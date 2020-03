Por el coronavirus, Pornhub libera contenidos premium en todo el mundo

El sitio web de contenidos pornográficos más grande del mundo, Pornhub, decidió sumarse las empresas que a nivel mundial están intentando contribuir a que la gente respete las cuarentenas y se quede en sus casas.

El portal, cuya sede se encuentra en Canadá, anunció que a partir de este martes y hasta el próximo 23 de abril sus contenidos estarán disponibles para todo el mundo de forma gratuita.

La página de contenidos pornográficos señaló que su intención es que la gente disfrute sus videos desde la comodidad de su sus hogares y de esa forma ayuden a aplanar la curva de contagios.

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe ???? https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC