Aumento del transporte en octubre: cuánto costarán el colectivo y subte

El esquema de transporte público y movilidad dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires sufrirá un nuevo aumento de precios a partir de este jueves 1° de octubre. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicará un ajuste del 3,7% en las tarifas de los colectivos de su jurisdicción, en la red de subterráneos y en los peajes de las autopistas porteñas, en el marco de la fórmula de revisión mensual vigente.

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo porteño, la metodología de cálculo combina el índice inflacionario del Indec junto con un adicional del 2% sobre los valores vigentes del mes previo. La administración de la Capital argumenta que la medida busca readecuar los costos operativos del sistema, en un contexto donde el Estado municipal financia aproximadamente el 70% de los subsidios generales, representando un desembolso estimado en u$s390 millones al año distribuidos entre colectivos y subtes.

El nuevo valor del boleto de colectivo y subte en la Ciudad

A partir del inicio del mes, la tarifa mínima para los trayectos en las 27 líneas de colectivos bajo jurisdicción porteña que se abonen mediante tarjeta SUBE trepará desde $887,99 hasta $920,48 para el tramo inicial de hasta 3 kilómetros. Por su parte, el valor del viaje de subte sufrirá una modificación que llevará el pase de $1.753 a $1.817.

El cuadro tarifario para las líneas porteñas quedará confeccionado de la siguiente manera:

Tramo de 0 a 3 kilómetros: $920,48

Tramo de 3 a 6 kilómetros: $1.022,81

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1.101,59

Tramo de 12 a 27 kilómetros: $1.180,44

Para las personas que opten por utilizar abonados mediante tecnología NFC o tarjetas bancarias, la tarifa cobrará un valor promedio prefijado entre el piso y el techo del cuadro tarifario con el fin de agilizar los cobros. Asimismo, los beneficios por pasajero frecuente se mantendrán escalonados con quitas del 20%, 30% y 40% según la cantidad de viajes acumulados en el mes, al tiempo que permanecerán vigentes las franquicias para jubilados, estudiantes, docentes y beneficiarios de la Tarifa Social.

Subas en los peajes porteños y en los colectivos bonaerenses

El ajuste mensual abarcará también a la red vial concesionada a la empresa AUSA. En las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, los vehículos particulares pasarán a abonar $6.785,16 en horario pico, frente a la escala previa de $6.671,74. En tanto, para la circulación por la Autopista Illia, la tarifa en los períodos de mayor congestión se establecerá en $2.820,85. La recaudación se destina a tareas operativas, mantenimientos preventivos y repavimentación sobre la traza.

Por fuera del territorio de la Capital, la Provincia de Buenos Aires aplicará la misma fórmula de incremento sobre las líneas de colectivo de su órbita local. El esquema tarifario en el conurbano bonaerense quedará estructurado con los siguientes valores:

Tramo de 0 a 3 kilómetros: $1.206,39

Tramo de 3 a 6 kilómetros: $1.357,18

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1.507,98

Tramo de 12 a 27 kilómetros: $1.809,58

Por el momento, las líneas que se mantienen bajo jurisdicción del Gobierno Nacional conservarán su boleto mínimo fijado en $742,81.