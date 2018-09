Wearables Apple Watch Series 4: cómo es y cuánto cuesta el nuevo reloj inteligente

El dispositivo recibió su primera gran actualización desde su lanzamiento hace 3 años; incorpora mejoras en rendimiento y más características de salud

La presentación de Apple de este miércoles no se limitó al anuncio de la nueva línea de smartphones iPhone. La compañía reveló además su nuevo Apple Watch Series 4, la primera gran revisión de esta línea desde su presentación hace tres años.

Los cambios a primera vista se observan en lo estético, ya que la pantalla ahora es más grande y con bordes redondeados; este cambio le permite mostrar más información y sumar en su interior más aditivos en el apartado de hardware, como el escáner EKG incorporado.

Otra novedad del nuevo Watch es el procesador S4 dual-core de 64 bits diseñado a medida para este equipo, con un rendimiento hasta dos veces superior que modelos anteriores. Además, suma un acelerómetro actualizado y un giroscopio para mejorar su precisión en todo tipo de actividades.

Te puede interesar El truco de WhatsApp para estar “en línea” y pasar desapercibido

Apple aseguró que estos agregados permitirán que el reloj detecte caídas y active automáticamente una llamada a los servicios de emergencia si el usuario permanece inmóvil durante un minuto luego de caerse. También detectará el ritmo cardíaco en busca de irregularidades y podrá tomar un electrocardiograma gracias al ya citado escáner EKG.

Un punto para destacar es que Apple recibió autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en los EE. UU. para permitir que su reloj sea utilizado como un dispositivo médico.

A pesar de ser un gran rediseño, Apple no ha cambiado la duración de la batería del dispositivo. Tendrá una autonomía de 18 horas, lo que permitirá usar el dispositivo hasta dos días en continuado.

El Apple Watch Series 4 estará disponible en preventa a partir del viernes 14 de septiembre, y se despachará a los comercios minoristas el 21 de septiembre, con un precio de u$s 399 para la versión GPS y u$s 499 para los modelos GPS + LTE. La compañía confirmó además que continuará vendiendo el Apple Watch Series 3 a un precio de u$s 279.