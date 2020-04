El día mundial del malbec deja de lado las degustaciones en vivo para pasar todo al formato virtual

En su décima edición, el día mundial del malbec, impulsado para ganar mercados de exportación, pasa al formato on line, con podcasts y movidas tuiteras

Será la celebración del día mundial del malbec más virtualizada de su historia. Esta semana se inician las actividades de la décima edición del día mundial del malbec, la acción que se impulsa desde 2011 para posicionar a esta cepa en el mundo y promover mayores exportaciones de vino argentino y que, esta vez, será cruzada por la pandemia. Lejos quedarán los encuentros sociales para, ahora, apalancarse en una serie de actividades on line que van desde conferencias virtuales hasta podcasts y distintas movidas por las redes sociales.

Para este lunes se preveía que se pusieran en marcha las distintas acciones en diversos puntos del país y ciudades del mundo. Pero la pandemia y el encierro que involucra al 60% de la población mundial obligó a replantearlas.

Así, todo lo que iba a ser presencial se pasó al formato on line, casi como reflejo de lo que sucede con la venta que hoy se canaliza en gran parte por la ventanilla virtual más allá de que es posible comprar vinos cada vez que se va al supermercado.

Con más de 44.000 hectáreas plantadas en el territorio nacional, el Malbec representa el 38,6% de las variedades tintas y el 22,39% de la superficie total cultivada en el país, convirtiéndose en la variedad más extendida desde el año 2011 y la que más ha aumentado su superficie en los últimos 19 años. De ahí que las acciones promocionales se concentren en esta cepa que, a su vez, moviliza el interés por otros vinos también producidos en la Argentina.

Mendoza lidera la producción local de malbec con 37.754,1 hectáreas cultivadas, equivalente al 85,06% del total de viñedos. En segundo lugar, se encuentra San Juan con 2.792,7 has. de plantaciones, y una participación de 6,29% y, posteriormente, Salta con 1.398,70 has. con 3,15% de inserción. Más atrás se ubican La Rioja, Neuquén, Río Negro y Catamarca.

China el Reino Unido, Estados Unidos, los países de América latina concentrarán las actividades. "Se prevén actividades con un fuerte anclaje en la educación para seguir comunicando los atributos del malbec argentino. En China se han programado sesiones de streaming junto a instituciones educativas para profundizar el conocimiento sobre Argentina como país vitivinícola y los diversos aspectos en torno al malbec como terroirs, estilos, caracterización en función de la zona, entre otros abordajes", dijo a iProfesional, Magdalena Pesce, gerente de comunicación y márketing de Wines of Argentina (WofA), a cargo de promover estas acciones.

Te puede interesar iPhone y Android buscan avisar si te acercas a alguien contagiado con coronavirus

La elección de estos destinos no es casual. Se trata de los principales destinos de las exportaciones de malbec argentino. Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Brasil y México conforman el top five de los envíos de esta cepa. China se ubica en el octavo lugar aunque con un alto potencial de mejor penetración en ese mercado.

Según Caucasia Wine Thinking, en 2019 se exportaron más de 79 millones de litros del malbec al mundo, siendo por lejos el varietal más exportado de Argentina. Esto equivale a un monto superior a los u$s327 millones. Información que se publicó en esta nota de iProfesional.

En el Reino Unido se exhibirán videos educativos a cargo de Phil Crozier, Brand ambassador de WofA para Europa mientras que las acciones on line en América latina incluirán un ciclo de entrevistas a winemakers argentinos moderados por los periodistas Joaquín Hidalgo y Alejandro Iglesias bajo el formato de podcasts orientados a consumidores. El objetivo será reconstruir el mapa del malbec y destacar la riqueza paisajística de las diversas regiones del país.

Pesce agregó que, debido a los "excelentes" resultados obtenidos en Estados Unidos en 2019 para este 2020 se realizará una nueva edición del Wine Chat en donde blogueros referentes del mundo del vino se encuentran en Twitter en donde intercambian sus pareceres sobre una serie de vinos malbec degustados, liderados por Li Valentine, una referente del vino en ese país.

La conversación podrá seguirse a través de los hashtag #MalbecWorldDay y #MalbecArgentino. Entre las acciones para el mercado también se contempla la gestión de un completo take over del Instagram oficial del medio internacional especializado Wine Enthusiast, con la publicación de historias y posteos específicos sobre #MalbecArgentino. Además, tanto Decanter.com como The Drinks Business también estarán compartiendo contenidos alusivos a la fecha.