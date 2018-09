Cambios sin aviso Google modificó los ajustes de la batería en smartphones con Android 9 sin avisar a los usuarios

Los cambios se realizaron durante el fin de semana y lo detectaron los propios usuarios. La empresa restableció la configuración inicial

Google realizó cambios en la configuración de la batería de teléfonos Pixel y otras marcas de Android con OS Android 9 Pie instalado sin avisarle a los usuarios. Esto sucedió a lo largo del fin de semana.

Los cambios fueron detectados por usuarios que se dieron cuenta de que tenían activado el modo de “Ahorro de Energía” en sus móviles aunque ellos no lo habían activado. Curiosamente, según The Verge, el modo se activaba cuando el smartphone estaba casi totalmente cargado y no cuando tenía poca batería.



Al principio, los usuarios pensaron que se trataba de un bug en la última versión de Android o que ellos mismos habían activado el modo de ahorro sin darse cuenta. No obstante, poco después Google publicó un mensaje en Reddit afirmando que había realizado un experimento interno para probar el modo de “ahorro de energía” y que había accidentalmente cambiado los ajustes de más personas de las que quería.



“Hemos restablecido los ajustes de Ahorro de Energía a los de fábrica. Por favor configúrenlos a su gusto”, escribió Google en Reddit.

Cuando está activado el modo de ahorro, produce varios cambios notables en el dispositivo. Por ejemplo, el modo previene que las aplicaciones actualicen su contenido hasta abrirse; desactiva los servicios de localización cuando la pantalla está apagada; evita que algunas aplicaciones realicen tareas en segundo plano; y previene la entrega de algunas notificaciones.

El cambio realizado por Google, pudo haber causado problemas para algunos usuarios que no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Aunque los problemas no constituyeron el fin del mundo, los usuarios están molestos por el silencio que mostró la empresa de Mountain View en la situación.

De acuerdo con The Verge, Apple y Google tienen formas de forzar las actualizaciones de sus sistemas operativos, lo cual las empresas afirman que es necesario para la seguridad de los usuarios. Apple hasta tiene la capacidad de totalmente eliminar aplicaciones maliciosas.



“Esperemos que nunca tengamos que realizar tal acción, pero seríamos irresponsables si no tuviéramos un mecanismo como tal para activar”, le dijo Jobs al Wall Street Journal en 2008.