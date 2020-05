¿Cómo es el insólito desafío de Twitter a todos sus usuarios?

La insignia azul de verificación que muestran algunos perfiles en Twitter sirve para confirmar la autenticidad de las cuentas de interés público, es decir, aquellas que corresponden a personalidades populares y famosas. Es lógico que haya personas que aspiren a poseer una cuenta lo suficientemente importante para conseguir esta insignia de verificación.

Conscientes de ello, Twitter utilizó esta idea para "trolear" a todos sus usuarios. Lo hizo, sin embargo, con una buena finalidad: poner a prueba una nueva funcionalidad de la red.

reply if you want to be verified! — Twitter Comms (@TwitterComms) May 20, 2020

Twitter Comms✔@TwitterCommsreply if you want to be verified!

Sin embargo, no tiene ni una sola respuesta. Pero no es que nadie quiere la preciada verificación. Se trata de una prueba lanzada por Twitter para comprobar la eficacia de la nueva funcionalidad que han implantado recientemente y que ya permite a los usuarios controlar quién puede responder sus tuits.

With this experiment, which lets people decide who can reply, we aim to learn if we can improve the quality of conversations, and iterate in this space.The concept was inspired by how people can talk in the real world, which I want to say more about ???????? https://t.co/qf0ulLM2RU — Sean (@cyanhex) May 20, 2020

Una de las opciones que ofrece esta nueva funcionalidad es impedir que nadie que no esté mencionado en el tuit pueda responderlo. Esto es lo que pasa precisamente en el tuit de prueba lanzado por Twitter Comms, y es que al no mencionar a nadie, ningún usuario puede responder, aun que quiera. La publicación solo permite retuits y me gusta.

Twitter probó una herramienta para depurar las discusiones en su red.

La función de controlar quién puede responder a sus tuits. Podemos elegir la opción de que cualquiera pueda responder un tuit; que lo hagan solo nuestros seguidores, o bien solo a personas mencionadas. Por último, existe la opción de bloquear todas las respuestas.

We want to help people feel safe participating in the conversation on Twitter by giving them more control over the conversations they start. We’ll be experimenting with different options for who can reply to Tweets in early 2020. https://t.co/SLlgboiPQu — Twitter Comms (@TwitterComms) January 8, 2020

Freno de Twitter al acoso

Con esta función Twitter quiere frenar los casos de acoso a través de respuestas que incluyen amenazas e insultos. Diversos estudios demuestran que las mujeres y las personas de minorías son las que más sufren estos ataques.

Hasta ahora solo quedaba la opción de bloquear al usuario en cuestión y denunciar los tuits abusivos, pero ahora también podemos controlar quién responde. Este mes la empresa también anunció otras normas para depurar las conversaciones.

En lo referente al tic azul de verificación, en los últimos tiempos no ha sido posible, debido a que Twitter suspendió el programa de verificación, para evitar posibles problemas de desinformación, muy de moda por causa de la pandemia del coronavirus que genera la enfermedad Covid-19.