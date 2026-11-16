Fin de semana XXL en noviembre: por qué el lunes 23 es feriado

El próximo descanso largo traerá una oportunidad para viajar, relajarse o disfrutar en familia; además, cuánto falta para los últimos feriados

Los argentinos tienen por delante un fin de semana largo de tres días en noviembre. El lunes 23 es feriado nacional por el Día de la Soberanía, aunque la fecha histórica es el 20.

El descanso extendido arranca el sábado 21 y se extiende hasta el lunes 23 inclusive. La razón del corrimiento: la Ley 27.399 traslada ciertos feriados para generar fines de semana largos.

El feriado original cae el viernes 20 de noviembre, pero la norma lo mueve al lunes siguiente. Así, el fin de semana se estira y permite que más argentinos aprovechen para escaparse.

Por qué se trasladan algunos feriados en Argentina

La explicación está en el artículo 6 de la Ley 27.399. Los feriados que caen martes o miércoles se mueven al lunes anterior, mientras que los que caen jueves o viernes pasan al lunes siguiente.

El objetivo es claro: fomentar el turismo interno y dar a las familias más tiempo para viajar. Esta regla aplica solo a feriados trasladables, no a los inamovibles como Navidad.

En el caso del Día de la Soberanía, la fecha del 20 de noviembre queda como recordatorio histórico. Pero el descanso oficial este año es el lunes 23, según lo establece el calendario de feriados nacionales.

Qué se conmemora en el Día de la Soberanía Nacional

Cada 20 de noviembre se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado. Ese día de 1845, la Confederación Argentina enfrentó una invasión anglo-francesa en las aguas del Río Paraná.

Francia e Inglaterra no reconocían a Juan Manuel de Rosas como encargado de las relaciones exteriores argentinas. Ambas potencias querían navegar libremente por el Río de la Plata y sus afluentes con fines comerciales.

También buscaban establecer lazos con provincias opositoras a Rosas. El 20 de noviembre, buques ingleses y franceses se toparon con las fuerzas argentinas cerca de San Pedro, en la zona conocida como Vuelta de Obligado.

La defensa argentina había preparado el terreno. Cruzaron el río Paraná con tres enormes cadenas sostenidas por 24 barcos, diez de ellos cargados de explosivos.

La estrategia buscaba demorar al enemigo y dañar sus embarcaciones. La lucha se extendió durante horas hasta que la flota anglo-francesa logró cortar las cadenas y avanzar hacia el norte.

Las bajas fueron desiguales. Las fuerzas argentinas sufrieron más de 400 bajas entre muertos y heridos. Los invasores registraron alrededor de 40 fallecidos y 150 heridos.

A pesar de las pérdidas, la batalla resultó una victoria estratégica. En los años siguientes, Francia e Inglaterra terminaron reconociendo la soberanía nacional sobre los ríos, y las relaciones entre los tres países se normalizaron hacia 1850.

Cuántos feriados quedan hasta fin de año en 2026

Después del fin de semana largo por el Día de la Soberanía, el calendario de 2026 tiene cuatro fechas más de descanso antes de que termine el año.

El miércoles 11 de noviembre habrá un feriado especial en la Ciudad de Buenos Aires por la visita del papa León XIV a la Argentina. Esta fecha no es nacional, solo aplica para CABA.

El lunes 7 de diciembre es día no laborable con fines turísticos. Este tipo de jornadas permite que muchas actividades no trabajen, aunque no es obligatorio para todos los sectores.

El martes 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, un feriado inamovible. Y el año cierra con la Navidad, el viernes 25 de diciembre, también inamovible.

En total, entre noviembre y diciembre quedan cinco jornadas especiales en el calendario argentino de 2026. Tres de ellas son feriados nacionales, una es local de Buenos Aires y otra es día no laborable.

Miércoles 11 de noviembre: Feriado en CABA por visita papal

Feriado en CABA por visita papal Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20)

Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20) Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos

Día no laborable con fines turísticos Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad

Estas son todas las fechas de descanso que restan en 2026 hasta que cierre el año. El fin de semana largo de noviembre por el Día de la Soberanía es el próximo en el calendario.