Oficial: fecha confirmada para vuelta del tren Mitre a estación Retiro

El sistema ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recupera una de sus piezas fundamentales. Luego de un extenso periodo de trabajos que afectó a miles de usuarios diarios, la Línea Mitre se prepara para restablecer su llegada a la estación de Retiro. Las obras, que incluyeron una renovación integral de vías y sistemas de señalamiento, entran en su fase final de implementación.

Durante los últimos 60 días, los pasajeros de tren debieron adaptar sus rutinas utilizando medios de transporte alternativos o trasbordos en estaciones intermedias. Esta intervención técnica fue calificada como histórica por las autoridades, dado que muchos de los componentes reemplazados, especialmente en el sistema de señales y el ingreso a la terminal, no habían sido actualizados en más de un siglo.

Cuándo vuelve el tren Mitre a Retiro

El proceso de normalización del servicio se dividirá en dos fases bien diferenciadas. La primera comenzará este domingo 1 de marzo y se extenderá hasta el sábado 7 inclusive. Durante esta semana de transición, el ramal Tigre volverá a circular pero con un recorrido limitado entre las estaciones Tigre y Belgrano C. Por su parte, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre operarán de forma acotada hasta la estación Belgrano R.

Esta etapa intermedia es fundamental para la seguridad operativa, ya que se realizarán pruebas de marcha blanca (con formaciones vacías) para testear el nuevo sistema de señalamiento. Además, el personal técnico y los conductores recibirán capacitaciones específicas sobre las nuevas tecnologías instaladas en el ingreso a Retiro, obra que ya alcanzó un 88% de ejecución total.

Finalmente, el domingo 8 de marzo los tres ramales de la Línea Mitre retomarán su recorrido completo hasta la cabecera de Retiro. A partir de esa fecha, el servicio funcionará con sus horarios habituales, poniendo fin a las limitaciones que marcaron el inicio del año para los vecinos del norte del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.

Los beneficios de las obras en el ramal Tigre

La inversión realizada no solo apunta a la normalización del servicio, sino a una mejora sustancial en la experiencia de viaje. Los trabajos incluyeron la renovación de 29 kilómetros de vías, la intervención en 13 cuadros de estación y la mejora de 16 pasos a nivel, además de la reparación de puentes y alcantarillas.

Uno de los datos más relevantes para los usuarios es el impacto en el reloj. Según las proyecciones oficiales, la modernización del sistema permitirá una reducción progresiva en los tiempos de viaje. Se estima que para mediados de 2026, el trayecto del ramal Tigre se reduzca en 10 minutos, alcanzando una mejora total de 17 minutos menos para finales del próximo año. Esta mayor velocidad, sumada a una mayor confiabilidad del sistema, busca disminuir drásticamente las cancelaciones y demoras técnicas que sufría la línea de manera frecuente.