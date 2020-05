Twitter ya te deja elegir quién puede responder tus tuits

A principios de año, Twitter anunció que probaba una nueva funcionalidad que permitiría a los usuarios controlar quién puede responder sus tuits. Ahora, la plataforma ha lanzado la función para que algunos tuiteros puedan ponerla a prueba, como paso previo a su lanzamiento definitivo.

Según han explicado en un tuit en su perfil oficial, Twitter ha elegido "un grupo limitado de personas a nivel mundial" que utilizan la red en Android, iOS y la aplicación web, para que prueben la función de restringir respuestas.

Twitter ha publicado también un breve video que muestra cómo funciona la función.

Testing, testing...A new way to have a convo with exactly who you want. We’re starting with a small % globally, so keep your ???? out to see it in action. pic.twitter.com/pV53mvjAVT — Twitter (@Twitter) May 20, 2020