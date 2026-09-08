Visita del Papa a Argentina: cómo hacer para ser voluntario

Se abrieron las inscripciones para colaborar con la esperada visita de León XIV al país. Requisitos para postularse y tareas a realizar

La confirmación del viaje del Papa León XIV a la Argentina activó el dispositivo logístico y organizativo sin precedentes en los últimos tiempos. En el marco de los preparativos para las jornadas multitudinarias que tendrán lugar entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, la comisión organizadora del evento habilitó la convocatoria para aquellos ciudadanos interesados en prestar servicios de colaboración durante las distintas actividades religiosas y encuentros masivos proyectados.

El llamado busca conformar un equipo interdisciplinario de asistencia destinado a canalizar la orientación, contención y acompañamiento de los miles de peregrinos que se trasladarán desde diversos puntos del territorio nacional y del extranjero. Si bien el trámite de postulación se gestiona de forma digital a través de la plataforma oficial de acreditaciones del Episcopado, la presentación de la solicitud constituye un paso previo que estará sujeto a un proceso de selección y asignación de roles operativos en función de las necesidades de cada sede.

Los requisitos generales para la postulación y el límite de edad

La convocatoria está abierta a ciudadanos argentinos y a residentes extranjeros que cuenten con la documentación legal correspondiente en el país. El rango de edad fijado para formar parte del cuerpo de colaboradores abarca a personas de entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026, fecha fijada como límite para el cierre definitivo de la etapa de recepción de solicitudes.

Al momento de completar el formulario en línea, los aspirantes deben cumplir con un procedimiento dividido en nueve etapas consecutivas. Además de volcar la información personal y los datos de contacto habituales, el sistema exige ingresar un contacto de emergencia, detallar la disponibilidad horaria y adjuntar la documentación respaldatoria. Asimismo, cada interesado debe redactar una breve justificación sobre los motivos de su postulación e indicar si cuenta con antecedentes en tareas comunitarias o de logística masiva.

Las áreas de trabajo disponibles y el esquema de capacitaciones

Durante el proceso de registro, la plataforma solicita a los postulantes seleccionar entre tres y cinco opciones operativas de su preferencia para el desempeño de las tareas. Entre los sectores de servicio habilitados para la coordinación del evento se destacan los siguientes:

Guía, orientación y asistencia general al peregrino en los accesos

Soporte en logística, infraestructura y organización de eventos

Tareas de comunicación, prensa y atención en puntos informativos

Asistencia sanitaria, primeros auxilios y puestos de hidratación

Acompañamiento en accesibilidad e inclusión para personas con movilidad reducida

Colaboración en el desarrollo de las celebraciones litúrgicas

La asignación final de la función será determinada por la mesa organizadora según el perfil de los inscriptos y los requerimientos puntuales de cada recinto. Quienes resulten seleccionados deberán realizar una serie de capacitaciones de carácter obligatorio, las cuales se dictarán en modalidades virtual y presencial durante el mes de octubre y los primeros días de noviembre. Los turnos de trabajo asignados durante los días de la visita papal tendrán una duración de hasta ocho horas diarias y contarán con esquemas de rotación para garantizar el descanso de los colaboradores.