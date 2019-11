"La analítica de datos hay que llevarla al sector industrial y de servicios"

"Si disponemos de evidencia digital de casi cualquier cosa, debemos aprender a usarla para tomar decisiones", afirmó el especialista Eduardo Poggi

"La analítica de datos hay que llevarla al sector industrial y de servicios, especialmente en las pymes", advirtió Eduardo Poggi, especialista en gobierno electrónico y gestión de información pública.

Licenciado en ciencias de la computación, magister en políticas públicas y profesor de minería de datos en una maestría en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Poggi analiza en la siguiente entrevista de iProfesional las medidas que se deberían adoptar para impulsar la economía digital en la Argentina.

-¿Qué medidas debería tomar el próximo Gobierno nacional para impulsar la economía digital?

- Muchas y pesadas. Por un lado el propio Estado (en su sentido más amplio) debería afrontar de una vez la interoperabilidad como medio para disminuir la carga administrativa sobre personas y empresas.

Esto implica que los organismos comiencen a compartir datos digitales en lugar de pedirlos una y otra vez y evitar así que las personas muevan papeles. Esto lleva a una revisión de los procesos y no a una simple digitalización. Este gestión avanzó sobre varios aspectos de la digitalización pero poco sobre la interoperabilidad.

Te puede interesar Ataque frontal del Banco Central al "dólar Paypal": prohíbe servicios de pago del exterior y compra de Bitcoin

Una parte del modelo estonio lleva a esto y no es ciencia ficción, es totalmente implementable. Sin ir más lejos Neuquen tiene buenos avances. Me baso en la premisa que un estado no puede impulsar una economía digital sin que sus propios procesos estén acordes.

La apertura de datos, por lo menos como cuestión de transparencia es otro tema que hay que seguir avanzando. Esta gestión empujó mucho y logro algo pero falta mucho. Y esto va relacionado con lo que sigue.

Uso de la analítica de datos, no como algo duro para expertos si no como una forma de trabajo de todos. Las decisiones deben considerar la evidencia dura, después se pueden acomodar con una visión social y política, pero no se la debería ignorar. Esto es un cambio cultural de muy largo plazo.

Hacia la sociedad, veo varias áreas en las que hay mucho para hacer: Lo que mencioné de analítica de datos como forma de trabajo debe ser incorporado en la enseñanza desde lo más básico. Hay que estudiar de libros pero hay que aprender a sacar conclusiones de la evidencia digital. Y esto se aprende desde niños y se continúa en cualquier especialidad que se siga.

Es un cambio muy fuerte en la forma de enseñar, la tecnología pasa a ser una herramienta más para poder utilizar bien las ingentes cantidades de datos. Y esto debería ser parte de cualquier oficio y profesión.

Te puede interesar ¿Cómo es el nuevo teclado inteligente que llegará a Android?

La analítica de datos también hay que llevarla al sector industrial y de servicios, especialmente en las pymes (las grandes más o menos lo van a hacer por las suyas). Directamente o por medio de otras pymes que ofrezcan el servicio. Si disponemos de evidencia digital de casi cualquier cosa, debemos aprender a trabajarla y usarla para tomar decisiones.

El otro punto es la robótica. No el humanoide hollywoodense sino el brazo robótico, los potenciadores personales, la IA aplicada a miles de cosas, etc. convertirnos en centauros. Tenemos que aprender a convivir con éstos viéndolos como socios para hacer más y mejores cosas.

Por ahora sólo están en algunos sectores de la industria pesada, pero van a llegar a todos lados en breve. Y no veo que la sociedad los adopte seriamente salvo pavear con el celular.

Un buen ejemplo son los taxistas vs Uber y la baja apropiación que tienen de Google Maps. Si nos quedamos mirando nos van a pasar por encima. De nuevo, esto impacta en la educación formal de todos los niveles, en el sistema productivo y en la apropiación social.

-¿Cuáles son las reformas de políticas públicas necesarias para la expansión de la conectividad para que el país pueda beneficiarse de la próxima ola de innovación que transformará a las industrias, basada en tecnologías como la inteligencia artificial, Internet de las cosas y Big Data?

Te puede interesar Revelan qué le interesa a Google de cada usuario y cuánta información puede llegar a almacenar

-La conectividad es esencial y habría que fijar las pautas para que llegue a todos por igual, el resto lo hará la industria. No soy especialista en esto. Pero insisto con lo anterior, el foco debería estar en generar las capacidades sociales para apropiar IoT (Internet de las cosas), IA (inteligencia artificial), BD (base de datos), robótica, …, como socios para hacer las cosas mejor. Estoy convencido que el mayor desafío es ese, la apropiación social. Si existe la demanda, la oferta llegará.

-En la última década hubo cambios significativos y constantes en las estructuras que definen la política pública del sector TIC, como la regulación específica. ¿Estos cambios atentan contra la previsibilidad y seguridad jurídica, factores clave para una industria intensiva en inversiones?

-Creo que la inestabilidad no es particular del sector y afecta en mayor o menor medida a todas las actividades. Hubo acciones específicas tendientes a favorecer al sector (no se decir si justas y equitativas o no) y otras generales que le jugaron en contra. La seguridad jurídica no debería estar en discusión. La previsibilidad no es lo que era y hay que asumirlo.

Entiendo además que faltan muchas acciones pendientes que pueden afectar al sector TIC para bien y para mal. Hay regulaciones sobre protección de datos, responsabilidad social, responsabilidad comercial, transparencia, etc., que la Argentina tiene que asumir si quiere ser 'compliant' con los países desarrollados.

Predecir cómo afectarían estas medidas a la industria requiere de un estudio importante. Por ejemplo, la protección de datos requiere de ser mucho más cuidadoso en los desarrollos de aplicaciones y uso de los datos, pero si no lo haces se cierran las puertas del mercado europeo. Habría que decidir que modelo de país queremos ser. ¡Nada más!