Coronavirus y después: el CEO de Educabot cuenta cómo afecta sus planes en la Argentina

"Las escuelas tienen muchos problemas en el pago de cuota de los alumnos y eso impacta en la contratación de nuevos servicios", dijo Matías Scovotti

Matías Scovotti (en la foto), CEO y fundador de la empresa Educabot, analiza en la siguiente entrevista de iProfesional los impactos de la pandemia del coronavirus y las medidas de confinamiento social para evitar su propagación, en la educación basada en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

-Desde que rige el aislamiento por la pandemia del coronavirus, el 20 de marzo, hasta ahora, ¿cómo impactó esta medida en su empresa? ¿Qué medidas adoptaron?

-Si bien nos impactó el hecho de tener que operar 100% de forma remota, sobre todo para trabajar con las escuelas, no fue un cambio tan contundente porque ya desde antes veníamos utilizando herramientas tecnológicas, como Slack y videollamadas, para comunicarnos y para seguir el avance de los proyectos. El contar con el hábito facilitó y nos organizó mejor para atravesar esta situación.

Una de las cosas que hicimos fue elaborar un documento de buenas prácticas para trabajar de manera remota. Para armarlo fue clave el aporte de los desarrolladores de software, que trabajan habitualmente de manera remota. Así que replicamos su experiencia en el resto de los equipos.

Postergación de proyectos por el coronavirus

-¿Cómo cambió el mercado donde opera su empresa en la Argentina desde que rige el aislamiento por la pandemia del coronavirus, el 20 de marzo, hasta ahora?

-Este año Educabot trabajaba principalmente con una propuesta de Aula Maker, la cual incluía robótica, impresión 3D y un montón de herramientas que hacían que la escuela y sobre todo los chicos puedan trabajar robótica y programación en el aula.

Que no haya clases presenciales hizo que ese proyecto tenga que migrar a algo más virtual y también disminuyó el interés de las escuelas en generar nuevos espacios de Aula Maker por el momento.

Así que afectó bastante en cuanto a ese proyecto puntual y a la compra de equipamiento. Pero por otro lado, acrecentó todo lo que tiene que ver con plataformas de educación a distancia, que es otra de las vertientes de la empresa hoy en día.

-¿Qué consecuencias en el corto y en el mediano plazo generarán la pandemia y las medidas preventivas contra ella en su empresa y en el mercado donde opera en la Argentina?

-Particularmente en el mercado educativo, el cambio es que ahora las clases se están dando a distancia y muchos consideran que los alumnos no terminan aprendiendo lo mismo, ya sea porque los docentes no están capacitados o porque no hay confianza en el formato remoto.

Eso hace que muchos padres sientan que los chicos no están aprendiendo de la misma forma y que, sumado a sus problemas financieros, les cueste encarar el pago de las cuotas.

La consecuencia es que las escuelas tienen muchos problemas en lo que es el pago de cuota de los alumnos y eso impacta directamente en la contratación de nuevos servicios como los nuestros.

-¿Cómo evalúa la respuesta gubernamental en sus diferentes niveles (Nación, provincias, municipios) ante las consecuencias de la pandemia y el aislamiento en el mercado donde opera su empresa?

-Creemos que a nivel gobierno se ha actuado bien en cuanto a ser muy cautelosos con lo que se dice, en especial en educación. Cuando muchos intentan que el gobierno diga que no se debería pagar la totalidad de las cuotas de los colegios privados o que no habría clases en todo el año, lo que generaría una dificultad para estas instituciones en el pago de los sueldos a sus docentes y sobre todo, a empresas como la nuestra que trabajan directamente con ellas.

El hecho de ir paso a paso y de no tomar decisiones a largo plazo por parte del gobierno, si bien tiene el perjuicio de no poder proyectar, por otro lado nos evita tener consecuencias muy duras en el corto plazo.

Pasó en Paraguay, donde el hecho de anunciar que no habrá clases en todo el año hizo que los colegios privados no puedan cobrar la misma cuota y que muchos docentes pierdan sus trabajos, afectando así a toda la cadena del sector educativo.

-En el marco de la pandemia y el aislamiento, ¿qué medidas gubernamentales considera que hacen falta en el corto y en el mediano plazo?

-Creo que el gobierno debe hacer un esfuerzo más por acompañar financieramente al sector educativo privado ya que la situación de las escuelas es muy compleja. Las familias no pueden pagar las cuotas por la situación económica que está paralizada y a las escuelas se les dificulta mantener a los docentes y a los proveedores.

Es importante que a nivel nacional se siga acompañando a las escuelas privadas en cuestiones pedagógicas pero que también se busque una forma de acompañar desde lo financiero.

Desde 2013, Educabot promueve la implementación de tecnología educativa en escuelas y gobiernos a través de heramientas que incluyen equipamiento, plataforma de programación y propuesta pedagógica.

Es el socio argentino del Mundial de Robótica First Global Challenge y en 2019 organizó la Copa Robótica. También impulsa la cultura "maker" con sus talleres y colonias de robótica.

Matías Scovotti comenzó su carrera como docente y luego se especializó en la implementación de TIC en el ámbito educativo. Antes de crear Educabot, participó como tallerista y asesor en diversos programas de políticas públicas y del ámbito privado vinculados a las TIC en educación.