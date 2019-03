¿Cómo se bloquean los videos violentos en YouTube, Facebook y Twitter?

Desde el viernes, estas empresas tratan de eliminar el video de la matanza de sus plataformas mientras que algunos usuarios tratan de conservarlo

El reciente atentado de Nueva Zelanda reabrió el debate sobre el control que las redes sociales pueden o deben tener sobre los contenidos que se publican en ellas.

En los últimos cinco años se han perfeccionado los sistemas para retrasmitir en vivo en plataformas como Facebook o Instagram y eso es lo que hizo el autor de la masacre, Brenton Tarrant, que mostró en vivo todo el tiroteo en las dos mezquitas de la ciudad de Christchurch.

Desde el viernes, tanto Facebook como Twitter y Youtube tratan de eliminar el video de la matanza de sus plataformas mientras que algunos usuarios tratan de conservarlo y difundirlo por las redes.

Si no quieres que te aparezca este u otro video con contenido sensible, puedes tomar cartas en el asunto. Facebook, Twitter y Youtube cuentan con una opción de privacidad con la que puedes evitar que aparezcan contenidos que no quieres ver en las redes. Estos son los pasos que debes seguir para configurar la opción de no mostrar contenido sensible.

Twitter

En el apartado de configuración, ves a la página de Privacidad y seguridad y asegúrate de que esté marcado el apartado "ocultar contenido sensible". Además, asegúrate de que la opción "Mostrar contenido que puede contener material sensible" no esté marcada.

Otra opción más extrema puede pasar por silenciar temporalmente la palabra "video" y tratar así de evitar que se muestren videos en el feed, aunque este sistema puede que no sea 100% efectivo.

Para ello, tanto en iOS como en Android, abre la configuración de Twitter y clica en "Uso de datos". Selecciona la opción "Reproducción automática de video" y configúrala en "Nunca" para asegurarte de que no te aparece nada que no quieres ver, al menos en tu dispositivo móvil.

Entra en el apartado de "Videos" de la configuración de Facebook y cambia la opción "Auto-Play Videos" por la de "off". En la aplicación de móvil también encontrarás una configuración similar. Entra en la configuración y luego baja hasta el apartado de "Medios y contactos".

Toca "Videos y fotos" para encontrar la opción para desactivar la reproducción automática. No te olvides de reportar el contenido ofensivo cuando este se te muestre en el muro.

YouTube

En la red de videos puedes intentar activar el Modo restringido, que te proporciona una versión del sitio bastante limpio de contenido sensible. Para ello, toca en el icono en la esquina superior derecha de tu navegador y ves hasta la parte inferior del menú que aparece.

En la versión móvil de la aplicación de YouTube, toca el icono en la esquina superior derecha y luego ves a "Configuración" para poder seleccionar la opción de Modo restringido.

En líneas generales, para bloquear contenido sensible existen aplicaciones y extensiones como Turn Off the Lights o AutoplayStopper que te pueden ayudar a evitar que los videos se reproduzcan automáticamente mientras navegas.