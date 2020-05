Una de las "startups" argentinas más exitosas cambia su identidad visual para su nueva expansión

etermax, la compañía argentina creadora de fenómenos globales como Preguntados y Apalabrados, avanza hacia un nuevo nivel en su posicionamiento corporativo global y presentó su flamante sistema de identidad visual.

La compañía superó las 700 millones de descargas en juegos y representa más de 1.800 títulos a través de soluciones de publicidad en videojuegos e implementa estrategias para grandes empresas con inteligencia artificial.

Luego de una década de brindar experiencias a través del entretenimiento, etermax develó una imagen que refleja su lectura del mundo actual y futuro para construir universos basados en la tecnología, la creatividad y el desarrollo de comunidades activas.

La industria tecnológica convive con un dinamismo acelerado, del cual etermax no está exenta. La empresa vio nacer sus primeras ideas en una fábrica textil en 2009 en el barrio porteño de Villa Urquiza, que se convirtió en el epicentro de sus operaciones globales.

La "startup" comenzó con una aplicación móvil financiera, y luego se convirtió en una compañía de videojuegos reconocida por llevar un clásico juego de mesa de palabras cruzadas al mundo móvil, Apalabrados, y revolucionar la forma de jugar trivia con Preguntados.

Consolidada en la industria del gaming, etermax evoluciona como una compañía global de tecnología, que además desarrolla el potencial de la publicidad en el mundo de los videojuegos y la inteligencia artificial aplicada a los negocios. Luego de 10 años, este crecimiento se ve representado en un nuevo posicionamiento de marca y un renovado sistema de identidad visual.

"Nuestra identidad de marca pone el acento en la X, porque es un símbolo que tiene múltiples significados y refleja nuestro ADN: experimentamos, despejamos cada incógnita con análisis y la desafiamos con datos, tomando los errores como parte natural del proceso para lograr grandes aprendizajes", detalló a iProfesional María Soledad López, jefa de comunicaciones de la compañía.

Evolución de la identidad visual de etermax.

Su arquitectura de marca se representa bajo la estrategia monolítica pura: etermax (escrito en minúscula y resaltado con estilo negrita) como marca madre, con tres unidades de negocio: Gaming, In-Game Advertising e Inteligencia Artificial. En este modelo también se suma el tagline "Game changers", que define en pocas palabras cómo es etermax y el equipo que está detrás la marca.

"Audaces, con la capacidad de desafiar los límites para crear cosas inimaginables y llegar más allá. No esperamos que nadie nos diga cómo, porque somos nosotros los que abrimos el camino", sostuvo López

Entre los elementos destacados del sistema de identidad visual, se destaca el uso del color. La preponderancia del blanco y gris está asociada a la tecnología y a la herencia industrial de la marca madre, combinados con colores simples y distintivos para definir la imagen de las tres unidades de negocio de la compañía. El verde, resignifica etermax Gaming, desde la cual la compañía inspira momentos de entretenimiento y conexión a través de juegos casuales.

flame by etermax, que se encuentra transitando un cambio oficial hacia etermax In-Game Advertising se vale del color rojo para la reinvención del futuro en estrategias de publicidad en videojuegos.

etermax AI Labs se apoya en el azul como color principal para referenciar el desarrollo, experimentación e implementación de soluciones empresariales desde la innovación y el poder de Inteligencia Artificial.

El proyecto, que llevó casi un año de trabajo, estuvo liderado por el equipo de comunicación de etermax, y contó con la participaron de profesionales de las distintas sedes y áreas de la compañía, entre ellas la nueva oficina en Mendoza.

Surgió a partir de un análisis profundo sobre la cultura de la compañía y la proyección del negocio, desarrollando la estrategia de posicionamiento de la marca junto a FutureBrand, consultora especializada en "branding"; mientras que el diseño del nuevo sistema de identidad visual, se desarrolló internamente en conjunto con el estudio de marcas M4.

etermax es el creador del exitoso Apalabrados.

Las nuevas líneas de negocio de etermax

López explicó esta movida y los planes de expansión de la compañía en la siguiente entrevista con iProfesional.

-¿Por qué decidieron hacer el cambio de la identidad visual en este contexto de pandemia?

-Llevamos casi un año trabajando en la nueva estrategia de marca, y si bien nunca hubiéramos imaginado que nos tocaría lanzarlo en estas circunstancias, evaluamos alternativas para definir la conveniencia o no de hacerlo en este contexto, y concluimos en que era oportuno avanzar sabiendo que a veces nos enfrentamos a situaciones que nos desafían y que tenemos que ser capaces de superar.

Y acá estamos, orgullosos de contarle al mundo quiénes somos y cómo hacemos las cosas. Además, en un escenario de tanta incertidumbre, poder hablar de cómo estamos proyectando los próximos diez años, no sólo es coherente con una trayectoria en la que siempre nos fuimos abriendo camino, sino que además refleja nuestro propósito de hacer algo trascendente.

El objetivo de etermax es crear universos que conectan a las personas entre sí, a las marcas con los usuarios y a los negocios con el éxito. Y en un contexto como el que nos toca atravesar, el desafío de la conexión es aún mayor, por eso decidimos avanzar con el proyecto y seguir evolucionando a través de la tecnología y la creatividad.

-Preguntados y Apalabrados son fenómenos globales. ¿Cuáles son los universos basados en la tecnología, la creatividad y el desarrollo de comunidades activas que planean construir en los próximos años?

-La tendencia nos muestra que el presente y el futuro de la industria del gaming es mobile, y que, a nivel juegos, el auge es indiscutidamente de aquellos llamados "casuales" e "hipercasuales", un sector que apunta a un amplio universo con mecánicas simples, sin introducciones y durante sesiones cortas.

Dentro de estos segmentos -el mobile y los juegos casuales e hipercasuales- etermax suma el carácter social que los hace aún más atractivos para usuarios de todo el mundo. Así es como creamos, desde la programación y la tecnología combinadas con la creatividad del arte, el diseño o el sonido comunidades de usuarios que se mantienen conectados entre sí para disfrutar de desafíos de conocimientos. Las herramientas que ofrecemos a los usuarios para mantenerse conectados y haciendo de nuestros juegos verdaderas propuestas sociales son producto de nuestra visión por continuar el desarrollo de comunidades activas. Basta mencionar los torneos espontáneos de Apalabrados en el mundo o mismo la Fábrica de Preguntas de Preguntados, un claro ejemplo de modelo colaborativo y social, donde los usuarios aportan sus preguntas para localizar aún más la propuesta de los juegos.

Como la industria de la tecnología y el gaming se mueven rápidamente, nos desafía a jugar una carrera que, aunque no tenga una línea de llegada, otorga un gran premio si alcanzamos estar un paso por delante.

Tenemos prometedores planes para este 2020 y los años que lleguen. Nos apasiona lo que hacemos y con proyectos desafiantes buscamos a cada paso nuevas y frescas ideas que nos permitan reforzar la unión y recurrencia de nuestros usuarios. Desarrollamos mundos disruptivos, generamos comunidades variadas, múltiples, vitales y dinámicas que entretienen al usuario y lo hacen interactuar con amigos, familiares y aliados virtuales. Enriquecemos y actualizamos la experiencia que acerca cada uno de los juegos que tenemos activos, para que siempre haya novedades que explorar, metas que alcanzar y formas de conectar con otros.

Somos especialistas en combinar la ciencia y el arte para que personas de todo el mundo puedan competir sanamente y ejercitar la mente a través de habilidades matemático-lingüísticas y del entretenimiento. Estamos trabajando arduamente en nuevos juegos, que se han vuelto aún más importantes en este contexto donde es necesario respetar la distancia física.

Superamos las 700 millones de descargas en juegos, representamos más de 1.800 títulos a través de soluciones de publicidad en videojuegos e implementamos estrategias para grandes empresas con inteligencia artificial. Sin embargo, no tenemos la fórmula del éxito, porque sabemos que no existe una. Son varias las formas de crear universos, y éstas cambian a cada minuto. De lo que estamos seguros es de nuestra identidad como empresa que nos anima a evolucionar, innovar y, por qué no, a romper las reglas.

-¿Qué porcentajes de la facturación representan hoy cada una de las tres unidades de negocio? Gaming, In-Game Advertising e Inteligencia Artificial.

-Nuestros juegos son los que nos permitieron un gran y sostenido crecimiento durante más de 10 años en la industria de tecnología. Los últimos años hemos decidido aventurarnos y explorar nuevos horizontes con la pasión por la innovación como guía, y con el apoyo de la consultoría, la Inteligencia Artificial y la reinvención de la publicidad en videojuegos. De esta manera, la mayoría de nuestros ingresos provienen de nuestra unidad de In-Game Advertising, que son el medio por el cual monetizamos nuestras creaciones y las de terceros.

-¿Cuáles son los mercados a los que apuntan con cada una de ellas?

-etermax Gaming es creadora de juegos y marcas de consumo mundial que entretienen y conectan a las personas en todos los rincones del mundo. Nos destacamos entre los líderes en el desarrollo de juegos sociales con exitosos IPs como Preguntados, Preguntados 2, Apalabrados y Mezcladitos, entre otros. Siempre estamos creando nuevas formas entretenidas de conectar a los usuarios, tenemos decenas de juegos en fase de creación, y si bien algunas no salen a la luz, contribuyen a nuestra lectura del mundo y forma de trabajar, que se vale de cada proyecto que encaramos para experimentar, nutrir y mejorar los siguientes, tomando cada aprendizaje y error para convertirlo en una nueva y creativa idea diseñada especialmente para nuestros usuarios.

flame by etermax, que se encuentra transitando un cambio oficial a etermax In-Game Advertising, es nuestra unidad de negocios pionera en América latina en brindar servicios de publicidad en videojuegos. Nació en 2018 tomando años de experiencia en el mundo del Gaming, para poner a disposición de terceros su basto conocimiento sobre monetización y optimización de publicidad.

Hoy nos seguimos expandiendo en nuestro propósito de conectar a las marcas con las personas, desde nuestras oficinas en Buenos Aires, México y San Pablo. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestra red de más de 1.800 videojuegos líderes (propios y representados, como Rovio y Sega) en todo el mundo. Grandes marcas como Coca-Cola, Tuenti y Universal Pictures, ya están generando juntos a nosotros experiencias con valor para sus audiencias, gracias al In Game Advertising.

etermax AI Labs es nuestro centro de investigación y desarrollo enfocado en liberar el potencial de la inteligencia. En 2018 adquirimos la compañía Cognitiva, especializada en el segmento, para complementar el conocimiento sobre Inteligencia Artificial, ya aplicada a nuestros juegos, y acercar soluciones a empresas. Brindamos, inicialmente en países de habla hispana, soluciones innovadoras de negocio que transforman datos en conocimiento. Con un abordaje interdisciplinario y un equipo diverso, hemos desarrollado proyectos para empresas líderes y líneas de soluciones para impulsar a sus clientes a evolucionar.

-¿Cuáles son los planes y metas de cada una de esas unidades para este año?

-Nuestro equipo está constantemente desafiando los límites, buscando nuevos proyectos que nos permitan continuar evolucionando. En 2019 crecimos un 40% en talentos, y estamos listos para seguir sumando colaboradores, llevando nuestra lectura del mundo hacia nuevos terrenos y continuar expandiéndonos en los que ya estamos consolidados.

No nos quedamos quietos, y la ambición de crecimiento que tenemos nos lleva a lugares inimaginables, por eso constantemente estamos corriendo los límites y ajustando nuestras propias metas a medida que las vamos alcanzando. El futuro que vislumbramos es de continuar creciendo en todas nuestras unidades de negocio. Con una intensa actividad en el lanzamiento de juegos, en la expansión de la publicidad en videojuegos que aún tiene mucho camino por recorrer y también en la posibilidad de continuar innovando y desplegando el poder de la inteligencia artificial aplicada a los negocios.