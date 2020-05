Coronavirus: lanzan un sistema para monitorear en forma remota a pacientes

Ya fue propuesta ante la Jefatura de Gabinete, y está en tratativas para que se pueda ampliar su uso a centros tanto públicos como privados del país

El presidente Alberto Fernández pidió el 18 de marzo en una reunón por videollamada con empresarios del sector de las tecnologías de la información y la comunicación que le propongan herramientas para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Ante este pedido, Cristian Malaspina, director general ejecutivo de la compañía DataWise, quien participó en ese encuentro con el jefe de Estado, encargó a su grupo de trabajo un sistema de monitoreo remoto de pacientes basado en su nube informática DataCloud.

En la siguiente entrevista de iProfesional, Malaspina, quien también es el presidente del club Argentinos Juniors, del cual es simpatizante Fernández, explica esta iniciativa de servicios a los centros de salud, denominada e-Care Solution, que ya fue propuesta ante la Jefatura de Gabinete, y está en tratativas para que se pueda ampliar su uso a centros tanto públicos como privados del país.

-¿Cuáles son los servicios que brinda e-Care Solution a los centros de salud? ¿Cómo funciona?

-eCare es una solución disponibilizada como servicio por Datacloud, que permite el monitoreo centralizado de pacientes en forma remota. Especialmente diseñada para dar servicio a los centros de salud, tanto públicos, como privados; permitiendo hacer un uso más efectivo de las camas de atención. eCare se compone de tres capas para su funcionamiento:

Consola de administración y monitoreo de alarmas.

Dispositivos de medición utilizados por el paciente.

Integración con otros servicios de salud.

La consola de administración permite monitorear y evaluar las alertas emitidas por los dispositivos que se encuentran en poder del paciente (tipo pulsera actualmente) En los mismos se pueden tomar diversos valores según el modelo adquirido: presión, temperatura corporal, ritmo cardíaco, geolocalización, por citar algunos de ellos.

Por último destacar que posee comunicación bidireccional por voz a través ya que incorpora una línea 4g para telefonía y datos. La misma puede será activada mediante un botón SOS o utilizada por el centro de monitoreo para comunicarse con el paciente, tanto para evaluaciones periódicas como por una señal de alarma.

-¿Cuáles son los beneficios que ofrece la herramienta para los centros de salud y los pacientes?

-Son varios beneficios los que destacan a eCare, tanto a nivel prestación médica como ahorros en los procedimientos utilizados:

Más camas : Se podrían disponer una mayor cantidad de camas en los centros de salud. Utilizando la herramienta de monitoreo, se podrán controlar a aquellos pacientes que no requieran internación, utilizando las alertas emitidas por el software para monitorearlos y asistirlos en sus domicilios o donde se disponga.

: Se podrían disponer una mayor cantidad de camas en los centros de salud. Utilizando la herramienta de monitoreo, se podrán controlar a aquellos pacientes que no requieran internación, utilizando las alertas emitidas por el software para monitorearlos y asistirlos en sus domicilios o donde se disponga. Menos riesgos : Estos pacientes, al no estar en los centros de salud, corren menos riesgo de contraer otras enfermedades.

: Estos pacientes, al no estar en los centros de salud, corren menos riesgo de contraer otras enfermedades. Monitoreo en tiempo real y comunicación bidireccional : Personas que se hayan dado de alta de Covid-19 u otro tipo de afección y que requieran una cuarentena, eCare permite control por geolocalización y monitoreo de signos vitales, fiebre, presión. Permite comunicación por voz bidireccional y directa con el paciente.

: Personas que se hayan dado de alta de Covid-19 u otro tipo de afección y que requieran una cuarentena, eCare permite control por geolocalización y monitoreo de signos vitales, fiebre, presión. Permite comunicación por voz bidireccional y directa con el paciente. Uso más eficiente de los recursos médicos : Sencillo de integrar, implementar y utilizar. Dado que es un desarrollo nacional, puede integrarse a otros sistemas periféricos, para poder dar una visión 360 del sistema de salud. (Médicos, ambulancias, etc).

: Sencillo de integrar, implementar y utilizar. Dado que es un desarrollo nacional, puede integrarse a otros sistemas periféricos, para poder dar una visión 360 del sistema de salud. (Médicos, ambulancias, etc). Disminución de costos: Con la internación domiciliaria y debido a la liberación de camas en los centros de salud, logrando un monitoreo en tiempo real remoto y pudiendo asignar mas eficazmente los recursos médicos.

-¿Qué requisitos tecnológicos deben tener los centros de salud para implementar e-Care?

-Los requisitos técnicos para la instalación en los centros de salud son mínimos. La consola se encuentra alojada en la nube de Datacloud y el monitoreo se hace sobre los dispositivos que poseen los pacientes. Por lo tanto tener PC adecuadas y comunicación por Internet de banda ancha, son suficientes.

-¿Cuáles son los costos mínimos de implementación y licenciamiento?

-Cuando se contrata un servicio de mas de 500 dispositivos no tiene costo de startup. Y dependiendo si se elije uno, dos o tres años de suscripción, en nivel de servicio, si el cliente quiere un llave en mano, si quiere o no que se incluyan los dispositivos físicos, etc, los precios pueden variar desde 30 a 90 dólares por mes por dispositivos (servicio+dispositivo incluido)

-¿Cuál es el proveedor del dispositivo pulsera que monitorea al paciente?

-Los dispositivos son de origen chino de primera calidad. Uno de los modelos tiene botón antipanico. Hay diversidad de los mismos, según cuales sean los intereses del centro médico, pudiendo llegar a tener hasta videollamada incorporada.

-¿Ya se implementó en un centro de salud?

-Se vendio a la empresa MediHome.

-¿Cómo se encuentran las tratativas con el Gobierno nacional para que se ampliar su uso a centros y como privados de salud?

-Se hizo la presentación de la solución, estamos coordinando para realizar una prueba piloto a los especialistas.

-¿Se puede implementar en otros centros de datos que no sea de DataCloud? Por ejemplo, AWS.

-La solución se encuentra disponibilizada como servicio a través de DataCloud. Esto representa enormes ventajas frente a cualquier otro tipo de nube (tipo AWS) que se pudiera utilizar, Datacloud, una nube 100% argentina, garantiza la calidad del servicio. La latencia es mínima comparada con nubes internacionales de bajo costo.