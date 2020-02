"You", la serie de Netflix que muestra cómo se da el acoso online con el software espía que creció 172% en América latina

Se trata de un programa de computación conocido como stalkerware. Conocé el listado de países de la región más afectados y las principales víctimas

Después del éxito de la primera temporada, el segundo ciclo de la serie You, estrenada a finales de diciembre, no tiene satisfechos a sus seguidores por lo que se considera una repetición de la trama. Sin embargo, su protagonista, Joe Goldberg, repite el acoso en línea a través de redes sociales y trae un elemento antes no explorado: el uso de un programa espía instalado en el teléfono inteligente de uno de los personajes sin su consentimiento.

Este tipo de software se llama stalkerware y su uso creció hasta un 172% en América Latina durante los primeros ocho meses (enero a agosto) del 2019.



Según el informe The State of Stalkerware 2019, el número de usuarios a nivel global que sufrió al menos un intento de instalación de un software de acoso superó los 37 mil en los primeros ocho meses de 2019.

En América Latina, Brasil, México, Chile, Colombia y Perú encabezaron la lista de países con más registros de intento de instalación de este tipo de software durante el año pasado.

Tal es la amenaza que Kaspersky lanzó la función "Alerta de privacidad", la cual advierte al usuario sobre la presencia de esta aplicación. La empresa también es parte de la Coalición contra el Stalkerware, organización que tiene como objetivo proteger a las víctimas de este tipo de apps.



Más allá de las críticas que recibe la segunda temporada de You por la trama, se destaca la falta de contenido para mostrar las consecuencias que sufren las víctimas de este fenómeno. De hecho, en la vida real, la mayoría de ellos se avergüenzan y rara vez buscan ayuda, pero el problema no termina aquí.



"Los estudios han demostrado que el 70% de las mujeres víctimas de ciberespionaje también han sufrido al menos una forma de violencia física y/o sexual por parte de su pareja. Necesitamos evitar que estos delincuentes usen los teléfonos como cómplices para espiar y seguir haciéndolos responsables de la violencia que cometen", dijo Anna McKenzie, gerente de comunicaciones de la Red Europea para el Trabajo con Perpetradores de Violencia Doméstica, la empresa asociada de la coalición.



Seguramente por la confirmación de la tercera temporada, la serie no ha abordado las consecuencias de los actos del protagonista Joe/Will. Esa decisión hizo que algunos críticos catalogaran la producción como "irresponsable", misma acusación formulada contra 13 Reasons



Why, que trató sobre el suicidio de una adolescente. Sin embargo, en la vida real, es necesario debatir el tema y garantizar que los abusadores sean responsables de sus acciones.



"El stalkerware es un fenómeno que está creciendo no solo en América Latina sino a nivel mundial, por lo que es necesario tomar medidas para combatirlo. En Kaspersky sabemos que la información es una de las herramientas más importantes para hacer frente a este tipo de problemas; creemos que los usuarios deben aprender a detectar los indicios de que están siendo espiados a través de sus dispositivos, y también conocer qué acciones deben tomar para evitar que el daño sea mayor", aseguró Fabio Assolini, analista senior de seguridad en Kaspersky.

Es la razón por la que destacó que la prioridad de la compañía es "poner al alcance de todos los usuarios diversos recursos, como la lista de indicadores en el sitio web de la Coalición contra el Stalkerware, que los ayudarán a tomar el control ante una lamentable situación de espionaje



Para reducir posibles riesgos frente a esta amenaza, Kaspersky recomienda:



1) Proteger tus dispositivos con contraseñas seguras (no una huella digital).

2) Cambiar tus contraseñas frecuentemente y no las compartas, ni siquiera con tus familiares.

3) Bloquear la instalación de aplicaciones de terceros en tu teléfono. Para sistemas Android, dirígete a Configuración > Seguridad > y desactiva la opción "Fuentes desconocidas".

4) Verificar regularmente las aplicaciones instaladas en tu dispositivo y elimina las que no necesitas o ya no usas. También revisa con atención a las aplicaciones que tienen permisos sospechosos, como el acceso al rastreo GPS, monitoreo de SMS, grabación de llamadas, galería de imágenes, entre otros.

5) Utilizar una protección de seguridad confiable, especialmente aquellas que puedan alertarte sobre la presencia de stalkerware, como Kaspersky Internet Security para Android.