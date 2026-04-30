Desde este viernes 1 de mayo suben colectivos, subte y peajes en CABA. El ajuste es de 5,4% y sigue la fórmula inflación más 2% mensual

A partir de este viernes 1 de mayo, moverse en la Ciudad de Buenos Aires será más costoso. El Gobierno porteño dispuso un incremento del 5,4% en las tarifas de colectivos, subte y peajes, dentro de un esquema que se actualiza todos los meses según la inflación, más un adicional fijo del 2%.

El objetivo oficial es sostener el sistema de transporte frente al aumento de los costos operativos y evitar ajustes más abruptos en el futuro.

Cuánto cuesta viajar desde el 1 de mayo

Con la nueva actualización, el boleto mínimo de colectivo pasa de $715,24 a $753,74. En el subte, el valor del viaje sube de $1.363 a $1.490.

En los peajes urbanos, los valores también se modifican: en hora pico, las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo suben de $5.920,33 a $6.121,62, mientras que la Illia pasa de $2.461,30 a $2.544,99.

Colectivos: las tarifas segmentadas por distancia

Las 28 líneas administradas por la Ciudad mantienen el esquema por tramos de recorrido para pagos con la tarjeta SUBE o medios electrónicos:

0 a 3 km : $753,74

: $753,74 3 a 6 km : $837,52

: $837,52 6 a 12 km: $902,04

$902,04 12 a 27 km: $966,61

Desde el Ejecutivo porteño remarcan que la actualización busca corregir el atraso tarifario y reducir la dependencia de subsidios.

Subte, el sistema más subsidiado

El subte continúa siendo el servicio con mayor costo relativo para el usuario. Según datos oficiales, la tarifa cubre cerca del 23,7% del gasto total, mientras que el resto se financia con aportes del Estado. Años atrás, ese nivel de cobertura era significativamente mayor, entre el 35% y el 40%.

También se mantienen los beneficios para usuarios frecuentes: a partir de los 20 viajes mensuales se aplican descuentos progresivos del 20%, 30% y 40%. Siguen vigentes la Red SUBE y los pases sociales para estudiantes, jubilados, personas con discapacidad y otros grupos.

Las autoridades justifican los incrementos en la necesidad de sostener inversiones en infraestructura y modernización. Entre los proyectos en marcha se incluyen la incorporación de nuevos coches para la Línea B, además de unidades destinadas a las líneas A y C. También continúa el plan de renovación de estaciones y mejoras operativas para aumentar la frecuencia del servicio.

Hoy en día, el financiamiento del sistema de colectivos depende en gran medida de fondos públicos: alrededor del 70% de sus costos operativos es cubierto por el Gobierno de la Ciudad. En conjunto, el gasto anual destinado al transporte urbano se ubica cerca de los 390 millones de dólares, cifra que se distribuye entre el subterráneo y el servicio de ómnibus.

Colectivos del AMBA: nuevos aumentos desde el lunes 4

En territorio bonaerense, los colectivos también aumentan un 5,4%, aunque la suba entra en vigencia el lunes 4. Las tarifas con SUBE registrada quedan en valores superiores a los de CABA, con mínimos de $918 y tramos que escalan hasta $1.259 según la distancia.

Peajes: ajuste y modernización

Las autopistas porteñas también actualizan sus tarifas por mayores costos de mantenimiento y operación.

En hora pico, el peaje de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno se ubica en $6.121,62, mientras que la Illia pasa a $2.544,99.

Por otro lado, desde este viernes, el sistema vial porteño da un paso más hacia la automatización total. Las últimas cabinas de pago en efectivo dejarán de funcionar en la autopista 25 de Mayo, consolidando el sistema Free Flow y el uso obligatorio de Telepase en toda la red.