 24 AYRES PLAZA
  • 25 BARBARITA
  • 26 BARRANCAS DE SAN JOSÉ
  • 27 BARRANCAS DE SANTA MARÍA
  • 28 BARRANCAS DE VICTORIA
  • 29 BARRIO CERRADA LA ANGÉLICA
  • 30 BARRIO CERRADO EL LAGO
  • 31 BARRIO CERRADO GUIDO
  • 32 BARRIO CERRADO LA EMBAJADA
  • 33 BARRIO CHICO
  • 34 BARRIO CLARIDAD
  • 35 BARRIO EL TREBOL
  • 36 BARRIO ELORTONDO
  • 37 BARRIO LA CELINA
  • 38 BARRIO LAS CASAS
  • 39 BARRIO MASCHWITZ PRIVADO
  • 40 BARRIO NÁUTICO CANAL
  • 41 BARRIO NUEVO PILAR
  • 42 BARRIO PALMER´S COTTAGE
  • 43 BARRIO PARQUE IRIZAR
  • 44 BARRIO PARQUE NÁUTICO BOATING CLUB
  • 45 BARRIO PRIVADO CUBE
  • 46 BARRIO PRIVADO LA DELFINA
  • 47 BARRIO PRIVADO MALIBÚ
  • 48 BARRIO PRIVADO SANTO TOMÁS
  • 49 BARRIO PRIVADO SAULITO
  • 50 BARRIO PRIVADO VILLA FLAUBERT
  • 51 BARRIO QUINTA GAH DAN
  • 52 BARRIO RIVER OAKS
  • 53 BARRIO SAN JOSÉ
  • 54 BARRIO SANTA CLARA
  • 55 BARRIO SANTA TERESA
  • 56 BELLA VISTA CHICO
  • 57 BENAVIDEZ GREENS
  • 58 BOAT CENTER
  • 59 BOCA RATÓN GOLF CLUB S.A
  • 60 BOSQUE CHICO
  • 61 BOULEVARD DEL SOL
  • 62 BUENOS AIRES GOLF S.A.
  • 63 BUENOS AIRES VILLAGE
  • 64 BY ROSINA (EL CANTÓN)
  • 65 CABAÑAS DE SOLEZ
  • 66 CAMINO REAL
  • 67 CAMPO CHICO
  • 68 CAMPO GRANDE
  • 69 CAN
  • 70 CARDENAL DEL MONTE
  • 71 CARMEL
  • 72 CASABLANCA
  • 73 CASAS DE SAN PATRICIO
  • 74 CASAS DE SANTA MARÍA
  • 75 CASAS DEL ALTO
  • 76 CASAS DEL ESTE
  • 77 CASCO DE ÁLVAREZ
  • 78 CASUARINAS DEL PILAR
  • 79 CENTAUROS
  • 80 CHACRAS DE ALCALÁ
  • 81 CHACRAS DE MURRAY
  • 82 CHAMPAGNAT
  • 83 CHINGOLO 102
  • 84 CLUB DE CAMPO PUEYRREDÓN
  • 85 CLUB DE CAMPO SAN DIEGO
  • 86 CLUB JARDÍN NÁUTICO ESCOBAR
  • 87 CLUB SAN CARLOS
  • 88 CONSORCIO DE PROPIETARIOS LARENA COUNTRY CLUB
  • 89 COUNTRY CLUB ATLÉTICO BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
  • 90 COUNTRY CLUB LA CASCADA
  • 91 COUNTRY LAS LAJAS
  • 92 CUBA I
  • 93 CUBA II
  • 94 DEL JAGÜEL
  • 95 DEPARTAMENTO HACOAJ
  • 96 DON MANUEL
  • 97 EL ATARCEDER
  • 98 EL BARRANCO COUNTRY CLUB
  • 99 EL BUEN RETIRO
  • 100 EL CASCO
  • 101 EL CASCO DE LELOIR
  • 102 EL CAZAL
  • 103 EL DIQUE
  • 104 EL ENCUENTRO
  • 105 EL ENSUEÑO
  • 106 EL HORNERO
  • 107 EL LUCERO
  • 108 EL MIRADOR
  • 109 EL MOLINO
  • 110 EL MORO
  • 111 EL NAUDIR
  • 112 EL PATO VERDE
  • 113 EL PORTAL DE PILAR
  • 114 EL PORTILLO
  • 115 EL RECODO
  • 116 EL RESUELLO
  • 117 EL SILENCIO
  • 118 EL SOLITARIO I EL SOLITARIO II Y EL SOLITARIO III
  • 119 EL TALAR
  • 120 EL TALAR CHICO
  • 121 EL TALAR DE PACHECHO
  • 122 EL TRIÁNGULO
  • 123 EL ZORZAL
  • 124 ESTANCIAS DEL PILAR II
  • 125 FARM CLUB
  • 126 FINCAS DE ÁLVAREZ
  • 127 FINCAS DEL LAGO
  • 128 G3D
  • 129 GOLFER'S CLUB COUNTRY
  • 130 GREENLANDS
  • 131 HÁBITAT
  • 132 HARAS MARÍA ELENA
  • 133 HARAS MARÍA EUGENIA
  • 134 HARAS MARÍA VICTORIA
  • 135 HARAS SAN PABLO
  • 136 HARAS SANTA MARÍA
  • 137 HIGHLAND PARK
  • 138 IKELAR S.A.
  • 139 ISLA DEL SOL
  • 140 JARDINES DE SARAVÍ
  • 141 JARDINES DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA
  • 142 JUAN GRANDE
  • 143 JULIO MIGUEL
  • 144 LA AGUSTINA
  • 145 LA ARBOLEDA
  • 146 LA BARRA VILLAGE
  • 147 LA CANDELARIA
  • 148 LA CAÑADA
  • 149 LA CARMELA
  • 150 LA CASUALIDAD BARRIO CERRADO
  • 151 LA CESARINA
  • 152 LA CHACRA
  • 153 LA COLINA
  • 154 LA COMARCA
  • 155 LA CUESTA
  • 156 LA CUMBRE DE LA ROSA III
  • 157 LA DAMASIA
  • 158 LA EMILIA
  • 159 LA ESCONDIDA
  • 160 LA ESPERANZA
  • 161 LA FRIZIA
  • 162 LA HERRADURA
  • 163 LA JOSEFINA
  • 164 LA LAGUNA
  • 165 LA LEGUA
  • 166 LA LOMADA (AMPLIACIÓN)
  • 167 LA MADRUGADA 1/2
  • 168 LA MAGNOLIA
  • 169 LA MASÍA
  • 170 LA MERCED
  • 171 LA MONTURA
  • 172 LA NAZARENA
  • 173 LA OTILIA
  • 174 LA PEREGRINA
  • 175 LA PILARICA
  • 176 LA POSTA
  • 177 LA RESERVA DE PILAR
  • 178 LA RETAMA
  • 179 LA SEGUNDA TRADICIÓN
  • 180 LA SOBERANA
  • 181 LA TRANQUERA
  • 182 LAGOON PILAR
  • 183 LAGOS DE MANZANARES NORTE
  • 184 LAGOS DEL NORTE
  • 185 LAGUNA DEL SOL
  • 186 LAGUNAS DEL POLO
  • 187 LAS ANGÉLICAS
  • 188 LAS ARAUCARIAS
  • 189 LAS BRISAS
  • 190 LAS BRUJAS
  • 191 LAS CALETAS
  • 192 LAS CAMELIAS
  • 193 LAS CATONAS I
  • 194 LAS HOJAS CLUB DE CAMPO
  • 195 LAS LIEBRES
  • 196 LAS MARGARITAS
  • 197 LAS MARÍAS
  • 198 LAS MERCEDES
  • 199 LAS ORQUÍDEAS
  • 200 LAS PERDICES
  • 201 LAS VICTORIAS
  • 202 LOMAS DE BENAVIDEZ
  • 203 LOS ÁLAMOS
  • 204 LOS ALCANFORES
  • 205 LOS BERROS
  • 206 LOS BERROS II
  • 207 LOS BOULEVARES
  • 208 LOS FAROLES
  • 209 LOS FAROLES II
  • 210 LOS FRESNOS
  • 211 LOS FRESNOS - LAS ACACIAS
  • 212 LOS LAGARTOS
  • 213 LOS LAGOS DE NORDELTA
  • 214 LOS OLIVARES
  • 215 LOS OLMOS
  • 216 LOS PALENQUES
  • 217 LOS PILARES
  • 218 LOS PINGUINOS
  • 219 LOS PLÁTANOS
  • 220 LOS POTRILLOS
  • 221 LOS ROBLES DE MASCHWITZ
  • 222 LOS ROBLES VILLAGE
  • 223 LOS SAUCES
  • 224 LOS TACOS
  • 225 LOS TILOS
  • 226 LOS TRONCOS
  • 227 MACABI COUNTRY CLUB
  • 228 MANZANARES CHICO
  • 229 MAPUCHE COUNTRY CLUB
  • 230 MARÍA DEL PARQUE
  • 231 MARÍA EUGENIA RESIDENCES AND VILLAGE
  • 232 MARINA CANESTRARI
  • 233 MARINAS DEL PILAR
  • 234 MARINAS H
  • 235 MARTINDALE NORTE
  • 236 MARTINDALE SUR
  • 237 MASCHWITZ VILLAGE
  • 238 MATHEU GRANDE
  • 239 MB MASCHWITZ
  • 240 MEDAL COUNTRY CLUB
  • 241 MIRADORES II
  • 242 MIRAFLORES COUNTRY CLUB
  • 243 NÁUTICO ESCOBAR
  • 244 NEWMAN JOVEN
  • 245 NORDELTA
  • 246 NORDELTA 2 PUERTO
  • 247 OLIVOS GOLF CLUB
  • 248 PALMAS DEL SOL
  • 249 PARQUE PERÓ
  • 250 PELLEGRINI VILLAGE
  • 251 PETREL VILLAGE
  • 252 PIGEON CLUB
  • 253 PILAR DEL ESTE
  • 254 PILAR DEL ESTE I
  • 255 PILAR GOLF CLUB
  • 256 PILAR GREEN PARK
  • 257 PILAR HOUSE
  • 258 PILAR PATAGONIA CLUB DE CAMPO
  • 259 PILAR PLAZA
  • 260 PILAR PRIVADO
  • 261 PILAR VILLAGE
  • 262 PILARA I
  • 263 PINO SOLO
  • 264 PINTAR-USANDIZAGA S.R.L.
  • 265 PUNTA CHICA VILLAGE
  • 266 QUINTA NUESTRA SEÑORA DEL BUEN AYRE
  • 267 REY MORO
  • 268 REYLA
  • 269 RINCON DE LA COSTA
  • 270 RINCÓN DE LELOIR
  • 271 RINCON DE MILBERG
  • 272 RINCÓN DEL ARCA
  • 273 ROBLE JOVEN
  • 274 SAINT MATTHEW´S VILLAGE
  • 275 SAN AGUSTÍN
  • 276 SAN ANDRES
  • 277 SAN FRANCISCO
  • 278 SAN GABRIEL
  • 279 SAN IGNACIO
  • 280 SAN ISIDRO CHICO
  • 281 SAN ISIDRO LABRADOR
  • 282 SAN JUAN
  • 283 SAN MARCO
  • 284 SAN MATÍAS
  • 285 SAN MIGUEL DE GHISO
  • 286 SAN PATRICIO
  • 287 SAN RAFAEL
  • 288 SAN SEBASTÍAN
  • 289 SANTA MARIA DEL PILAR
  • 290 SANTA AGUSTINA
  • 291 SANTA ANA
  • 292 SANTA BARBARA
  • 293 SANTA CATALINA
  • 294 SANTA CLARA
  • 295 SANTA ELENA
  • 296 SANTA EMILIA
  • 297 SANTA MARÍA
  • 298 SANTA MARÍA DE LOS OLIVOS
  • 299 SANTA MARÍA DE TIGRE
  • 300 SANTA SILVINA
  • 301 SAUSALITO VILLAGE
  • 302 SENDEROS 1
  • 303 SEPTIEMBRE
  • 304 SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA/ SHA COUNTRY CLUB
  • 305 SOL DEL ESTE
  • 306 SOLAR AZUL
  • 307 SOLAR DE ALVAREZ
  • 308 SOLARES DEL JAGÜEL
  • 309 SOLELOIR
  • 310 SOLES DEL PILAR
  • 311 TACHDT S.A
  • 312 TALAR DEL LAGO I
  • 313 TALAR DEL LAGO II
  • 314 TECHNOPOLO RESORT & COUNTRY CLUB
  • 315 TERRAVISTA
  • 316 TERRAZAS DE AYRES
  • 317 TERRAZAS DEL HARAS
  • 318 TIGRE CHICO
  • 319 TIGRE JOVEN
  • 320 TORTUGAS COUNTRY CLUB
  • 321 TORTUGAS I
  • 322 TRES HORQUETAS
  • 323 URBANIZACIÓN MAYLING CLUB DE CAMPO
  • 324 VALLE CLARO
  • 325 VILA MARINA I
  • 326 VILA MARINA II
  • 327 VILAHAUS
  • 328 VILLA OLIVOS
  • 329 VILLA ROSA
  • 330 VILLA VICTORIA
  • 331 VIRASORO VILLAGE
  • 332 VISTAS
  • 333 VIVRE LELOIR
  • 334 WESTON BARRIO PRIVADO
  • 335 WINDBELLS
  • 336 YATCH - NORDELTA

Áreas Sur del Gran Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Barrio Puerto Madero (El barrio popular "Rodrigo Bueno" que se encuentra delimitado y localizado oficialmente dentro del denominado barrio "Puerto Madero" ha sido excluido a los efectos de esta disposición)

  • 1 ADROGUÉ CHICO
  • 2 ALTOS DE HUDSON
  • 3 ALTOS DE HUDSON II
  • 4 ALTOS DE VALDEVEZ CONDOMINIOS
  • 5 ALUEN BARRIO PRIVADO
  • 6 BARRANCAS DE GUIDO
  • 7 BARRIO ALTOS DEL CARMEN
  • 8 BARRIO CERRADO DON JOAQUÍN
  • 9 BARRIO CERRADO PARQUE LAS NACIONES
  • 10 BARRIO CERRADO SANTA JUANA
  • 11 BARRIO MIRASOLES
  • 12 BARRIO PARQUE LA COLINA
  • 13 BARRIO PRIVADO LOS TRONCOS
  • 14 BARRIO PRIVADO PARQUE JORGE NEWBERY
  • 15 BARRIO PRIVADO RANELAGH GOLF
  • 16 BARRIO SANTA INÉS
  • 17 BRISAS DE ADROGUÉ
  • 18 CAÑUELAS GOLF CLUB
  • 19 CAMPO AZUL
  • 20 CAMPO DAROMY
  • 21 CHACRAS DE SAN VICENTE
  • 22 CHACRAS DEL ALBA
  • 23 CISSAB
  • 24 CLUB DE CAMPO CRUZ DEL SUR
  • 25 CLUB DE CAMPO EL CANDIL
  • 26 CLUB DE CAMPO HORIZONTES AL SUR
  • 27 CLUB DE CAMPO LOS ROSALES
  • 28 CLUB DE CAMPO SAN LUCAS
  • 29 CLUB DE CAMPO SANTA RITA
  • 30 CLUB HOUSE FINCAS GOLF
  • 31 CLUB SOCIAL ISRAELITA SEFARDÍ
  • 32 COUNTRY CIRCULO SOCIAL HEBREO ARGENTINO - CSHA
  • 33 COUNTRY CLUB EL VENADO
  • 34 COUNTRY EL PARAÍSO
  • 35 COUNTRY MI REFUGIO
  • 36 COUNTRY VENADO II
  • 37 EL CARMEN
  • 38 EL CENTAURO
  • 39 EL LAUQUÉN
  • 40 EL METEJÓN BARRIO PRIVADO
  • 41 EL OMBÚ
  • 42 EL PATO
  • 43 EL ROCÍO
  • 44 EL RODAL
  • 45 EL SOSIEGO
  • 46 FIDEICOMISO HUDSON CHICO
  • 47 FINCAS
  • 48 FINCAS DE HUDSON
  • 49 FINCAS DE IRAOLA
  • 50 FINCAS DE IRAOLA II
  • 51 FINCAS DE SAN VICENTE
  • 52 FINCAS DEL ALBA
  • 53 GREENVILLE
  • 54 HARAS LATINA
  • 55 HUDSON PARK
  • 56 LA ALAMEDA BARRIO PRIVADO
  • 57 LA BONITA DE CANNING
  • 58 LA CASONA
  • 59 LA DOLFINA POLO RANCH
  • 60 LA HORQUETA DE ECHEVERRÍA
  • 61 LA MARTONA
  • 62 LA PROVIDENCIA RESORT & COUNTRY CLUB
  • 63 LA RESERVA
  • 64 LAGOS DE CANNING
  • 65 LAGOS DE SAN ELISEO
  • 66 LAGUNA AZUL
  • 67 LARES DE CANNING
  • 68 LAS ACACIAS DE HUDSON
  • 69 LAS CAÑUELAS
  • 70 LAS CASUARINAS
  • 71 LAS DOS TORRES S.A.
  • 72 LAS FUENTES I
  • 73 LAS GOLONDRINAS
  • 74 LOMAS ATHLETIC CLUB ANEXO
  • 75 LOMAS DE PETION
  • 76 LOMAS DE QUILMES
  • 77 LOS NARANJOS
  • 78 LOS OMBÚES DE HUDSON
  • 79 LOS ROBLES DE MONTE GRANDE
  • 80 LOS TALAS
  • 81 MALIBÚ
  • 82 MASLIAH COUNTRY
  • 83 NEW FIELD
  • 84 NOTHER HOUSES
  • 85 NUEVO QUILMES
  • 86 PARQUE LA CELIA
  • 87 PRINCIPADO DE SAN VICENTE
  • 88 QUINTA LOS PILARES
  • 89 ROBLES DE SAN VICENTE
  • 90 SAINT JOSEPH
  • 91 SAINT THOMAS CENTRO
  • 92 SAINT THOMAS OESTE
  • 93 SAINT THOMAS SUR
  • 94 SAN ELISEO
  • 95 SAN FELIPE CANNING
  • 96 SAN JUAN CHICO
  • 97 SANTA CLARA AL SUR
  • 98 SANTO DOMINGO
  • 99 SANTO TOMÁS
  • 100 SOLAR DEL BOSQUE
  • 101 TERRALAGOS
  • 102 VILLA MARÍA
  • 103 VILLAGE DEL PARQUE

Metodología utilizada

El estudio empleó imágenes satelitales, datos de ENRE y las capas oficiales de barrios cerrados de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, con tecnología QGIS y PostGIS para el cruce de datos espaciales. El análisis permitió detectar que existen múltiples suministros subsidiados en barrios donde se presume un poder adquisitivo alto.

Temas relacionados
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