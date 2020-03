Cómo ver películas y series sin conexión en Netflix, YouTube, HBO Go y Amazon Prime

Estos servicios te permiten ver tus programas favoritos sin tener que preocuparte por planes de datos ni Wi-Fi. ¿Cómo hay que usarlos?

Netflix, Hulu y YouTube transformaron la manera en que vemos televisión al transmitir películas y programas en la pantalla de tu elección: televisor, computadora personal, teléfono móvil y tableta.

Luego dieron un paso más y eliminaron la transmisión misma, al menos cuando se trata de teléfonos y tabletas. Descargar un programa te da más libertad porque podés verlo de manera literal en cualquier lugar y en cualquier momento sin tener que preocuparte por la calidad de la transmisión.

Hoy podés descargar películas y programas de televisión en varios de estos servicios, incluidos Amazon Prime, HBO Go y Disney Plus. Las descargas de videos sin conexión aumentaron en 2019, y hoy más plataformas que nunca ofrecen este servicio a sus usuarios.

A medida que se intensifica la competencia entre servicios de suscripción, la posibilidad de ofrecer video bajo demanda sin conexión se ha convertido en una manera adicional de atraer los recursos monetarios de los clientes.

Algunas de estas aplicaciones te facilitan la búsqueda de los videos que podés descargar. Las que no, te obligarán a hacer un esfuerzo adicional para encontrarlos.

Además, tomá en cuenta que no podés descargar cualquier título que desees; tenés que elegir entre lo que estas plataformas ponen a tu disposición. La única excepción es Disney Plus: todo su catálogo estará disponible para descarga.

Netflix es una de las plataformas que te permite descargar contenidos.

Cómo ver películas y series sin conexión en Netflix

Todos los títulos descargables en Netflix, cuyas acciones subieron por la pandemia del coronavirus, se encuentran en la sección Available for Download (Disponibles para descargar).

Podés descargar los programas en definición estándar, que ocupa menos espacio y se descarga más rápido, o en alta definición para una mejor calidad, pero que ocupa más espacio en tu teléfono o tableta.

Todos los títulos disponibles para descarga tienen un icono con forma de flecha. Algunos de los programas que podés descargar en Netflix son Riverdale, The Office, Supernatural y Stranger Things.

Hacé clic en el icono cuando encuentres un programa que deseas ver sin conexión. Cuando estés listo para ver el programa, lo encontrarás en la pestaña Downloads (Descargas).

Cómo ver películas y series sin conexión en YouTube Premium

YouTube, cuya calidad será desde abril por defecto en nivel estándar para no sobrecargar Internet durante la pandemia del coronavirus, te permite descargar videos, pero para ello debes ser un miembro Premium (US$12 por mes).

Si un video es descargable, tendrá un ícono rojo con una flecha que apunta hacia abajo. Hacé clic en el ícono para comenzar la descarga y seleccioná la calidad de video que prefieras, que va de baja resolución (144p) a alta (720p).

Una vez que el ícono se vuelve azul, tu descarga se ha completado y el video está listo para verlo sin conexión. Para acceder a los videos guardados, ve a la pestaña Library (Biblioteca) y seleccioná Downloads (Descargas). Todos los programas originales de YouTube están disponibles para descarga, así como algunos canales de YouTube.

YouTube tiene un servicio especial llamado Premium que te permite descargas videos.

Cómo ver películas y series sin conexión en Amazon Prime Video

Para descargar películas y videos, debés contar con una membresía de Amazon Prime o una cuenta de Amazon Prime Video (US$9 por mes, que a la larga resulta casi lo mismo que pagar por la membresía anual de Amazon Prime).

Todos los programas elegibles tienen un ícono de descarga en el que debés hacer clic. La calidad de la descarga va de Data Saver (Ahorro de datos) a Best (La mejor), lo que determina la cantidad de datos que utilizarás, la calidad del video y la rapidez con que se descargará.

Cuando estés listo para ver algún programa guardado, toca el ícono de Downloads (Descargas) (iOS) o My Stuff (Mis cosas) > Downloads (Descargas) (Android). Entre los programas que puedes descargar están Good Omens, Carnival Row y Fleabag.

Cómo ver películas y series sin conexión en HBO Go

HBO Go ofrece títulos gratuitos seleccionados para descarga a sus suscriptores. Una vez que encontrás una película descargable, tocá el ícono Download (Descargar) (flecha apuntando hacia abajo). Si descargás una serie completa, cada episodio individual tendrá su ícono de descarga.

Cuando estés listo para ver el programa o la película que guardaste, abrí la sección My HBO (Mi HBO) y ve a My Downloads (Mis descargas). Podés descargar programas como Game of Thrones.

Game of Thrones está disponible para descargar y ver sin conexión en HBO Go.

Cómo ver películas y series sin conexión en Disney Plus

Disney Plus llegó y cuenta con muchas películas y programas disponibles, incluyendo las películas de los Avengers, una nueva serie de Star Wars y todos los clásicos de Disney.

Al igual que con Netflix, Hulu, YouTube y Amazon Prime, podés descargar el contenido que quieras de Disney para verlo cuando quieras, incluso sin una conexión a Internet.

Disney Plus quiere controlar así la manera en que monetiza su catálogo de títulos, que incluyen alrededor de 500 películas y 7500 episodios de programas de televisión.

También quiere generar contenido original, siguiendo los pasos de Amazon, HBO, Netflix y otros rivales.

Lo que hace único a Disney Plus en comparación con el resto de plataformas es que es la única que ofrece la totalidad de su catálogo disponible para descarga, no solo algunos episodios y películas. Así podés empezar a disfrutar de tu contenido favorito de Disney sin conexión en dispositivos Apple o Android.

Para descargar películas y programas de Disney Plus, primero instalá la aplicación de Disney Plus para iOS o Android. Abrí la aplicación y regístrate con tu cuenta de Disney Plus. Seleccioná el título que te gustaría ver sin conexión.

La aplicación te hará descargar con Wi-Fi de forma predeterminada, pero podés cambiar la configuración y también hacer descargas mediante servicio de datos, si lo preferís. Esto afectaría el límite de transmisión de datos.

Tocá el ícono de Download (Descarga), que tiene forma de una flecha que apunta hacia abajo. Los tiempos de descarga varían, dependiendo de tu conexión de Wi-Fi o la red de datos.

Mientras que el título se descarga, verás un anillo dando vueltas alrededor del ícono de descargas. Una vez que el anillo se convierta en un círculo completo, aparecerá una marca de listo en lugar del ícono de descarga. Esto significa que podés empezar a ver tu película sin conexión.

Al igual que Netflix, Disney Plus almacena tus descargas en un solo lugar para que puedas empezar a ver cuando quieras. En la aplicación de Disney Plus, seleccioná el ícono Download (Descarga) en la parte inferior de la pantalla.

Desde ahí verás todo lo que has descargado. Disney no te limita en cuanto a las descargas. Podés descargar cuantos títulos quieras mientras tu teléfono tenga espacio de almacenamiento disponible.

Cómo ver películas y series sin conexión en Hulu

Podés ver tus programas y películas favoritos sin conexión gracias a la nueva función de descarga de Hulu. Pero para ello debes estar suscrito al plan sin anuncios y utilizar un iPhone o iPad.

Los programas y películas disponibles para descarga en Hulu, que dentro de cinco años pasará a ser propiedad de Disney, tienen un ícono al lado de sus títulos. También cuenta con una sección llamada See What's Downloadable (Ve lo que puedes descargar), donde encontrarás la lista completa de películas y programas disponibles para descarga.

Entre los programas populares que puedes descargar están The Handmaid's Tale, How I Met Your Mother y This is Us.

Después de seleccionar un programa para ver, presioná el botón Download (Descargar). Tenés la opción de ver el video en definición estándar o alta; simplemente tocá el ícono de Downloads (Descargas) > Settings (Configuración) > y seleccioná la calidad de video que desees. Cuando esté listo para ver tus programas sin conexión, podés encontrarlos en la sección Downloads (Descargas).