Cómo eliminar tu cuenta de WhatsApp

Hay que cumplir un proceso para desactivar y borrar una cuenta de WhatsApp, que afectará al contenido compartido y la comunicación con otras personas

Existen varias causas por los cuales podrías necesitar el borrador de tu cuenta en WhatsApp. Quizás encontraste una aplicación para chatear mejor y decidiste eliminarla para siempre o creaste una cuenta de prueba hace varios años y nunca llegaste a usarla. Incluso, es posible que te quieras retirar porque te metieron sin consultarte en un grupo de pornografía infantil en WhatsApp.

Si preferís eliminarla, hacerlo es sencillo siguiendo estos pasos. En esta nota te contamos cómo es el proceso para eliminar una cuenta de WhatsApp, qué se borra y qué no, y cómo afecta a las personas con las que hubieras chateado en el pasado.

Qué pasa al borrar tu cuenta de WhatsApp

Al borrar una cuenta de WhatsApp, ésta sale de manera automática de todos los grupos. Antes de que pulses el botón rojo, tomá en cuenta que el borrado de una cuenta es irreversible. Es decir, no podrás recuperar los mensajes aunque tengas copias de seguridad en el móvil o en Google Drive.

Aunque se eliminarán todos los mensajes de WhatsApp del móvil, se mantendrán las fotos y videos que estén guardadas en la memoria del celular

Borrar una cuenta no es lo mismo que cerrar sesión de WhatsApp en un móvil (por ejemplo, desinstalando la aplicación o borrando los datos), porque la cuenta se borra del móvil y de los servidores de WhatsApp. Es decir, no podés volver a iniciar sesión con ella en ningún otro móvil.

Al borrar una cuenta de WhatsApp, todo el historial enlazado a ella desaparece, aunque los mensajes que se hubieran enviado en el pasado seguirán en los móviles de sus destinatarios, a no ser que los borren.

Se borrarán los siguientes datos:

* La cuenta en los servidores de WhatsApp.

* Todo el historial de mensajes.

* Tu participación en los grupos de WhatsApp.

* La copia de seguridad en Google Drive.

Tus contactos no reciben ninguna notificación de que has borrado tu cuenta, y es posible que sigan enviándote mensajes si no prestan atención. Estos mensajes se quedarán con una única tilde, sin llegar nunca a mostrarse como entregados.

Los chats pasados seguirán allí, podrán consultarlos y podrán escribir en ellos, aunque pueden enterarse de que has borrado tu cuenta desde la pantalla para iniciar un nuevo chat.

Aunque WhatsApp no dice a tus amigos que has borrado tu cuenta, pueden saberlo desde "Nuevo chat", porque aparecerá "Invitar" al lado de tu nombre.

Aunque se eliminarán todos los mensajes de WhatsApp del móvil, se mantendrán las fotos y vídeos que estén guardados en la memoria del celular. Recordá que estas fotos se muestran en la galería, o no, según cómo estuviera configurada la aplicación.

Eliminar la cuenta de WhatsApp es para siempre. No hay un periodo de gracia en el que te puedas arrepentir y recuperarlo todo tal cual estaba.

Cómo desactivar tu WhatsApp si perdiste o te robaron el teléfono móvil

Si estás decidido a borrar tu cuenta de WhatsApp, considerá exportar los mensajes antes para poder leerlos más tarde, si querés. Para esto, entrá en los ajustes de WhatsApp, ingresá en el apartado de Cuenta y tocá en Eliminar mi cuenta.

Eliminar la cuenta de WhatsApp es para siempre y, además, no hay un periodo de gracia en el que te podés arrepentir y recuperarlo todo tal cual estaba. Lo eliminado, eliminado se queda, por lo que es normal que WhatsApp te pida confirmación triple de tus intenciones.

Primero, necesitás introducir tu número de teléfono en la parte inferior de la pantalla, añadiendo el código del país en caso de que sea erróneo. En la siguiente pantalla, podés añadir un motivo por el cual eliminas la cuenta y, por último, deberás confirmar de nuevo que deseas borrar la cuenta.

En cuanto pulsás este tercer Eliminar mi cuenta, se vuelve a la pantalla de bienvenida de WhatsApp y un mensaje flotante te avisa de que "se eliminó tu cuenta de WhatsApp". Si intentás iniciar sesión con ese mismo número de teléfono, empezarás de cero, como si fuera un número nuevo en el cual nunca se ha registrado WhatsApp.

Si querés borrar una cuenta de WhatsApp pero no tenés en este momento el celular con dicha cuenta a mano, no la podés borrar por completo pero sí desactivar temporalmente escribiendo un e-mail a [email protected]whatsapp.com con el asunto "Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta" en el mensaje y tu número de teléfono completo, con formato internacional.

Esto no elimina la cuenta por completo, pero la mantiene inactiva. Si no volvés a activar tu cuenta en un plazo de 30 días, se eliminará por completo, siendo así un modo algo enrevesado, pero factible, de borrar tu cuenta sin tener el móvil con WhatsApp a mano.

Las suplantaciones de identidad son cada vez más habituales a través de WhatsApp

Cómo descargar todo lo que WhatsApp sabe de vos

WhatsApp cuenta con una interesante funcionalidad que permite conocer todo lo que guarda de vos. Todo lo que en realidad sabe de sus usuarios. Para ello, el servicio, que ya cuenta con 2.000 millones de usuarios registrados en todo el mundo, permite descargarse un informe de los ajustes de configuración y la información de la cuenta.

Se puede acceder o transferir los datos a otra aplicación, aunque el archivo no incluye los mensajes enviados. Sí se recoge, en cambio, elementos como la fotografía del perfil y el nombre de los grupos en los que estás metido.

Desde otra función sí se puede exportar el historial de chat, pero en este caso no es el motivo de esta tarea. La función se encuentra disponible para las versiones de Android y iOS desde "Configuración". Dentro hay que acceder al apartado "Solicitar información de mi cuenta".

Entonces, es necesario ingresar en "Solicitar informe", con lo que una vez pulsado aparecerá "Solicitud enviada". El sistema informará a los usuarios que recibirá el informe en un plazo máximo de tres días.

Según sugiere el propio servicio, durante el tiempo de espera la solicitud puede ser cancelada si se realizan algunas acciones como eliminar la cuenta, cambiar de número o dispositivo.

Una vez se encuentre disponible el informe, WhatsApp te enviará una notificación a tu teléfono desde donde te informará de que desde ese momento se puede descargar la información.

Tendrás varias semanas para hacerlo antes de que se elimine de los servidores de la compañía. Entonces, tan solo hay que abrir "Ajustes/Cuenta/Solicitar info. de mi cuenta/Descargar informe" para que obtengas un archivo comprimido en formato ZIP, que incluirá a su vez otros dos archivos: uno HTML y otro JSON. El archivo que se descarga no se puede ver en WhatsApp, pero sí se puede compartir el documento por correo electrónico.

WhatsApp: aumento preocupante de "hackeos"

Estas acciones de copia de seguridad y eliminación de cuentas cobran relevancia en el contexto de las suplantaciones de identidad que son cada vez más habituales a través de WhatsApp.

Este problema se suma a errores propios cometidos por WhatsApp por los cuales quedan al descubierto datos de millones de usuarios. Estas cuestiones relativas a la seguridad obligaron a las Naciones Unidas a prohibir el uso de WhatsApp entre sus funcionarios.

La modalidad más común consiste en que un delincuente se hace pasar por un representante de WhatsApp, cuyo propietario real es Facebook, con el objetivo de obtener información personal o profesional de su víctima con objetivos criminales. En el argot de la ciberseguridad, este tipo de técnicas se conocen por la palabra ingles spoofing, cuya traducción al castellano es suplantación de identidad.

Según la empresa de ciberseguridad Panda Security se trata de una práctica delictiva que ha experimentado un auge durante el último año. "Si se comete un descuido con el teléfono móvil, dejándolo sin supervisión en una mesa de la oficina o en un restaurante, los ciberdelincuentes pueden causar estragos".

"Si consiguen acceder a un smartphone y registrar un dispositivo como si fuera el teléfono de otra persona (...) podrían iniciar conversaciones con todos los contactos de una persona haciéndose pasar por ella", aseguraron desde la empresa de ciberseguridad.

Panda Security señaló en un comunicado que a pesar de que los desarrolladores de WhatsApp lograron mejorar la seguridad gracias a un sistema de doble autenticación, el riesgo de que los criminales suplanten la identidad de una persona en WhatsApp, sigue siendo "preocupante".

Para evitar este tipo de ataques, WhatsApp advierte en su página web de que los delincuentes que quieren engañar a usuarios de la aplicación a través de mensajes suelen decir que representan a WhatsApp, el mensaje solicita que se reenvíe, dice que se podrá evitar una penalización si no se reenvía o promete un regalo.

WhatsApp recomienda que cuando un usuario reciba este tipo de mensajes, bloquee al remitente, ignore el contenido y borre el mensaje. "Para proteger a tus contactos, nunca reenvíes un mensaje sospechoso", indica.

Esta técnica de ciberdelincuencia es uno de los mayores riesgos a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas en todo el mundo y generalmente suele emplear el correo electrónico como forma de contacto entre el criminal y su víctima. Lo habitual es que los delincuentes envíen los mails desde una cuenta que suplanta la identidad de su jefe, compañero de oficina o proveedor.

Panda Security también recordó la incidencia en el crecimiento de aplicaciones que prometen acciones ilícitas como "monitorizar a los empleados" para leer sus mensajes y revisar su historial de navegación, como mSpy o SpyFone.