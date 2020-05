Samsung comienza la venta del Galaxy S20, su nueva serie de "superteléfonos"

Con la normalización paulatina de la actividad en Tierra del Fuego, el gigante surcoreano podrá lanzar su línea Samsung Galaxy S20

La filial argentina de Samsung Electronics iniciará el 22 de mayo la venta de la serie Samsung Galaxy S20, una nueva línea de dispositivos insignia que apunta a cambiar la forma de capturar y experimentar el mundo.

En abril, iProfesional había anticipado la llegada de esta línea y del celular plegable Z Flip a la Argentina. Este último modelo arribó al mercado a fines del mes pasado.

La pandemia del coronavirus y las medidas de aislamiento para ralentizar su propagación obligaron a paralizar la producción de las fábricas fueguinas donde se arman estos equipos.

Con la normalización paulatina de la actividad en Tierra del Fuego, ahora el gigante surcoreano podrá lanzar su línea Samsung Galaxy S20, armada en Ushuaia, la capital de la provincia austral.

"Trabajamos desde el primer momento para acotar del tiempo que tardarían los teléfonos en llegar al país luego de su lanzamiento global en (febrero) en San Francisco (California). No hay demora en la llegada del Samsung Galaxy S20 a la Argentina", afirmó Eliseo Outes, Head of Product & BI en la filial argentina del primer fabricante mundial de "smartphones". En el marco de la pandemia, la filial argentina de la marca anunció una extensión de los plazos de garantía de sus equipos.

Samsung Galaxy S20: revolución de la fotografía

La serie Samsung Galaxy S20 presenta una nueva arquitectura de cámara que combina inteligencia artificial (IA) con el sensor de imagen más grande de Samsung hasta ahora, para brindar una calidad de imagen sorprendente.

"A medida que ingresamos en esta nueva década, 5G (la quinta generación de las comunicaciones móviles inalámbricas, sin fecha oficial de arribo a la Argentina) cambiará por completo la forma en que nos comunicamos y cómo experimentamos el mundo que nos rodea", dijo TM Roh, presidente y jefe de negocios de comunicaciones móviles de Samsung Electronics, en el lanzamiento mundial de esta línea en febrero pasado.

"Como las tres versiones del Samsung Galaxy S20 vienen con conectividad 5G, Samsung proporciona un dispositivo de próxima generación para transformar la vida de las personas. Con una cámara increíble con tecnología de IA, puede capturar momentos especiales en tiempo real y conectarse más fácilmente con las personas que ama", afirmó Roh.

El Samsung Galaxy S20 Ultra tiene una cámara de 108 MP.

Samsung Galaxy S20: nuevos modos de capturar la vida

Ahora más que nunca, las personas capturan imágenes de sus vidas y cuentan sus historias a través de sus teléfonos inteligentes, y es por eso que la cámara es la característica más importante para los consumidores que compran un nuevo "smartphone".

Diseñado para esta forma de vivir, el Samsung Galaxy S20 presenta un sistema de cámara completamente nuevo, impulsado por IA y con el sensor de imagen más grande hasta el momento, para sacar lo mejor de cada imagen y de cada momento.

Detalles en una nitidez asombrosa

Con un sensor de imagen más grande disponible en la serie Samsung Galaxy S20, la resolución de la cámara aumenta significativamente, para obtener imágenes más detalladas con flexibilidad adicional para editar, recortar y hacer zoom.

Samsung Galaxy S20 y S20+ tienen una cámara de 64MP. Samsung Galaxy S20 Ultra tiene una cámara de 108MP. Otro beneficio es que los sensores más grandes captan más luz, por lo que se obtiene una calidad de imagen rica incluso en situaciones de poca luz.

El Samsung Galaxy S20 Ultra lleva las cosas un paso más allá con la opción de cambiar dinámicamente entre un modo de 108MP de alta resolución y un modo de 12MP, gracias a la tecnología "no binning" que combina nueve píxeles en uno en el nivel del sensor.

Innovadora capacidad de zoom

Con la tecnología Space Zoom del Samsung Galaxy S20, el usuario puede acercarse mucho, aunque esté lejos. Con un zoom de hasta 30X en el Samsung Galaxy S20 y 20+, o aumentando a las revolucionarias lentes plegadas del Samsung S20 Ultra con un zoom sin pérdida de 10x para un zoom espacial de 100x.

Con la tecnología avanzada de zoom de recorte, los usuarios de Samsung S20 también pueden capturar una imagen, recortarla y editarla más fácilmente, manteniendo la sorprendente calidad.

Toma única, múltiples posibilidades

La función Single Take le permite al usuario permanecer en el momento mientras captura. Por su tecnología de inteligencia artificial, el Samsung Galaxy S20 puede capturar diferentes tipos de fotos y videos, como enfoque en vivo, recortado y ultra ancho, entre otros, y usar IA para recomendar las mejores tomas.

Capacidad de grabación profesional

El Samsung Galaxy S20 ofrece videos de 8K, para que los usuarios puedan capturar con calidad los colores de la vida real. Cuando haya terminado de filmar, el usuario puede transmitir su video a un televisor Samsung QLED 8K y disfrutar de la mejor experiencia de visualización de la categoría.

Incluso los videos más accidentados parecen filmados con un cardán estabilizador, gracias a la función Super Steady con su estabilización anti-rolling y análisis de movimiento IA.

El Samsung Galaxy S20 Ultra graba video en 8K.

Samsung Galaxy S20: mejor experiencia de usuarios

Samsung Galaxy S20 hace que la experiencia de todo lo que les encanta hacer a los usuarios en su teléfono sea más fácil y mejor en los siguientes campos.

Música

Ya sea que el usuario se esté despertando o yendo al gimnasio, podrá disfrutar de una banda sonora personalizada basada en su rutina, gracias a la nueva integración entre Spotify y Bixby Routines.

Con Music Share, debe extender su conexión Bluetooth emparejada a un estéreo de automóvil o a un altavoz a través de su dispositivo, para que éste y su amigo puedan turnarse como DJ durante un viaje por una ruta.

Video Chat con Google Duo

El usuario podrá chatear por video fácilmente con todas las personas más importantes de su vida usando el Samsung Galaxy S20. Con 5G, el Galaxy S20 mejora la experiencia de video chat a través de una integración profunda con Google Duo, trayendo nuevas características de la aplicación primero a Galaxy S20.

Ahora, desde el marcador, puede tocar Duo para iniciar una videollamada y disfrutar, por primera vez, de la calidad Full HD. Google Duo es compatible con todos los sistemas operativos, lo que significa que no hay limitaciones y puede chatear por video con quién desee. Podrás encajar a toda la familia en el cuadro usando la lente ancha; y hablar con hasta 8 amigos a la vez.

Entretenimiento

Debido al nivel profesional de la cámara del Samsung Galaxy S20, Netflix y Samsung se asociaron para poner el Samsung Galaxy S20 en manos de directores de renombre para capturar contenido adicional basado en originales de Netflix.

Los usuarios también pueden descubrir el mejor contenido de Netflix en su clase a través de una integración mejorada con dispositivos Galaxy, lo que permite la facilidad de descubrimiento de contenido y accesibilidad a través de Samsung Daily, Bixby y Finder.

Juegos

La serie Samsung Galaxy S20 lleva los juegos móviles al siguiente nivel. Con una pantalla de 120 Hz, tendrán una experiencia de juegos increíble, perfecta para jugar en una red 5G.

Combinado con un procesador rápido, 12 GB de RAM, audio sintonizado por AKG y un amplificador de juego, trabajando en segundo plano para optimizar la configuración para un rendimiento máximo, el Samsung Galaxy S20 ofrece una potente experiencia de juego.

Los Samsung Galaxy S20 poseen capacidad de conectarse a redes 5G, aún no disponibles en la Argentina.

Samsung Galaxy S20: nuevas posibilidades

Como el último dispositivo insignia de la marca, la serie Samsung Galaxy S20 presenta tecnologías premium. Es el dispositivo más seguro que Samsung ha fabricado: el Samsung Galaxy S20 está protegido por Knox, la plataforma de seguridad móvil líder en la industria que protege el dispositivo desde el nivel del chip hasta el nivel del software.

El Samsung Galaxy S20 también cuenta con un nuevo procesador seguro para protección contra ataques basados en hardware. Alimentada por una batería grande e inteligente, la serie Samsung Galaxy S20 viene con un cargador rápido de 25 W, mientras que el Ultra también admite carga súper rápida de 45 W.

Toda la serie está equipada con almacenamiento estándar enorme (128 GB para Samsung Galaxy S20; 128 GB y 512 GB para Samsung Galaxy S20 + y Samsung Galaxy S20 Ultra). Con el Samsung Galaxy S20, también se puede experimentar la interfaz más clara, simple e intuitiva de Samsung con One UI 2.

También se puede usar el Samsung Galaxy S20 para controlar el hogar inteligente usando SmartThings, alcanzar los objetivos de salud y bienestar con Samsung Health, hacer pagos con Samsung Pay en cualquier lugar y mucho más.

Caracteristicas de los Samsung Galaxy S20

Pantallas

Samsung Galaxy S20 : AMOLED 2X Quad HD+ Dynamic de 6,2 pulg. Pantalla Infinity-O (3200X1440). Certificación HDR10+ admite frecuencia de actualización 120 Hz.

: AMOLED 2X Quad HD+ Dynamic de 6,2 pulg. Pantalla Infinity-O (3200X1440). Certificación HDR10+ admite frecuencia de actualización 120 Hz. Samsung Galaxy S20+ : AMOLED 2X Quad HD+ Dynamic de 6,7 pulg. Pantalla Infinity-O (3200X1440). Certificación HDR10+ admite frecuencia de actualización 120 Hz.

: AMOLED 2X Quad HD+ Dynamic de 6,7 pulg. Pantalla Infinity-O (3200X1440). Certificación HDR10+ admite frecuencia de actualización 120 Hz. Samsung Galaxy S20 Ultra: AMOLED 2X Quad HD+ Dynamic de 6,9 pulg. Pantalla Infinity-O (3200X1440). Certificación HDR10+ admite frecuencia de actualización 120 Hz.

La pantalla Infinity-O es una pantalla frontal con marco casi invisible. Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla del Samsung Galaxy S20 es de 6,2 pulg. en el rectángulo completo y 6,1 pulg. con las esquinas redondeadas.

El tamaño de la pantalla del Samsung Galaxy S20+ es 6,7 pulg. en el rectángulo completo y 6,5 pulg. con las esquinas redondeadas. El tamaño de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Ultra es de 6,9 pulg. en el rectángulo completo y 6,7 pulg. con las esquinas redondeadas; el área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara.

La frecuencia de actualización predeterminada de la pantalla es de 60 Hz. Requiere configuración de pantalla a una frecuencia de actualización de 120 Hz.

La tecnología de estas pantallas no es LTPO (sigla en inglés por óxido policristalino a baja temperatura), que es hasta un 15% más eficiente que LTPS y permite un modo "always on" de menor consumo. El probable Samsung Galaxy Note 20 tendría LTPO.

Cámaras

Samsung Galaxy S20 : Cámara frontal de 10 MP, Dual Pixel AF, F2.2 (80˚). Cámara trasera triple: Ultra ancha: 12 MP, F2.2 (120˚), Gran angular: 12 MP, F1.8 (79˚), Super Speed Dual Pixel AF, OIS, Teleobjetivo: 64 MP, PDAF F2.0 (76˚), OIS.

: Cámara frontal de 10 MP, Dual Pixel AF, F2.2 (80˚). Cámara trasera triple: Ultra ancha: 12 MP, F2.2 (120˚), Gran angular: 12 MP, F1.8 (79˚), Super Speed Dual Pixel AF, OIS, Teleobjetivo: 64 MP, PDAF F2.0 (76˚), OIS. Samsung Galaxy S20+ : Cámara frontal de 10 MP, Dual Pixel AF, F2.2 (80˚). Cámara trasera cuádruple: Ultra ancha: 12 MP, F2.2 (120˚), Gran angular 12 MP, F1.8 (79˚), Super Speed Dual Pixel AF, OIS.,Teleobjetivo: 64 MP, PDAF, F2.0 (76˚), OIS, Cámara DepthVision.

: Cámara frontal de 10 MP, Dual Pixel AF, F2.2 (80˚). Cámara trasera cuádruple: Ultra ancha: 12 MP, F2.2 (120˚), Gran angular 12 MP, F1.8 (79˚), Super Speed Dual Pixel AF, OIS.,Teleobjetivo: 64 MP, PDAF, F2.0 (76˚), OIS, Cámara DepthVision. Samsung Galaxy S20 Ultra: Cámara frontal de 40 MP, PDAF, F2.2 (80˚). Cámara trasera cuádruple: Ultra ancha: 12 MP, F2.2 (120˚), Gran angular: 108 MP, F1.8 (79˚) PDAF, OIS, Teleobjetivo: 48 MP (sólo para zoom), PDAF, F3.5 (24˚), OIS, Cámara DepthVision.

Dimensiones y peso

Samsung Galaxy S20 : 151,7 x 69.1 x 7,9mm, 163g.

: 151,7 x 69.1 x 7,9mm, 163g. Samsung Galaxy S20+ : 161,9 x 73.7 x 7,8mm, 186g.

: 161,9 x 73.7 x 7,8mm, 186g. Samsung Galaxy S20 Ultra: 166,9 x 76.0 x 8,8mm, 220g.

Procesador

Samsung Galaxy S20 : Procesador Octa-Core – 7nm 64-bits 2,7 GHz (Velocidad máxima de reloj) + 2.5 GHz + 2 GHz.

: Procesador Octa-Core – 7nm 64-bits 2,7 GHz (Velocidad máxima de reloj) + 2.5 GHz + 2 GHz. Samsung Galaxy S20+ y S20 Ultra: Procesador Octa-Core – 7nm 64-bits *2,8 GHz (Velocidad máxima de reloj) + 2,4 GHz + 1,8 GHz.

Memoria

Depende de si tienen o no conectividad 5G. Van desde los 8 GB hasta los 16 GB de RAM, y dede 128 a 512 GB de almacenamiento interno.

Batería

Samsung Galaxy S20 : 4000 mAh.

: 4000 mAh. Samsung Galaxy S20+ : 4500 mAh.

: 4500 mAh. Samsung Galaxy S20 Ultra: 5000 mAh.

Sistema operativo

Android 10.

Sensores

Sensor ultrasónico de huellas digitales, acelerómetro, barómetro.

Sensor giroscópico.

Sensor geomagnético.

Sensor Hall.

Sensor de proximidad.

Sensor de iluminación RGB.

Autenticación

Tipo de bloqueo : patrón, PIN, contraseña.

: patrón, PIN, contraseña. Tipo de bloqueo biométrico: sensor de huella dactilar, reconocimiento facial.

Audio

Altavoces estéreo y auriculares con audio AKG.

Sonido envolvente con tecnología Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus incluidos).

Auriculares: Tipo de canal híbrido, unidad dinámica de 2 vías.

Precios y disponibilidad de los Samsung Galaxy S20

La venta de los Samsung Galaxy S20 en la Argentina se iniciará el 22 de mayo a partir de los siguientes valores:

Samsung Galaxy S20 : 89.000 pesos.

: 89.000 pesos. Samsung Galaxy S20+ : 99.000 pesos.

: 99.000 pesos. Samsung Galaxy S20 Ultra: 125.000 pesos.

Los canales de venta serán operadores móviles, tiendas de Samsung (físicas y en Internet) y las principales cadenas especialistas.