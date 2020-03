Juegos gratis para pasar la cuarentena por el coronavirus en casa

Existe una gran lista de títulos gratuitos por Internet a los que podés jugar ahora, tanto en línea como fuera de línea, ya sea PC, móviles y tabletas

La cuarentena por el coronavirus puede aliviarse respetando el aislamiento en casa de la mano del entretenimiento. No todas las personas pueden realizar teletrabajo y la economía de miles está en un modo de espera, por lo que el dinero es un tema vital en estas circunstancias.

Pero existe una gran lista de títulos gratuitos por Internet a los que podés jugar ahora, tanto en línea como fuera de línea. Juegos en multitud de plataformas, ya sean PC, teléfonos móviles, tabletas. Muchas firmas de videojuegos están, además, haciendo ofertas y dejan sus juegos gratis o, al menos, a un precio reducido, por lo que opciones no faltan.

Plataformas como Epic Games Store o Humble Bundle vienen muy bien en estas situaciones ya que ofrecen descuentos y juegos gratuitos muy buenos que podremos aprovechar.

Call of Duty: Warzone

En la primera parte de esta lista no distinguiremos en gustos o géneros, ya que se podría hacer inabarcable. La mayoría de títulos de esta primera lista también serán multijugador, para que juegues con tus amigos o en su defecto puedas jugar con otros jugadores y hacer la soledad de la cuarentena algo más llevadera.

Call of Duty: Warzone es un juego gratuito y abierto. Tiene "crossplay" con todas las plataformas, de tal forma que cualquier usuario con una PC o una consola podrá jugar totalmente gratis.

Es genial si tenés amigos con distintas plataformas y querés matar al aburrimiento. En caso que seas de PC, tendrás que descargar el juego desde Battle.net. La versión móvil del juego tradicional se liberó hace menos de un año.

Destiny 2

Seguimos con "shooters" pero esta vez con un toque algo distinto. Destiny 2 tiene componentes de RPG, con una historia definida y en línea "pasivo". Es decir, no jugaremos un modo en línea específico, sino que compartiremos servidores con otros jugadores.

Además, contaremos con habilidades propias de nuestra clase y con un árbol de mejoras para amplia nuestro poder a medida que vamos avanzando en nuestras misiones.

No es "crossplay", pero tienen pensado incluir esta característica dentro de poco tiempo. Es gratuito y si eres Founder de Stadia tendrás acceso a todas las expansiones de forma gratuita. Podrás descargarlo desde Steam.

Fortnite Battle Royale

Fortnite ha sido uno de los juegos más populares en tiempos recientes e incluso hoy sigue teniendo una gran comunidad y relevancia. Te podrá gustar más o menos, pero es un juego gratuito, con "crossplay" entre plataformas y siempre puedes jugar con amigos.

Además, la ventaja es que los micropagos del título no influyen en el progreso del mismo, por lo que no tendrás que poner un centavo. Puedes descargarlo desde su web oficial.

Spellbreak

Si te gustan los "battle royale" pero no quieres ni oír hablar de Fortnite, tenemos una alternativa para ti: Spellbreak. Este juego no está en su fase final ni mucho menos; es una beta cerrada a la que tendremos que pedir acceso mediante la obtención de código.

Este es un título "battle royale" con una vuelta de tuerca a su fórmula: en vez de armas usamos magia elemental.

Kingdom Rush

En solidaridad con la crisis del coronavirus, Ironhide ha puesto a disposición de los usuarios dos de sus mejores juegos: Kingdom Rush Frontiers y Kingdom Rush Origin. 2 juegos que tendremos disponibles gratis.

Son un poco distintos a los que hemos visto en la lista. Se trata de juegos de corte estratégico, con una estética cartoon divertida que nos dará para partidas cortas y sesiones para matar el rato. Están disponibles para Android e iOS gratis.

Goat of Duty

¿Qué pasaría si juntáramos a Doom, Call of Duty y Quake? Saldría Goat of Duty, un surrealista título en el que tendremos que matarnos con cabras... siendo nosotros otras cabras.

El juego está disponible de forma gratuita en Steam. Podemos hacernos los muertos para matar al enemigo para despistarlo.

PUBG

El PUBG (PlayerUknown's Battlegrounds) es otro gran juego "shooter" que inició la fiebre "battle royale"'. Es básicamente un Fortnite pero con la estética de un Call of Duty. Iremos por el mapa matando enemigos y llegando al punto establecido para acabar con todos los jugadores y salir victoriosos. Este juego es gratis solo en celulares y tabletas.

Legends of Runeterra

Quizás estás familiarizado con League of Legends o LOL, el videojuego MOBA más popular de la mano de Riot! Games, y que saltó al mundo real con campeonatos donde juegan clubes, como por ejemplo el más grande de la Argentina, River Plate.

La alta toxicidad de su comunidad es un desventaja que echa para atrás a muchos y su complejidad en altos rangos tampoco ayuda demasiado. Para ello tenemos su alternativa: Legends of Runeterra.

Es un juego de cartas basado en el mundo de LoL. De hecho, se basa en sus campeones y zonas más icónicos. No es un juego accesible, para eso tenemos Hearthstone, la alternativa de Blizzard. Pero es lo suficientemente fácil como para que todo el mundo pueda jugarlo.

Las mecánicas de Runeterra combinan sistemas de otros juegos como Magic: The Gathering, Hearthstone y más para ofrecer un combate dinámico con muchas mecánicas distintas. Está en beta, por lo que te recomendamos evitar acceder a los micropagos por ahora.

Epic Games Store

Finalizamos esta primera lista con una plataforma. Epic Games Store quiere ir por Steam a toda costa, y para ello cada cierto tiempo pone gratis uno de los juegos de su tienda (o varios, según se tercie).

La pandemia del coronavirus ha provocado que esta vez no haya uno sino varios juegos gratuitos por tiempo limitado. Están disponibles The Stanley Parable y Watch Dogs. Se recomienda instalarla para, al menos, tener juegos gratis de forma periódica y no perdértelos.

Una lista generosa

A través de sus redes sociales, el "geek" chino franco americano residente en Perú Phillip Chu Joy sorprendió a sus seguidores compartiendo una gran lista de videojuegos gratis que se pueden descargar en PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS y PC para que el aislamiento social por el coronavirus se haga más ameno. Algunos juegos de la siguiente nómina fueron mencionados arriba en esta misma nota de iProfesional.

First Person Shooters

* Counter-Strike: Global Offensive (PC Steam).

* Call of Duty Mobile (iOS, Android, PC).

* Quake Champions (PC)- Destiny 2 New Light (PC, PS4, XOne).

* Team Fortress 2 (PC).

* Paladins (PC, PS4, XOne, Switch).

* Dead Trigger 2 (iOS, Android).

* Shadowgun (iOS, Android).

* Warface (PC, PS4, XOne, Switch).

Battle Royale

* Call of Duty Warzone (PC, PS4, XOne).

* Apex Legends (PC, PS4, XOne).

* Fortnite (PC, PS4, XOne, Switch, iOS, Android).

* PUBG Mobile (iOS, Android).

* Free Fire (iOS, Android).

Estrategia en tiempo real

* StarCraft (PC).

* StarCraft II: Wings of Liberty (PC).

RPG

* Path of Exile (PC)- Neverwinter (PC).

* Gems of War.

* Puzzle RPG (PC, PS4, XOne, Switch, iOS, Android).

MOBA

* League of Legends (PC).

* DOTA 2 (PC).

* SMITE (PC, PS4, XOne, Switch).

* Heroes of the Storm (PC).

* Vainglory (iOS, Android).

* Auto-Chess.

* Teamfight Tactics (PC).

* DOTA Underlords (PC, iOS, Android).

* Auto Chess (PC)

Cartas

* Legends of Runeterra (PC).

* Hearthstone (PC, iOS, Android).

* Gwent (PC, PS4, XOne, iOS, Android).

* Yu-Gi-Oh! Duel Links (PC, iOS, Android).

* The Elder Scrolls: Legends (PC, PS4, XOne, Switch, iOS, Android).

Peleas

* Brawlhalla (PC, PS4, XOne, Switch).

* Killer Instinct (PC, XOne)

Combate de vehículos

* World of Tanks (PC, PS4, XOne, X360, iOS, Android).

* War Thunder (PC, PS4, XOne).

* World of Warships (PC, PS4, XOne, iOS)

Tower Defense

* Plants Vs Zombies 2 (iOS, Android).

* Kingdom Rush iOS, Android).

Carreras

* Mario Kart Tour (iOS, Android).

* Asphalt 9: Legends (iOS, Android).