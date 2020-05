WhatsApp: conozca el sencillo truco que permite acelerar los audios

Se conoció una manera de agilizar los audios que se envían en el servicio de mensajería y que ayuda a escuchar mensajes que pueden ser muy largos

WhatsApp ha demostrado ser una excelente herramienta de comunicación en todos los sentidos, y ha logrado incluso que usemos el servicio de mensajería para envíar mensajes o llamar a nuestros contactos en lugar de usar los SMS y la app de teléfono.

Una de las cosas que también ha hecho muy popular a WhatsApp son los mensajes de audio, y es que si no podemos escribir por cualquier tipo de razón, siempre podemos mandar un mensaje de voz por la aplicación, el problema es que muchas veces hay usuarios que mandan mensajes que duran minutos, algo que sin duda podría molestar a más de uno.

Y es que a diferencia de Telegram, WhatsApp no permite acelerar la velocidad de reproducción de los mensajes de audio, por lo que es imposible escuchar todo el mensaje de forma rápida. Sin embargo, sí hay una forma de hacerlo.

Para poder acelerar el audio es necesario bajar una aplicación ¿Cómo acelerar los mensajes de voz en WhatsApp?

-Lo primero que tenemos que hacer es descargar una aplicación en la Play Store y seguir los siguientes pasos.

-Descarga la aplicación gratuita llamada TalkFaster!

-Una vez que esté instalada en el teléfono solo tenemos que abrir WhatsApp y seleccionar el mensaje de audio que queremos escuchar con más velocidad.

-Presionamos la opción de compartir y lo hacemos con la aplicación TalkFaster!

-En la misma pantalla del chat se abrirá TalkFaster y te dejará escoger entre 6 velocidades distintas para la reproducción más rápida del archivo de audio.

La aplicación es muy sencilla de usar, y lo mejor es que cuando apresuramos la reproducción se sigue entendiendo perfectamente lo que dice el mensaje, por lo que es una gran opción para todos aquellos que reciben muchos mensajes de audio, o los que reciben pocos pero con mucha duración.

Además, hay trucos para escuchar el mensaje sin que lo sepa el que lo envió

¿Cómo escucharlo sin doble tilde?

En el momento en que el usuario final comienza a reproducir el audio, el doble tic se tornará azul y quien lo envió, podrá saber que el audio fue reproducido. Pero a diferencia del caso de los mensajes de texto, no existe la posibilidad de quitar el doble tic azul y evitar que quien envió un audio sepa que lo escuchamos.

Por eso, a continuación se explica un truco muy sencillo para poder hacerlo y evitar que salga el "doble check" azul, que significa que el mensaje ha sido leí­do por el destinatario.

Para mantenerse en el anonimato se debe seguir el siguiente procedimiento: esperar a que se descargue el audio ""no hay que abrirlo cuando llega la notificación de WhatsApp"", luego activar el modo avión y finalmente ya podrá escucharlo.

Como escuchaste el mensaje cuando no tenías conexión a Internet, porque el modo avión te desconecta de la red –no te olvidés de desconectar el Wi-Fi también-, la aplicación no tiene manera de saber si has escuchado el audio o no. No le va a aparecer el simbolito del micrófono en azul a la otra persona.