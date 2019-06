Obama: "No puede haber un buen funcionamiento del mercado, si no hay un buen gobierno"

El ex jefe de la Casa Blanca habló en la cumbre del comercio electrónico de América latina que se realiza en Sao Paulo, Brasil

El ex presidente estadounidense Barack Obama habló este jueves en el mayor encuentro del comercio electrónico de América latina, el Vtex Day, en la ciudad brasileña de Sao Paulo, donde advirtió sobre la necesidad de invertir en educación para que los países y las empresas triunfen en la cuarta revolución industrial.

En una conferencia en el principal centro de exposiciones de la capital económica brasileña, ante un auditorio con más de 10 mil personas en la platea y más de 5 mil asistentes por transmisión en pantallas, Obama habló sobre nuevas tecnologías, el escenario económico mundial y la educación.

"La educación no es caridad, no es un favor para los pobres. Si inviertes en educación, estás dando oportunidades y haciendo tu mercado más rico y tus empresas se vuelven más exitosas", afirmó el ex mandatario del país norteamericano.

De 57 años, Obama se mostró optimista sobre el futuro en el mercado de trabajo. "Las máquinas van a hacer los trabajos repetitivos, pero sólo la gente puede pensar e inspirar, por eso tenemos que motivar a los jóvenes a ser creativos, los países que lo hagan de la mejor forma serán los más exitosos", aseguró.

El ex presidente demócrata, quien fue entrevistado, sentado en un sillón en una inmensa plataforma, con uno de los dos CEO de Vtex, Geraldo Thomaz, mencionó el ejemplo de China que desarrolló un gran programa de educación que forma miles de matemáticos, científicos e ingenieros al año.

El ex jefe de la Casa Blanca criticó la corrupción. "Si hay corrupción, no va a haber un buen mercado, para eso hay que tener ley, transparencia, prestaciones de cuentas, infraestructura, inversión en escuelas, todo eso genera buenos negocios", afirmó.

También destacó la importancia de la diversidad en lugares de poder y decisión. "Yo sabía que tomaría buenas decisiones si tenía gente en mi equipo con quien yo discrepe. La presencia de mujeres es fundamental", afirmó el ex presidente, en medio de exclamaciones de aprobación del público femenino.

"Si hay sólo hombres que piensan de la misma forma, los líderes terminan perdiendo informaciones", concluyó quien fue el 44 presidente de los Estados Unidos entre 2009 y 2017.

Argumentó que el éxito depende de las oportunidades, y que éstas a menudo son desiguales, y de los talentos que la persona posee. Así, cuanto más talento, más posibilidades de progresar en la carrera.

"Lo mismo sucede con Brasil. Si no incluye a los negros y las mujeres, usted está dejando talentos atrás", dijo, en un claro mensaje de diferenciación con el actual presidente Jair Bolsonaro, quien en su campaña electoral emitió mensajes racistas y machistas.

Obama mostró preocupación por el futuro del planeta, y llamó la atención sobre la protección del medio ambiente. "Necesitamos crecer y tener sustentabilidad. No sirve de una realidad virtual perfecta y la realidad verdadera estar devastada", advirtió.

Para Obama, el actual modelo social puede estar al borde de un agotamiento. "Cuando alcanzas una cierta estabilidad financiera (casas, hijos y empleo) más dinero de lo necesario para mantenerlo no te hará más feliz", alegó.Aseguró que las personas más ricas, que ni siquiera consiguen gastar todo el dinero que tienen, necesitan "volver a dibujar la mente" y usar su poder de influencia para ayudar y alentar a otras personas.

En su presentación, reconoció que "lo que me hace feliz es sentarme con mis hijas y reírnos juntos, o salir de la mano con Michelle". "Necesitamos líderes que sean responsables en maneras que nunca lo han sido, que se hagan las mejores preguntas", afirmó en su presentación que duró una hora exacta.

¿Cómo llegó Obama a hablar en una conferencia tecnológica en Sao Paulo? El otro CEO de Vtex, Mariano Gomide, explicó que hace dos años habló con el empresario británico Richard Branson, dueño del grupo Virgin, de su interés que el ex presidente hablara en el Vtex Day.

Branson hizo los contactos para que su amigo estadounidense aceptara la invitación, por la cual, según algunos rumores por fuera de Vtex, habría cobrado unos 400 mil dólares.

Vestido con un traje azul y camisa celeste sin corbata, Obama mencionó a Antonio Carlos Jobim como uno de sus músicos preferidos de Brasil y se dedicó a responder en forma pausada y serena cada pregunta de Thomaz, quien nunca lo interrumpió ni repreguntó.

Algo canoso (resultó fuerte el contraste de la foto en la pantalla gigantesca de fondo del escenario cuando ingresó con su aspecto actual), Obama sólo tuvo referencias concretas a pocos nombres propios de la tecnología: Apple, Microsoft, el Silicon Valley, la empresa china Alibaba y su CEO, Jack Ma, y al cofundador de Microsoft, Bill Gates.

Ante un auditorio que en silencio lo escuchaba absorto, el ex presidente desplegó sus ideas sosteniendo todo el tiempo el micrófono inalámbrico con su mano derecha mientras que con su mano izquierda reforzaba sus conceptos con ademanes.