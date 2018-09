Industria de los games El público gamer se vuelca al consumo online como primera opción

Un tercio del catálogo de juegos ya se encuentra disponible para descarga. Se estima que para el 2022, el 100% se obtenga de manera online.

La industria de los videojuegos se encuentra en evolución permanente y los usuarios marcan el ritmo del consumo. En la actualidad, uno de cada tres gamers acceden de manera digital al contenido disponible y se espera para el 2022, que el 100% de los juegos y upgrades sean adquiridos por esta vía.

Las principales compañías desarrolladoras de juegos a nivel mundial comprenden que el camino es el de alojar los juegos en la nube. El disco físico ya es parte de un pequeño núcleo que aún colecciona las portadas o no accede a tarjetas de crédito pero el grueso del consumo tiende a buscar todo tipo de contenido en las plataformas digitales.

Según un estudio de la consultora especializada Superdata, tanto la comercialización de videogames como material adicional de descarga creció un 11% en todo el mundo, reuniendo ingresos por u$s8900 millones.

En el universo de las consolas, el crecimiento anual de ventas es de un 57% mientras que en PC, el crecimiento ha sido de un 24%. En cuanto a los dispositivos móviles, también tuvo un incremento del 11%.

En el campo de los juegos sociales y MMOs (massively multiplayer online), si bien los free-to-play se mantienen estables con respecto al periodo anterior, aquellos de suscripción cayeron un 5% y 9% respectivamente. Por el lado de lo títulos individuales, entre los Battle Royale más conocidos de la actualidad Player Unknowns Battlegrounds y Fortnite generaron u$s200 millones en ingresos conjuntamente. Mientras que Dragon Ball Fighter Z y Monster Hunter World vendieron 1,5 millones de copias cada uno.

En juegos para PC, el listado de los que más generan lo sigue encabezando League of Legends, con algunos ya "longevos" como Counter-Strike o World of Warcraft, al igual que la permanencia en el Top-10 de videojuegos como Grand Theft Auto V en consolas o los conocidos títulos de King como son los Candy Crush Saga y Soda Saga.



Latinoamérica no se queda atrás en este mercado, con una tasa de crecimiento interanual de 13,9% en 2017, según datos de la compañía de análisis de mercado Newzoo. La firma subraya que más del 80% de todos los ingresos de juegos de la región son generados por México, Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela, y existe una población gamer de 397 millones de personas, de los cuales 206 millones son jugadores online.

En Latinoamérica, el segmento de la telefonía móvil es el mayor impulsor de los ingresos, con un aumento interanual de 34,6% en 2017. La consultora Newzoo prevé que este crecimiento continúe a medida que los ingresos procedentes de teléfonos inteligentes y tablets aumenten todavía más de cara a 2020, impulsados por el aumento de la penetración de Internet.



Los juegos AAA como Call of Duty, GTA o Fallout, fueron desarrollados para ampliar la vida útil con microtransacciones, accediendo a pases de temporada o modos online. Esto permite al jugador acceder a herramientas, mapas, niveles o novedades y así multiplicar la jugabilidad del título.

Además, las descargas de videojuegos permiten a los jugadores acceder instantáneamente a lo que desean jugar y cuando quieran hacerlo. La metodología On demand sumada a los otros beneficios de los juegos digitales, aumentarán los márgenes de la industria año a año y obligan a los players del mercado a adaptarse.