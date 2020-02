Trucos para aumentar la señal de WIFI en celulares y en el hogar

¿No podés conectarte, o te falla Internet cuando te alejás del router? Hay varias técnicas para que esto no suceda y navegar con WiFi de forma rápida

Salís de tu casa, llegás a un bar o a un hotel, pedís la clave de wifi y recién ahí, con el teléfono conectado, pensás en pedir el menú para comer o hacer el check in de la habitación. Así, tener Internet las 24 horas del día se volvió un "vicio", y quien usa un celular o tiene una notebook no pasa una hora sin chequear la señal.

Sin embargo, las redes no siempre andan a la perfección y este proceso de conexión lleva más tiempo del esperado, aumentando la ansiedad. Por eso, es importante saber que existen varios trucos para mejorarlo, sin tener que suscribirse a un plan de más megas o invertir demasiado dinero en cambiar equipos.

Cómo mejorar la señal de WiFi en el hogar

Para mejorar la señal de wifi existen varios consejos que aumentarán el alcance y velocidad. Muchas veces, la lentitud de las redes se debe a errores que no se tuvieron en cuenta, y resolverlo es sencillo.



Lo primero que se debe chequear es la ubicación del router. Si en distintos lugares del hogar la señal es más fuerte o débil, significa que está mal ubicado.



Lo ideal es encontrar un sitio donde no tenga ningún obstáculo y las antenas deben estar colocadas de forma perpendicular. También se recomienda que el dispositivo esté lo más alto posible, algo que comúnmente no sucede.



Una vez resuelta la ubicación, hay que ver el canal. Los routers emiten señales, por lo que es muy probable que la de los vecinos pueda interferir con la propia. Para evitar este problema se debe conseguir un router de doble banda.

La velocidad de la conexión es lo más valorado por los usuarios.

También se puede alejar lo más que se pueda el dispositivo de las fuentes de interferencias, o cambiar el canal y la banda (la más popular es la de 2.4 GHz). Si hay posibilidad de hacerlo, al cambiar se podrá notar cómo mejora la señal.

Existen dos herramientas para hacerlo: WiFi Stumbler o WiFi Analyzer.



El Stumbler es una utilidad de código abierto para encontrar redes inalámbricas y dispositivos con computadoras compatibles con AirPort o Bluetooth.



Se puede sacar provecho a los stumblers utilizando protocolos de seguridad débiles, como WEP o la versión más antigua de la conocida WPA. Si hay APs con SSID ocultos o no establecidos, algunos stumblers pueden revelarlos.



El WiFi Analyzer es una herramienta que escanea redes, útil para dispositivos Android. Es totalmente gratuito y muestra información de los puntos de acceso cercanos tanto de para banda 2,4 GHz como 5 GHz si encontrase.

Actualizado y seguro

Además de la ubicación, al igual que cualquier otro gadget, los routers deben mantenerse actualizados para mejorar su alcance. Para esto se deberá revisar en la página de configuración del dispositivo si está al día. Esto siempre dependerá de la marca y el modelo, pero los números siempre comienzan con "192.168…".

Una buena constraseña será la única forma de evitar a los hackers.

El segundo paso es seleccionar una contraseña que sea difícil de hackear, ya que es muy sencillo tratar de adivinar las claves de WiFi. Lo más recomendable es optar por contraseñas muy largas usando números y letras intercalados.

Cómo mejorar la conexión en el celular

Además de mejorar el wifi en el hogar, muchas veces sucede que la conexión falla cuando una persona sale a la calle, y el celular pierde la red de "confianza", teniendo que usar sus propios datos móviles. Incluso, aún en un nuevo ambiente con wifi, hay problemas para conectarse.



Esto suele suceder cuando, después de un largo tiempo sin señal, por atravesar un túnel, tomar un subte o estar en un ascensor, el teléfono no se conecta.



En este caso, se puede poner y sacar del dispositivo, en cuestión de segundos, el modo avión. Esta es una manera fácil y rápida de intentar que el celular se vuelva a conectar a Internet. En este caso, lo único que se anula es la capacidad receptora de señales para volver a habilitarla. Eso sí, no se tarda tanto como cuando hay que reiniciar el teléfono.



Si lo anterior no funcionó, entonces el siguiente paso es reiniciar el teléfono. Esta solución toma algo más de tiempo porque debe recuperar toda la información que tiene guardada en su tarjeta de memoria, pero al igual que ocurre muchas veces con las computadoras, apagar y encender suele ser muy efectivo.

Existen varios métodos para recuperar la conexión en el celular . Hay que aprenderlos.

A veces los problemas de conexión vienen porque la SIM se ha descolocado o está rallada. Para comprobarlo, se debe sacar el chip mientras el teléfono está encendido y verificar que está en la posición correcta y que la banda metálica no está dañada.

Para poder sacarla, en algunos teléfonos se necesita una herramienta especial para abrir el compartimento donde se encuentra la tarjeta y que suele venir en la caja original del celular. En caso de que la SIM esté rayada, lo más probable es que se tenga que pedir un duplicado al operador.

Actualizar el sistema operativo es la otra opción que generalmente no se tiene en cuenta o se posterga, lo que sucede, comúnmente, en los teléfonos de la marca Apple. Si la compañía de la manzana hizo una actualización de su sistema operativo (iOS) puede que surjan problemas de conectividad tanto a través de la red del teléfono como las redes inalámbricas a las que sueles conectarte.



En este caso, simplemente hay que actualizar el software y restablecer la configuración de la red en el menú de ajustes para tener la certeza de que los canales de conexión están abiertos.

Si esto no funciona y siguen las pérdidas de conexión, lo mejor es que se pongan en contacto con el operador ya que la causa puede deberse a una falla del celular o en la propia red de la compañía de teléfonos.

Los enemigos externos del WiFi

Más allá de las técnicas para que todo "ande de maravillas", hay objetos que interfieren en la conexión y que, muchas veces, nadie los tiene en cuenta.



Son objetos cotidianos que hacen que Internet no funcione tan bien, las llamadas "fuentes de interferencia" o "barreras inalámbricas", que no tienen que ver con otra red, pero que son enemigos del WiFi.



Entre los elementos que más impactan se encuentran espejos y superficies metálicas. Apple explica en su sitio web dedicado al soporte técnico que el metal es la barrera inalámbrica más potente. Asegura que su nivel de interferencia es "muy alto".



El segundo material en su lista de barreras -después del metal- aparece el vidrio blindado.



Por eso, si hay espejos cerca del router o se usa una mesa de cristal espejo o de metal como escritorio de la computadora, lo mejor es que se cambie porque la señal "rebota" al acercarse a este tipo de materiales. "Funciona como escudo", asegura la tecnológica. "Es posible que experimentes velocidades de red más lentas o una intensidad más baja de señal, o que directamente no puedas conectarte a tu red wifi".

Un microondas o un drone puede interferir la conexión. Hay que correrse de lugar.

Otros objetos que interfieren son los frigoríficos, lavadoras y radiadores. El motivo es que disponen de tuberías y conductos por los que circula el agua, otro material que puede poner en peligro la señal del wifi, ya que puede retener cierta energía de las ondas inalámbricas.



Los hornos microondas y monitores de bebés tampoco son recomendables. Y es que la frecuencia electromagnética a la que funcionan tiene un espectro muy similar al que usa el wifi: en torno a los 2,4 GHz (gigahercios). Lo mismo ocurre con cámaras web, monitores de bebés, teléfonos inalámbricos, parlantes, ciertas pantallas de televisión y otros aparatos que funcionan en bandas de frecuencia similares.



¡Cuidado en Navidad! Las luces del arbolito, al igual que los drones, tienden a generar pequeños campos electromagnéticos que a veces pueden causar interferencias y afectar la conexión de Internet.



Por último, las paredes y muros de piedra, materiales como el cemento, el yeso, el mármol y los ladrillos obstaculizan en gran medida el paso de la señal. Por ejemplo, si la casa tiene dos plantas, y el router está en el piso de abajo y la computadora en el de arriba, es posible que no se logre conectarse o que la conexión sea muy lenta.

Una solución única: el auto con WiFi

Si el router falla, el modo avión no recobra la conexión en el celular, y se alejaron todos los objetos de interferencia, como el microondas, la última opción es acercarse al auto con wifi.

En la Argentina, el modelo que ofrece esta opción es el Chevrolet Cruze. Este vehículo cuenta con una conexión que tiene un alcance de 15 metros, y se pueden conectar hasta 7 dispositivos. Por ahora es gratuita, y recién más adelante será paga.

Chevrolet Cruze, el primer auto con WiFi de la Argentina.

Fue el primer auto del país en ofrecerlo, al cual ahora se sumó el Onix, de la misma casa, y está comprobado que el alcance y rapidez son de excelente calidad.