Por qué no deberías descargar WhatsApp Plus

Es una actualización no autorizada por Facebook que se ha vuelto muy popular por las novedosas opciones que les ofrece a los usuarios

No te arriesgués. Miles de usuarios han descargado WhatsApp Plus en sus teléfonos móviles, sin imaginar los peligros que esta aplicación de mensajería instantánea trae consigo.

Si la tenés instalada, te recomendamos eliminarla, porque tu cuenta de WhatsApp podría ser bloqueada o suspendida por un periodo indeterminado. ¿Por qué? Aquí te daremos la respuesta.

WhatsApp Plus es una actualización no autorizada por Facebook que se ha vuelto muy popular por las novedosas opciones que les ofrece a los usuarios como personalizar el diseño de la plataforma con diferentes colores, temas y hasta letras.

Sin embargo, instalar WhatsApp Plus no es recomendable. Si bien la aplicación no es maliciosa como tal, sí puede representar un riesgo para la seguridad de tus datos. Incluso, WhatsApp mismo te puede bloquear tu cuenta al instalar esta aplicación.

WhatsApp Plus no es una actualización oficial, de hecho, esta versión fue creada por un tercero y se encuentra albergada en un servidor que no pertenece a Facebook. Al ser creada por terceros y no estar certificada, la plataforma puede bloquear tu cuenta si detecta que instalaste esta aplicación.

El principal problema que tiene WhatsApp Plus es que otras personas pueden aprovechar la vulnerabilidad que esta crea al modificar la aplicación original desde sus cimientos y de esa manera exponer tus datos a personas que no deberían tener acceso. Es una puerta de acceso para hackers y malware que pueden robar toda tu información personal.

Qué es WhatsApp Plus

La versión modificada del servicio de mensajería fue desarrollada por un español conocido en Internet como Rafalense. Según su creador, WhatsApp Plus es una actualización que "mejora la aplicación Whatsapp con la que seguirás teniendo tu mismo Whatsapp (idéntico) pero totalmente personalizable".

Entre las características de esta versión particular de WhatsApp hay más de 700 plantillas (themes) y templates nuevos y configurables para darle un cambio de diseño a la aplicación.

También están disponibles una variedad de emojis distinta a la base original, que el usuario puede hasta cambiarles el tamaño, así como diferentes menús en los que es posible modificar.

Incluso cuenta con un "modo oculto" que permite elegir la fecha y la hora que se muestren a los demás contactos, aún teniendo actividad en la aplicación, como así también deshabilitar el doble tilde azul de confirmación de lectura.

Quienes quieran probar WhatsApp Plus deberán ingresar en alguna de las webs que almacenan el link de descarga. Una vez allí se elige la opción Descargar APK en dos oportunidades.

Por qué no es seguro usar WhatsApp Plus

En las condiciones de servicio de WhatsApp queda expresamente indicado que "las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp".

Estas aplicaciones no oficiales que son desarrolladas por terceros y violan las normas del mensajero, ya que no es posible validar sus prácticas de seguridad. Para sancionar a los usuarios que deciden utilizar estas versiones no oficiales del mensajero, WhatsApp decidió suspender todo tipo de cuenta. Por eso, los usuarios con WhatsApp Plus pueden recibir un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra "suspendida temporalmente".

El objetivo de esta sanción transitoria es la de obligar al usuario a que migre definitivamente al mensajero original, ya que si no lo hace la cuenta podría ser suspendida permanentemente.

Tampoco se recomienda descargar esta aplicación por fuera de las tiendas oficiales Google Play y App Store, ya que al no tratarse de un sitio de confianza es muy probable que tenga oculto algún tipo de malware (virus informático).

También hay que verificar los permisos que solicita la aplicación no sean excesivos para no compartir más información que la que sea necesaria. Y eso no es todo: una solución de seguridad (antivirus) resulta clave para detectar amenazas ocultas en aplicaciones aparentemente inofensivas.

Protección de copias de seguridad con contraseña llega a WhatsApp

En la actualidad, WhatsApp utiliza el cifrado de extremo a extremo para proteger todos los mensajes que se envían a través de la plataforma, incluyendo fotos, videos, mensajes de voz y documentos, para que únicamente el emisor y receptor sean capaces de leerlos. No obstante, esta medida de protección no aplica para las copias de seguridad que se guardan en Google Drive.

Pese a que Google se encarga de encriptar esta información, al mismo tiempo cuenta con la capacidad para acceder a ella, por lo que se vuelve un método no tan seguro para respaldar nuestros datos. Por ese motivo, WhatsApp está trabajando en una nueva herramienta para proteger las copias de seguridad.

Descubierto por el sitio especializado WABetaInfo, en la versión beta 2.20.66 de WhatsApp para Android ha aparecido una función llamada "Proteger copias de seguridad con contraseña" (Password protect backups), la cual permitirá cifrar los archivos almacenados en Google Drive por medio de una clave.

La característica aún se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo y los detalles al respecto son escasos, pero gracias a WABetaInfo ya se han obtenido las primeras capturas de pantalla que revelan que se podrá activar o desactivar desde Configuración < Chats < Copias de seguridad de chat, dentro de los ajustes de Google Drive.

Si los usuarios habilitan esta nueva función, será importante no perder la contraseña, ya que sin ella no podrán restaurar su historial de conversaciones en caso cambien de teléfono o vuelvan a instalar la aplicación.

WhatsApp: función de búsqueda inteligente

WhatsApp es una gran aplicación para mantener conversaciones, enviar mensajes de voz y hasta fotografías y casi toda clase de archivos, pero cuando se trata de realizar búsquedas es un desastre.

Si te pasó que deseás encontrar una fotografía pero no recordás cuándo la enviaste o incluso un enlace y no sabés en qué conversación podría estar, WhatsApp está a punto de, por fin, resolver este problema. La empresa tiene en fase beta una nueva función de búsquedas inteligentes, que permitirá distinguir entre fotografías, GIF, enlaces, videos, documentos y audios.

Modo oscuro de WhatsApp para Android

El modo oscuro es una de las funciones más populares durante el último año y WhatsApp anunció recientemente su llegada después de pasar por mucho tiempo en la versión beta. El modo oscuro funciona en la aplicación como un tema adicional, y es una gran utilidad para quienes pasan horas chateando, ya que ayuda a disminuir el consumo de batería del teléfono móvil.

La posibilidad de utilizar tu sesión en más de un dispositivo a la vez es una de las novedades más grandes esperadas en WhatsApp

Sesión multiplataforma en WhatsApp

La posibilidad de utilizar tu sesión en más de un dispositivo a la vez es una de las novedades más grandes esperadas en WhatsApp. Mientras que en Telegram o iMessage ya se puede hacer esto, lo cierto es que actualmente en WhatsApp solo se puede abrir una sesión en una computadora a la vez, y tampoco es tan estable o funcional. Por otro lado, las aplicaciones tampoco funcionan correctamente o aportan novedades.

Una vez que la sesión multiplataforma agregue más novedades podremos acceder a nuestro chat en el móvil, la computadora o una tableta sin tener problemas de sesión o desincronización. Existen trucos para usar la aplicación en más de un teléfono.

Si bien WhatsApp ya tiene pegatinas, los stickers en movimiento aún no se encuentran presentes.

Mensajes que se autodestruyen o chat secreto en WhatsApp

Los mensajes de texto que se autodestruyen son una de las funciones más solicitadas por los usuarios de la aplicación de mensajería, y se harían realidad. Una beta de la aplicación lanzada a finales de 2019 mostró que estos mensajes que mensajes que desaparecerían de forma automática llegarían más pronto de lo esperado porque ya se encuentra en pruebas.

Las imágenes muestran que podrás activar o desactivar los mensajes que se autodestruyen, y además podrás seleccionar un tiempo para que los mismos expiren. Todo parece indicar además que los mensajes autodestruidos no dejarán rastro en el chat, como sí lo hacen los mensajes que han sido borrados después de haber sido enviados.

Nuevos emojis de WhatsApp

Como cada año, WhatsApp ha incorporado una nueva lista de emojis a su plataforma de conversación. Recientemente agregó los íconos del mate, la paella, el murciélago, la mototaxi, el diente, el payaso, el avestruz, entre otros personajes y/o objetos. Esta vez, gracias a Emojipedia, se ha hecho público algunos de los emoticones que serán parte de la aplicación a finales del 2020.

Si bien WhatsApp añadió en el mes de noviembre sus nuevos 230 emojis, se espera que estas 117 figuras también puedan verse recién en ese mes.

Según la web de Unicode, los nuevos miembros de este "selecto grupo" fueron elegidos luego de que su Subcomité de Emojis "analizara miles propuestas enviadas por los usuarios" en todo el mundo, que tenían que incluir las razones por las que deberían ser incluidos en el listado y otros datos.

Unicode resaltó que entre estos símbolos, que superan los 2.000 en total y que se han hecho populares en servicios de mensajería por representar sentimientos y facilitar la expresión de ideas, sobre todo en WhatsApp, por fin llegarán los emojis que algunos usuarios estaban reclamando. ¿Cuáles son los nuevos?

Entre los nuevos rostros encontraremos el emoji de la carita feliz con una lagrima de emoción, también el hombre de bigote y gafas pronunciadas, se encuentran habilitadas además la mano apretada, personas abrazándose, el ninja. También se verá a personas en traje de novia, hombre y mujeres dando biberón a sus hijos, Santa Claus sin bigote, el corazón y los pulmones.

En la sección animales encontraremos la planta en maceta, el gato negro, el castor, la cara del oso polar, el bisonte, el mamut, el dodo, la pluma, el escarabajo, la foca, la mosca, la cucaracha, la lombriz, la roca, la madera. Sobre los alimentos hallaremos la aceituna, el blueberry, el pimiento, el pan pita, el tamal, el fondue, el té burbuja y la tetera.

Emojipedia también indicó que en WhatsApp se agregarán nuevos lugares como la choza, el pickup, la patineta. Mientras que en la sección de objetos tendremos la varita mágica, la piñata de colores, la muñeca rusa, la aguja e hilo, el nudo, la sandalia, el acordeón, el casco militar, el tambor largo, la moneda, el serrucho, o el búmeran.

Otros objetos que también estarán presentes son el gancho, el espejo, la escalera, la ventana con cortinas, la trampa para ratones, la baqueta, el cartel, el cepillo de dientes con pasta dental, y la lápida. Finalmente, otros emojis que llegarán a WhatsApp son las banderas y los símbolo estarán el signo del elevador, el símbolo transgénero, y la bandera de transgénero.

El año pasado Unicode había incluido también medio centenar de nuevos símbolos que revolucionaron las redes sociales, entre ellos el pavo real, la llama, un ábaco, la profesión de superhéroe o la doble hélice de ADN.