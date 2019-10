Amazon: nuevo escándalo por la privacidad de sus clientes

Únicamente se ven los videos de quienes tienen problemas con la herramienta, aunque no se les informa de que estos son analizados por personas de su equipo

Trabajadores de Amazon ven hasta 150 grabaciones por día hechas por Cloud Cam, su cámara de seguridad inteligente, y utilizan esta información para mejorar los algoritmos de inteligencia artificial, según publicó la agencia Bloomberg.



La compañía ya se enfrentó a una polémica similar cuando se descubrió que había empleados que escuchaban las conversaciones con Alexa, algo que luego se descubrió que también hacían prácticamente todas las empresas con un asistente virtual, Google, Microsoft, Apple y Facebook incluidas. El objetivo siempre era mejorar la inteligencia artificial para que comprendiese a los usuarios. También hubo escándalo por un router de la compañía de Jeff Bezos.

En este caso, el trabajo de quienes ven los videos es discernir si se trata de una amenaza real (alguien que entre en la casa sin permiso, por ejemplo) o de una falsa alarma, como puede ser una mascota.

Bloomberg, que cita a cinco personas que trabajaron en el programa o tienen conocimiento directo del mismo, asegura que cada una de estas personas puede ver hasta 150 videos de entre 20 y 30 segundos en un día.

La compañía aseguró a través de una portavoz que únicamente visionan videos de quienes prueban el servicio -empleados de la propia empresa- y de quienes envían el contenido para solucionar problemas como notificaciones incorrectas o mala calidad de vídeo.

Los términos de servicio de Cloud Cam aseguran que los usuarios ceden a Amazon el derecho a "modificar tus grabaciones de Cloud Cam para generar clips" y "revisar" éstas "para proporcionar servicio técnico".

Es necesario acceder a la página de preguntas más frecuentes para saber quién puede ver el contenido: "solo tú o la gente con la que hayas compartido la información de tu cuenta (...) salvo que elijas enviarnos un clip directamente para resolver problemas". No obstante, la empresa no especifica que en este caso serán humanos y no máquinas quienes lo verán.

Si bien en este caso la compañía no accede a contenido sin el consentimiento expreso de los usuarios, parece fallar a la hora de explicar quién puede ver esto, como demuestra el hecho de que las fuentes consultadas por Bloomberg aseguran que en ocasiones llegaron a ver a gente manteniendo relaciones sexuales, si bien no es lo común. La firma, eso sí, asegura que toma medidas como prohibir el uso de teléfonos móviles para evitar que estos videos puedan salir de sus instalaciones.