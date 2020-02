Descubre si tienes un router 5G en tu casa y usarlo para acelerar tu Wi-Fi

Esta tecnología es ideal para conectarse desde la misma habitación donde esté el router, pero su señal no traspasa paredes con facilidad

Aunque quizás no lo sepas, es muy probable que en tu casa ya tengas un router 5G. Pero no el 5G que en la Argentina ninguna empresa ofrece porque no están establecidas por el Estado las frecuencias donde operará, hablamos de otro 5G: de los 5 Ghz (gigahercios), una banda para evitar la saturada frecuencia de los 2,4 GHz.

Los routers Wi-Fi siempre han funcionado en la banda de los 2,4 GHz, por el simple hecho de ser una frecuencia que no requiere de licencias para su uso. El problema es que esa libertad para usarla ha hecho que acabe saturada, se use para el Wi-Fi, para teclados y mouses inalámbricos, localizadores, teléfonos fijos inalámbricos...

Es por esa saturación que lo primero que han hecho los operadores cuando llamas para quejarte porque tu Wi-Fi va lento es cambiar de canal tu red. Dentro de la misma banda de los 2,4 GHz existen distintos canales. En función del lugar en el que te encuentres puede haber canales más libres que otros. Pero no es suficiente.

La solución parcial para acabar con la saturación ha sido directamente "invadir" otra banda: crear routers duales con bandas de 2,4 Ghz y 5 Ghz. Menos saturada y con más canales hasta que también acabemos saturándola, la principal ventaja de los 5Ghz es una mayor rapidez, que unida al Wi-Fi N o AC, puede llevarte a velocidades más cercanas a la de una conexión por cable.

La banda de 5Ghz estará menos saturada y dará mayor velocidad, pero su principal problema es el alcance: es inferior a la frecuencia de los 2,4 GHz. En otras palabras: es ideal para conectarse desde la misma habitación donde esté el router, pero su señal no traspasa paredes con facilidad. Y, claro, aunque los 5 GHz ya llevan un tiempo en uso, los dispositivos más antiguos no son compatibles con esta banda.

Conocidas las ventajas de la banda de los 5 GHz, tenemos una buena noticia que darte: probablemente el router que tienes en tu casa ya tenga esa banda. Todos los grandes operadores, sus segundas marcas y los pocos virtuales que ofrecen fibra, incluyen a día de hoy en su oferta un router con banda dual (2,4 y 5 GHz) en alquiler.

El problema es si ya llevas cierto tiempo con una misma conexión, porque los routers 5G (como los llaman algunos operadores) se empezaron a ofrecer no hace mucho. Además es habitual que los operadores sean reacios a cambiarte de aparato simplemente porque lo pidas, no haciéndolo hasta que se avería o hasta que, harto de que no te lo cambien, amenazas con cambiar de compañía.

Para poder diferenciar las dos bandas, los operadores ponen nombres distintos a las redes que usan 2,4 y 5 GHz, como Operador_XXX para la red 2,4 GHz y Operador_XXX para la 5G, o MiFibra-XXXX y MiFibra-XXXX-5G.

¿Cómo se configura? Lo primero de todo es conectarse a su configuración para mejorar la seguridad del Wi-Fi. Usando el método de conexión adecuado para entrar en la configuración del router, que siempre viene indicado en una calcomanía bajo el aparato junto con el usuario y contraseña, la primera medida es cambiar los datos de acceso a la configuración.

Así dificultarás que un vecino (o cualquiera al alcance de la red) puede tocar los ajustes y dejarte sin Internet hasta que resetees la conexión. Lo mismo deberías hacer con los nombres de las redes y sus contraseñas: cambiarlas para no usar las que vienen por defecto.

Los propios operadores invitan a que uses una red para tu uso propio y que la otra la reserves para los amigos o familiares que te visiten y quieran conectar sus móviles a Internet con tu Wi-Fi.

No es una mala idea y lo lógico sería reservarte la red de los 5 GHz para ti y dejar la de los 2,4 GHz para los invitados, incluso añadiendo en el nombre de la red para ellos un "_invitados" en su nombre.

Otra opción es reservar la red "buena" para los aparatos más exigentes (televisores que hacen streaming, consolas, computadoras…) y la "mala" dejarla para móviles y tabletas.

La recomendación de tener una red para invitados choca con dos aspectos: que el Wi-Fi en 5 GHz no llegue a todas las habitaciones y que también puedes tener aparatos que no sean compatibles con la banda de los 5 GHz.

¿Y si no tienes un router dual? Siempre puedes pedirle a tu operador el cambio por uno que sí lo sea, aunque puede que te pidan al menos un arancel por mandártelo y además lo tendrás en alquiler.

La otra opción: comprarte uno, lo que te dará más libertad para hacer configuraciones avanzadas. En este último caso, fíjate por supuesto en que sea dual, que tenga la especificación Wi-Fi AC, y que las conexiones de red sean Gigabit Ethernet, para que te ofrezca hasta 1.000 Mbps por esta vía. Con esos requisitos mínimos, puedes encontrar routers excelentes.