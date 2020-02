El 29% de las empresas argentinas reconoció haber sido víctima de ciberataques

Las amenazas a la ciberseguridad no son una preocupación prioritaria para las empresas en la Argentina, dijo Brenda Lynch, directora de Ipsos

El 29% de las empresas en la Argentina reconoció haber sido víctima de ciberataques. El dato se desprende de un estudio realizado por la consultora Ipsos para Microsoft Argentina.

La encuesta reveló que la mayoría de las empresas entrevistados (76%) considera poco probable ser víctima de algún ataque. Apenas el 17% tiene personal encargado de la seguridad informática y el 27% dijo que no toma absolutamente ninguna precaución para evitar ataques

Solo en 2019, los ciberataques costaron más de mil millones de dólares, una cifra que representa un aumento respecto a los 600 mil millones de dólares que tuvo en 2018. El costo es tres veces más alto que el causado por los desastres naturales

Las amenazas a la ciberseguridad son cada vez más complejas y evolucionan de manera más rápida. Así, mientras que el malware y el ransomware se convierten en amenazas pasadas de moda, aquellas que apuntan a la identidad se hacen más fuertes. Microsoft junto a VU Security, analizaron y presentaron las cinco tendencias en ciberseguridad que llegan en 2020

Según informó Microsoft a iProfesional en un comunicado, el estudio exclusivo realizado por la consultora IPSOS indagó en las percepciones sobre la ciberseguridad que los líderes de negocio tienen en la Argentina.

"El uso intensivo de tecnología crea al mismo tiempo riesgos y oportunidades. Los adversarios son cada vez más sofisticados, están mejor financiados y operan en un mundo donde no hay límites territoriales. Por eso es importante generar confianza en los entornos digitales. En la era de la inteligencia artificial, los datos son cada vez más valiosos y la seguridad de la información digital preocupa a actores públicos y privados (...) Vemos que el malware y el ransomware se convierten en amenazas pasadas de moda mientras surgen otras más complejas que apuntan a la identidad para las que hay que estar preparados", comentó Ignacio Conti, especialista en ciberseguridad de Microsoft Argentina y Chile.

"Las amenazas a la ciberseguridad no son una preocupación prioritaria para las empresas en la Argentina. Existe una baja percepción de riesgo, derivado principalmente de la poca frecuencia con que se perciben en este tipo de incidentes. La mayoría de los entrevistados no considera a la Argentina como un país objetivo de ataques de este tipo. Esta percepción genera un riesgo latente, ya que muchas compañías no están preocupadas de protegerse: sólo un 17% tiene alguna persona encargada de seguridad informática y la frecuencia en que se busca asesoría e información sobre las maneras de protegerse es bastante baja", comentó Brenda Lynch, directora de Asuntos Públicos de Ipsos.

El 29% de las empresas argentinas dijo que fue víctima de ciberataques, sobre el total de afectadas, el 35% lo fue durante los últimos 12 meses. Las principales consecuencias fueron el daño a programas o sistemas (58%), la pérdida temporal (58%) o permanente de archivos (42%) y la alteración o destrucción de datos personales (30%).

Respecto a las medidas de protección tomadas para prevenir ciberataques, la mayoría (56%) adquiere software —antivirus, firewall, antispam, etc.— para mejorar la seguridad. El 36% invierte en capacitaciones a los trabajadores para prevenir amenazas, el 35% contrata proveedores externos mientras que el 27% no toma ninguna medida.

El estudio muestra que las empresas mejor preparadas en temas de ciberseguridad son aquellas que sufrieron ataques en el pasado, ya que las medidas que se toman son de carácter reactivo.