Los precios de los nuevos contratos de alquiler en GBA aumentan más del 10% en 2026

Los alquileres en GBA acumulan subas de más del 10% en 2026: GBA norte es la zona más cara, mientras que GBA sur ofrece los valores más bajos

Los valores de publicación de los nuevos contratos de alquiler en el Gran Buenos Aires acumulan aumentos de más del 10% en lo que va de 2026, según el Index Zonaprop. Dentro del mercado bonaerense, GBA norte concentra los precios más elevados, mientras que GBA sur aparece como la alternativa más económica.

El relevamiento, elaborado a partir de los avisos publicados en Zonaprop, muestra que alquilar un departamento de dos ambientes en el GBA requiere, en promedio, más de $600.000 mensuales, aunque existen diferencias importantes según la zona.

Cuánto cuesta alquilar en GBA

Los valores promedio de publicación y su evolución durante 2026 son los siguientes:

GBA sur: un departamento de dos ambientes se publica a $634.987 mensuales , mientras que uno de tres ambientes alcanza los $856.133. El aumento mensual fue del 1,1% y la suba acumulada en 2026 llegó al 13%.

un departamento de dos ambientes se publica a , mientras que uno de tres ambientes alcanza los $856.133. El aumento mensual fue del 1,1% y la suba acumulada en 2026 llegó al 13%. GBA oeste: los dos ambientes tienen un valor promedio de $643.016 por mes y los tres ambientes, de $841.302. En el último mes, los precios aumentaron 1% y acumulan una suba de 12,4% en 2026.

los dos ambientes tienen un valor promedio de por mes y los tres ambientes, de $841.302. En el último mes, los precios aumentaron 1% y acumulan una suba de 12,4% en 2026. GBA norte: es la zona con los alquileres más elevados. Un dos ambientes cuesta en promedio $819.219 mensuales, mientras que un tres ambientes llega a $1.159.904. El incremento mensual fue del 0,9% y la suba acumulada en el año alcanza el 13,9%.

De esta manera, GBA norte no solo presenta los alquileres más caros, sino también el mayor aumento acumulado entre las tres zonas analizadas.

Los barrios más caros y más baratos para alquilar

Las diferencias también son marcadas dentro de cada sector del Gran Buenos Aires.

En GBA norte, Vicente López encabeza el ranking de las ofertas más caras. Un departamento de dos ambientes tiene un valor promedio de $1.026.896 mensuales. En el extremo opuesto, José C. Paz Centro presenta el alquiler más económico de la zona, con $491.265 por mes.

En GBA sur, Canning es la localidad con los precios más altos: un dos ambientes se publica a $766.402 mensuales. Longchamps, en cambio, aparece como la alternativa más accesible, con un valor promedio de $440.279.

En GBA oeste, Sáenz Peña lidera entre los barrios más caros, con un alquiler promedio de $794.247 mensuales para un departamento de dos ambientes. Libertad es la opción más económica, con $429.259 por mes.

Cuánto cuesta comprar un departamento en Gran Buenos Aires

El relevamiento también analiza los precios de venta de las propiedades y muestra una diferencia importante entre las distintas zonas del Gran Buenos Aires.

GBA norte: el metro cuadrado tiene un valor promedio de u$s2.416 y acumula una suba del 2% en 2026. Un departamento de dos ambientes cuesta alrededor de u$s119.407, mientras que uno de tres ambientes alcanza los u$s179.679.

el metro cuadrado tiene un valor promedio de y acumula una suba del 2% en 2026. Un departamento de dos ambientes cuesta alrededor de u$s119.407, mientras que uno de tres ambientes alcanza los u$s179.679. GBA sur: el precio promedio llega a u$s1.672 por m², con un aumento acumulado del 1,6% en el año. Un dos ambientes tiene un valor de u$s86.066 y un tres ambientes, de u$s117.583.

el precio promedio llega a con un aumento acumulado del 1,6% en el año. Un dos ambientes tiene un valor de u$s86.066 y un tres ambientes, de u$s117.583. GBA oeste: es la zona con los valores de venta más bajos, con un promedio de u$s1.573 por m² y una variación acumulada del 0,3%. Un departamento de dos ambientes cuesta unos u$s80.109, mientras que uno de tres ambientes alcanza los u$s111.893.

Los barrios más caros y baratos para comprar

En GBA norte, La Lucila mantiene el mayor valor del metro cuadrado, con u$s3.869. En el otro extremo, Barrio Infico presenta el precio más bajo, con u$s959 por m².

En GBA sur, Tristán Suárez registra la oferta más cara, con un valor de u$s2.937 por m². Don Orione es la alternativa más económica, con un promedio de u$s619 por m².

En GBA oeste, Villa Udaondo encabeza el ranking de precios, con u$s2.580 por m². González Catán presenta el valor más bajo de la zona, con u$s791 por m².

Cuáles son los barrios más rentables

El relevamiento también permite observar cuánto rendimiento puede obtener un propietario que compra una vivienda para destinarla al alquiler.

En el conjunto del GBA, la relación entre alquiler y precio se ubica en 5,62% anual. Según Zonaprop, se necesitan 17,8 años de alquiler para recuperar el valor de compra, un período que resulta un 10% menor al registrado un año atrás.

Por zonas, los resultados son los siguientes: