Cómo recuperar fotos borradas de WhatsApp

¿Cuáles son las alternativas posibles para recuperar esas imágenes en WhatsApp que se eliminaron por un error o un accidente? Aquí te lo contamos

Los usuarios de WhatsApp conocen bien esta situación: entrás en un chat de y algunas fotos en su interior aparecen difuminadas o directamente no se muestran.

Si tocás en la foto, da un error y te dice que el archivo "no existe en tu almacenamiento interno". El problema es que la foto fue borrada, y WhatsApp por tanto no la puede mostrar.

Si borraste fotos sin querer en WhatsApp y las querés recuperar, en esta nota te contamos todo lo que podés hacer para recuperarlas. En la mayoría de los casos se trata de técnicas que sirven para recuperar mensajes borrados en WhatsApp.

Fotos borradas de WhatsApp: intentá descargarlas de nuevo

Probablemente sea lo primero que hayas probado, pero siempre es buena idea empezar con la alternativa más básica y sencilla antes de entrar en otras técnicas más complicadas.

En algunos casos, WhatsApp te permite volver a descargar la imagen después de que se haya borrado. Para ello solo necesitás tocar en el botón de descarga.

Esta opción suele aparecer cuando el borrado es relativamente reciente y la foto se encuentra almacenada en los servidores de WhatsApp. No es necesario que la persona que lo envió esté conectada en ese momento.

Existen diferentes opciones para recuperar fotos borradas en WhatsApp

Fotos borradas de WhatsApp: probá con WhatsApp web

Este truco no siempre funciona, pero cuesta poco probar si tenés suerte. En algunos casos, las fotos que no aparecen en los chats de WhatsApp siguen apareciendo en la versión web, de modo que las puedes ver y descargar.

Lo primero de todo, debes abrir la versión web de WhatsApp, escribiendo https://web.whatsapp.com/ en el navegador en tu PC. La web en sí en principio solo muestra un código QR, que necesitarás escanear con el móvil para iniciar sesión.

Ahora es el momento de volver al móvil. Abre WhatsApp y, en la pestaña Chats, tocá en el botón de menú para elegir WhatsApp Web. En la ventana que se abre, pulsá el botón + para abrir el escáner de códigos QR, con el cual deberás apuntar al código que se muestra en la web de WhatsApp Web. Hecho esto, se cargarán todos tus chats en la versión web de WhatsApp, y en algunos casos se muestran las fotos que están borradas en el móvil.

No parece haber una explicación lógica sobre por qué a veces sirve y a veces no, así que tendrás que probarlo por ti mismo. Como en el caso anterior, tendrás más posibilidades de recuperar tu foto con este método si la foto ha sido enviada y borrada hace relativamente poco. Si no tenés suerte, verás un mensaje como el anterior, indicándote que "la foto ya no está en tu teléfono".

Se puede utilizar aplicaciones especiales para recuperar fotos borradas en WhatsApp

Fotos borradas de WhatsApp: recuperá la copia de seguridad

WhatsApp incluye desde hace años la posibilidad de hacer copias de seguridad en Google Drive. Si la tenés activada, esta copia incluye todos los mensajes así como las fotos y videos incluidos en los mismos.

El proceso es un poco traumático, así que es mejor que compruebes primero si la copia se hizo después de que recibieras la foto, pero antes de que la borraras. Para ver la fecha de la última copia de seguridad de WhatsApp, ve a los ajustes de la aplicación y entrá en el apartado de Chats.

En él, dirígete a Copia de seguridad y allí podrás ver la fecha y la hora a la que se hizo la última copia. Si crees que la copia puede contener las fotos que has perdido, entonces deberás restaurar la copia de seguridad.

La mala noticia es que para hacerlo necesitás borrar los datos de WhatsApp para empezar de cero o, si lo prefieres, desinstalar y volver a instalar WhatsApp. Al volver a abrir WhatsApp, seguí el asistente de configuración para añadir y verificá tu número de teléfono.

Al final del proceso, WhatsApp detectará que hay una copia de seguridad en Google Drive y te pedirá si querés restaurarla. No podrás hacerlo más tarde, así que pulsa Restaurar.

Por lo demás, solo te falta esperar. Primero se descargan los mensajes y más tarde llegan las fotos y videos, cuya descarga se hace en segundo plano. Si tu copia de seguridad incluye muchos chats, fotos y videos, puede tardar un tiempo.

Una alternativa sencilla para recuperar fotos borradas en WhatsApp apela a las relaciones personales.

Fotos borradas de WhatsApp: usá aplicaciones especializadas

Si nada de lo anterior funciona, siempre te queda la opción de llamar a la caballería. La mala noticia es que WhatsApp guarda las fotos y videos en la memoria interna del móvil y no en la tarjeta microSD, de modo que no podés sacarla y hacer una búsqueda de archivos borrados en un PC.

En su lugar, estás limitado a la búsqueda con aplicaciones desde el móvil, lo cual no sería un problema si no fuera porque las aplicaciones buenas necesitan "root" para hacer una búsqueda en profundidad.

Sin él, lo más que pueden aspirar aplicaciones como DiskDigger es a restaurar "thumbnails", a menor tamaño que la foto original.

Si tenés "root", recuperar fotos borradas con DiskDigger para Android es relativamente fácil. Después de otorgar el permiso correspondiente debés empezar el análisis de la memoria. Puede tardar un buen rato, así que tené paciencia y mantené el móvil conectado a la corriente.

Cuando termina el análisis se te muestra una previsualización con todas las fotos borradas que ha encontrado. Deberás seleccionar las que quieres recuperar y guardarlas, de ser posible, en una ubicación distinta a la memoria interna (por ejemplo, subiéndolas a Dropbox).

Fotos borradas de WhatsApp: pedíselas a la otra persona

Por último, a no ser que estuvieras hablando solo, la foto o fotos que han desaparecido deberían tener una copia en el móvil de la persona que te las envío... o a la que se las enviaste.

En lugar de complicarte la vida con aplicaciones de recuperación de datos, a veces es más fácil simplemente pedir que te la envíen de nuevo. Puede ser un poco confuso describir una foto concreta, así que es más fácil usar la función de respuesta de WhatsApp, deslizando la foto desaparecida hacia un lado. Pide entonces a la otra persona que te mande la foto.

Por supuesto, la otra persona no deberá utilizar algunos de los celulares donde no funcionará la aplicación desde el año 2020. Posiblemente estas técnicas cambien si al final WhatsApp se copia de Telegram y anuncia la autodestrucción de los mensajes luego de un plazo determinado.