¿Cómo navegar por páginas web bloqueadas en el trabajo?

Los administradores de la red informática de un entorno laboral o estudiantil bloquean páginas web útiles por error, como por ejemplo una página del banco o al correo personal. Evitar estas restricciones es relativamente fácil con estos consejos.

El mejor método es tener acceso a un sistema de red privada virtual (VPN). Si lo utilizamos en nuestra casa por motivos personales, debemos configurarlo en la computadora del trabajo. Puedes conseguirlos por unos pocos dólares al mes o incluso gratuitos pero hay que tener mucho cuidado.

Un VPN es una conexión a través de túnel y una computadora remota. Es decir, todo el tráfico que salga y entre al equipo que estás usando se comunicará con el “mundo exterior” yendo primero a través de ese servidor remoto. Esto permite camuflar el origen de tu conexión, porque las páginas web que visites pensarán que estás realmente allá donde esté ubicado este servidor.

Otra forma es usar la conexión de datos de nuestro móvil, según informó el diario catalán La Vanguardia. Desactiva la Wi-Fi y activa la opción “compartir datos” en ajustes. Esta función creará una conexión Wi-Fi pequeña alrededor del teléfono a la que podrás conectarte sin problemas desde tu computadora. Una vez dentro, las restricciones de la conexión del trabajo o del centro de estudios desaparecen, pero ten cuidado porque consumirás tus propios datos.

Pero quizá no quieras meterte en labores complejas, así que podemos usar métodos más sencillos para poder leer las noticias en una página web bloqueada. Hay muchos lugares de trabajo que bloquean el acceso a los diarios digitales generales y deportivos, a blogs, etc. Es fácil saltarse estas restricciones con diversos métodos:

Utilizando sistemas como el traductor de Google o Bing de Microsoft, podemos pedirle que descargue una página web remota y nos la traduzca. Este método hace que realmente nuestra conexión esté “conectada” a la página que deseamos de forma indirecta.

Sólo tenemos que indicarle que traduzca originalmente de un idioma en el que no está la web que visitamos. Si queremos ver las noticias de iProfesional.com, podemos pedirle que traduzca de alemán a español y como no encontrará palabras en alemán, las dejará como estaban originalmente.

El Internet Archive es un sistema que almacena copias de sitios web cada cierto periodo de tiempo. Mantiene una copia de seguridad muchas páginas web y de sus artículos. Cuanto más popular sea una web, más copias de seguridad y archivos habrá almacenados y disponibles.

Simplemente entra en Archive.org y escribe allí la página que quieres visitar. Te ofrecerá una versión relativamente reciente y podrás navegar sin problemas.

Muchos lugares de trabajo y de estudio tienen un sistema de bloqueo de IP en sus servidores de DNS, es decir que cuando nuestra computadora solicita una página web bloqueada como por ejemplo iProfesional.com, el sistema no devolverá la dirección real donde está alojada y evitando que accedamos a ella.

Para solucionarlo simplemente cambia las DNS en tu computadora o teléfono móvil por una distinta. Ve al Panel de Control o Preferencias del Sistema, allí verás una nueva ventana de Conexiones de Red y podrás configurar las DNS de tu conexión. Prueba a utilizar un sistema público libre de bloqueos como por ejemplo: 1.1.1.1 de CloudFlare o 8.8.8.8 de Google. Una vez que las cambies deberás poder navegar sin restricciones.